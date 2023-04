Le CN diffusera sur le Web les présentations de la journée des investisseurs 2023 le 3 mai

English French

MONTRÉAL, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il diffusera sur le Web ses exposés à l’intention des investisseurs et des analystes dans le cadre de la journée des investisseurs qui aura lieu à Chicago, le 3 mai 2023.



On pourra accéder à la diffusion en direct et aux diapositives des conférenciers sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/journeedesinvestisseurs. Les diapositives seront disponibles le 3 mai avant la tenue de l’événement.

L’équipe de la haute direction du CN présentera le programme stratégique de la Compagnie, qui est axé sur l'accélération d'une croissance durable et rentable.

ORDRE DU JOUR (heure du Centre)

3 mai

8 h à 8 h 10 – Janet Drysdale – Mot de bienvenue

8 h 10 à 8 h 35 – Tracy Robinson – Quelle direction prendrons-nous?

8 h 35 à 8 h 55 – Ed Harris – S’appuyer sur le plan

8 h 55 à 9 h 45 – Patrick Whitehead et Derek Taylor – Établir le plan/Exécuter le plan

9 h 45 à 10 h 15 – Pause (30 minutes)

10 h 15 à 11h 45 – Doug MacDonald et l’équipe – Vendre le plan

11 h 45 à 12 h 45 – Pause dîner (60 minutes)

12 h 45 à 13 h 15 – Ghislain Houle – Création de valeur pour les actionnaires

13 h 15 à 13 h 45 – Foire aux questions avec l’équipe de direction

13 h 45 à 13 h 50 – Tracy Robinson – Mot de la fin

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

