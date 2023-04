HIGHCO : Marge Brute T1 2023

English French

Aix-en-Provence, le 26 avril 2023 (18h)

HIGHCO : CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T1 CONFORME AUX ATTENTES (MB +0,5%) ; GUIDANCES 2023 CONFIRMÉES

Légère croissance d’activité au T1 2023 tirée par le Digital

Marge Brute (MB) T1 2023 (1) de 18,90 M€ en hausse de +0,5% à données publiées et à PCC ( 2 ) .

de 18,90 M€ en hausse de +0,5% à données publiées et à PCC . Croissance des activités digitales (+1,2% PCC) et activités offline en léger retrait (-0,8% PCC).

Progression des activités en France (+1,0% PCC) et repli à l’International (-2,3% PCC).





Guidances 2023 confirmées

Marge brute et marge opérationnelle stables.





Rapport Financier Annuel 2022 et Assemblée Générale du 15 mai 2023







(en M€) 2023 2022 Variation

2023 / 2022 Marge brute T1(1) 18,90 18,80 +0,5%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo réalise un début d’année conforme à ses attentes, avec une légère croissance d’activité (+0,5%) portée par le Digital.

Le Groupe continue d’accompagner ses principaux clients en innovant pour apporter des réponses concrètes aux nouveaux défis du retail (inflation, réduction progressive du prospectus papier, etc.).

HighCo débute le deuxième trimestre sur la même dynamique et confirme ses guidances 2023. »

LÉGERE CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T1 2023 TIRÉE PAR LE DIGITAL

Comme attendu, HighCo est en légère croissance d’activité au T1 2023 et affiche une progression de sa marge brute de +0,5% à 18,90 M€.

Le Digital est en hausse de +1,2% et sa part dans la marge brute du Groupe progresse légèrement au T1 2023 pour atteindre 65,9%. Les activités offline s’affichent quant à elles en repli de -0,8% sur le trimestre.

Progression des activités en France et repli à l’International

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2023 / 2022



% Marge brute globale



2023 2022 T1 16,30 16,14 +1,0% 86,3%

En France, la marge brute au T1 2023 s’affiche en croissance de +1,0% à 16,30 M€ et représente 86,3% de la marge brute du Groupe.

Les activités digitales sont en hausse de +1,6% au T1 2023, représentant deux tiers des activités de la zone (66,9%). Les activités offline résistent en France sur le trimestre (-0,2%).

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2023 / 2022



% Marge brute globale



2023 2022 T1 2,59 2,65 -2,3% 13,7%

A l’International, les activités sont en repli de -2,3% au T1 2023 à 2,59 M€ et représentent 13,7% de la marge brute du Groupe. La part du Digital dans les activités internationales progresse légèrement et représente 59,5% de la marge brute sur le trimestre.

En Belgique, comme anticipé, la marge brute recule de -4,0%, impactée par la baisse du volume de coupons de réduction traités.

En croissance de +8,7%, et 100% digitales, les activités dans les Autres pays (Espagne & Italie) confirment leur bonne dynamique et représentent désormais 2,0% de la marge brute du Groupe.

GUIDANCES 2023 CONFIRMÉES

Les performances publiées au T1 et la légère croissance d’activité attendue au T2 (comparable à celle du T1) permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2023 :

une marge brute stable (MB 2022 : 77,16 M€) ;

(MB 2022 : 77,16 M€) ; une marge opérationnelle (RAO / MB) de l’ordre de 21% (marge opérationnelle 2022 : 21,0%).

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023

Le document d’enregistrement universel 2022 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 21 avril 2023 sous le numéro D.23-0318. Ce document, contenant le rapport financier annuel, est disponible sur le site internet de la Société (www.highco.com), rubrique « Investisseurs / Informations réglementées / Rapport Financier Annuel ».

L’assemblée générale se tiendra le lundi 15 mai 2023 à 10h30 au siège social à Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un dividende en forte hausse à 0,40 € par action au titre de l’exercice 2022, dont la mise en paiement sera effectuée le 26 mai 2023 (date de détachement du coupon le 24 mai 2023).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T2 2023 et S1 2023 : mercredi 19 juillet 2023

Résultats S1 2023 : mercredi 13 septembre 2023

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 14 septembre 2023 à 11h

Marge brute T3 2023 et 9 mois 2023 : mercredi 18 octobre 2023

Marge brute T4 2023 et 12 mois 2023 : mercredi 24 janvier 2024

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe