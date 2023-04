English Danish

Selskabsmeddelelse

26 april 2023

Meddelelse nr. 12

NKT offentliggør foreløbige regnskabstal for 1. kvartal 2023 og opdaterer finansielle forventninger for 2023

NKT annoncerer foreløbige regnskabstal for 1. kvartal 2023 og opdaterer de finansielle forventninger for 2023 efter en positiv start på året.

NKT’s administrerende direktør Alexander Kara siger:

- Foreløbige regnskabstal for 1. kvartal 2023 indikerer en stærk start på året med betydelig vækst i omsætningen og en signifikant forbedring i operationelt EBITDA. Vi er meget tilfredse med fremgangen i vores finansielle nøgletal, hvilket er en vigtig forudsætning for vores overordnede strategiske ambition om fortsat at vækste NKT.

1. kvartal 2023: Foreløbige regnskabstal

Den foreløbige omsætning (std. metalpriser) for 1. kvartal 2023 er EUR 422 mio. (EUR 319 mio. i 1. kvartal 2022), og foreløbigt operationelt EBITDA for samme periode er EUR 57 mio. (EUR 38,3 mio. i 1. kvartal 2022).

Forbedringen i forhold til 1. kvartal 2022 var primært drevet af høj omsætningsvækst inden for Solutions og Applications. Dette har ført til højere indtjening og en stigning i operationel EBITDA-margin (std. metalpriser) i Applications. Den store efterspørgsel efter energikabler inden for især høj- og mellemspænding, er drevet af megatrends som overgangen til vedvarende energi og den generelle elektrificering.

Opdaterede finansielle forventninger for 2023

Baseret på de foreløbige regnskabstal for 1. kvartal 2023 opdateres de finansielle forventninger for hele året.

Omsætningen (std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 1,8-1,9 mia. (tidligere ca. 1,75-1,85 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 200-230 mio. (tidligere ca. EUR 185-215 mio.).

De finansielle forventninger er baseret på flere forudsætninger, herunder:

Tilfredsstillende eksekvering af højspændingsprojekter

Tildeling af yderligere højspændingsprojekter med finansiel påvirkning i 2023

Tilfredsstillende aktivitet inden for offshore kabelreparationer

Begrænset økonomisk indvirkning som følge af globale makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder, forstyrrelser i forsyningskæden eller høj inflation

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tel.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tel: +45 2982 0022

