Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 51/2023

Odense, 26. april 2023

Årsregnskabsmeddelelse for 2022

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det reviderede årsregnskab for 2022.

Årets resultater i sammendrag

Selskabets største markedsområder var i 2022 præget af udskydelse af automatiseringsprojekter i forlængelse af Covid-19 krisen efterfulgt af krigen i Ukraine, stigende inflation og leveringsproblemer med negativ påvirkning af selskabets resultater til følge.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er det konstateret, at visse licensindtægter ikke var indregnet korrekt i 2021. Selskabet har derfor foretaget de nødvendige konsekvensrettelser for 2021, hvilket også har påvirket de tidligere udmeldte forventninger til omsætningen i 2022 i negativ retning med 1,25 mio kroner, svarende til den regulerede forhøjelse af omsætningen for 2021.

Selskabets omsætning blev på 6,1 mio. kroner i 2022 og årets resultat udviser et underskud på 16,5 mio. kroner mod et underskud på 12,9 mio. kroner i 2021 (efter ovennævnte reguleringer).

Fortsatte investeringer i produktudvikling og markedsopbygning

Scape Technologies har i tråd med de udmeldte planer for 2022 markant øget investeringerne i udviklingsressourcer, hvilket forventes at åbne nye betydelige markedsmuligheder på flere andre områder end den tyske bilindustri. Derfor ønsker selskabet at fastholde og om nødvendigt styrke den nuværende kapacitet af udviklingsressourcer, så virksomheden kan komme hurtigere på markedet med nye løsninger. Selskabets vækstorienterede produktudvikling til nye forretningsområder og salg til nye brancher har følgende fokusområder:

Scape Bin-Picker

Scape Technologies' pipeline af potentielle bin-picking-projekter vokser fortsat gennem virksomhedens salgs- og implementeringspartnere, og med den fortsatte produktudvikling vil virksomheden kunne styrke positioneringen og optimere ressourcerne, så flere ressourcer inden for udvikling og salg kan dedikeres til de nye forretningsområder.

Scape Package-Picker

Selskabet vil skabe et nyt globalt markedsområde inden for den hastigt voksende e-handelsindustri ved at introducere løsninger til distributionscentre. Virksomhedens første produktlancering på dette område, Scape Package-Picker, har nu resulteret i en ny pipeline af potentielle projekter inden for distribution af pakker i Europa og Kina.

Scape 3D Vision Guidance Platform

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Udviklingen af ​​denne nye løsning til markedet er godt i gang og vil dels gøre virksomhedens egen udvikling af nye produkter enklere og mere effektiv, bl.a. ved brug af AI og for det andet vil udviklingsplatformen som næste skridt blive tilbudt slutkunder og systemintegratorer, som selv ønsker at skabe 3D vision løsninger baseret på SCAPE platformen.

Disse planer er i tråd med tidligere udmeldte planer for fortsat eksekvering af virksomhedens vækst- og internationaliseringsstrategi, der kræver øgede investeringer i forskning, produktudvikling og udvikling af distributionskanaler samt udvidelse af produktporteføljen.

Finansiering af drift og planlagte investerienger

Selskabet har i 2022 sikret yderligere finansiering gennem en kapitalforhøjelse på DKK 18,5 mio. fra Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina ("Scape China").

Selskabet har behov for yderligere tilførsel af kapital til den fortsatte drift og eksekvering af selskabets vækst- og udviklingsstrategi. For at sikre fleksibilitet i kapitaliseringen af ​​selskabet blev det på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2023 godkendt at forny bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægterne, således at bestyrelsen kan gennemføre kapitalforhøjelser med indtil pr. nominelt 15.000.000 kr. i perioden indtil 22. marts 2028.

Selskabet har modtaget tilsagn fra hovedaktionæren Scape China om en kapitalforhøjelse fra DKK 8-12 mio. i en rettet emission gennem udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant betaling. Selskabet vil undersøge muligheden fra andre eksisterende og nye investorer for at opnå tilsagn om yderligere op til 7 mio. kr. i kapitalforhøjelse på samme vilkår for at sikre selskabet ny kapital på i alt 12-15 mio. Der er garanteret 12 millioner kroner fra Scape China, hvis der ikke findes en medinvestor. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført ved udgangen af ​​juni 2023 og senest i august 2023.

Forventninger til fremtiden

Scape Technologies har ved indgangen til 2023 ordrer i bøgerne til levering i 2023 på 2,1 mio. kroner.

Scape Technologies oplever en fortsat stigende interesse for bin-picking løsningerne på forskellige markedsområder samt SCAPE Package-Picker på distributionsmarkedet og Selskabet forventer derfor en betydeligt større omsætning i 2023 end i 2022, men har dog justeret vækstforventningerne i nedadgående retning p.g.a. den generelle økonomiske usikkerhed i Europa.

Forventningen til 2023:

Omsætning på 6-9 mio. kroner

Resultat før skat på: 14-16 mio. kroner

Ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamlingen finder sted den 11. maj kl. 09:00 på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Den fulde årsrapport er vedhæftet denne meddelelse og i øvrigt tilgængelig på www.scapetechnologies.com

Finanskalender 2023/24

Ordinær generalforsamling den 11. maj 2023

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2023 udsendes den 17. august 2023.

Årsregnskabet for 2023 offentliggøres den 25. april 2024

Hoved- og nøgletalsoversigt:

t.dkk 2022 2021 tilrettet jf 2022 regnskab 2021 2020 Resultatopgørelse i hovedtal Nettoomsætning 6.126 8.343 7.093 420 Resultat før finansielle poster -12.786 -7.819 -9.069 -15.245 Resultat efter skat -16.507 -12.938 -14.188 -24.278 Balance i hovedtal Anlægsaktiver 10.471 13.039 13.039 9.552 Likvide beholdninger 2.250 954 954 11.918 Aktiver i alt 17.227 20.593 19.343 25.715 Egenkapital 10.503 8.514 7.264 16.465 Egenkapitalforklaring Egenkapital primo 8.514 16.465 16.465 7.601 Kapitalforhøjelser 18.560 5.000 5.000 38.387 Omkostninger vedr. Kapitalforhøjelser -63 -13 -13 -5.244 Nettoresultat -16.507 -12.938 -14.188 -24.279 Egenkapital ultimo 10.503 8.514 7.264 16.465 Pengestrømme fra drift -15.728 -7.556 -7.556 -16.056 til investering -341 -7.382 -7.382 -4.379 fra finansiering 17.338 3.988 3.988 31.842 i alt 1.269 -10.950 -10.950 11.408 Likvider primo 940 11.918 11.918 544 Likvider ultimo 2.209 940 940 11.890 Aktierelaterede nøgletal Gns. antal aktier i periode 24.729.197 20.671.699 20.671.699 14.231.345 Antal aktier (ultimo) 29.529.197 21.529.197 21.529.197 20.230.496 Resultat efter skat pr. Aktie -0,67 -0,63 -0,68 -1,71 Indre værdi pr. Aktie 0,36 0,40 0,34 0,81





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),

Poul Bundgaards Vej 1, 1.,

DK-2500 Valby,

tlf. +45 3345 1000

Vedhæftede filer