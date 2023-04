Sword Group | Résultats du 1er trimestre 2023

English French

Q1 2023

Chiffre d’Affaires consolidé : 72,0 M€



Croissance Organique : + 22,2 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 est de 72,0 M€, en progression de + 22,2 % à périmètre et taux de change constants.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 8,6 M€.



COMPTES DU 1ER TRIMESTRE





Q1 | Chiffres non audités M€ 2023 2022 (2) Croissance

Consolidée Chiffre d’affaires 72,0 58,6 + 22,9 % EBITDA 8,6 7,0 + 22,8 % Marge d’EBITDA 12,0 % 12,0 % -

(2) ne contient pas le chiffre d’affaires de la société Sword GRC, cédée en avril 2022.ANALYSESAu premier trimestre 2023, l’ensemble des divisions du Groupe affiche des croissances organiques supérieures au budget.Le backlog est en progression, passant de 20,1 mois à fin décembre 2022 à 20,8 mois à fin mars 2023. Cette amélioration permet notamment de confirmer nos objectifs de croissance annuelle.Les résultats de notre dernière intégration, Ping Network Solutions, en mars 2022, sont excellents et confirment la relutivité de cette acquisition.PERSPECTIVES 2023Le Groupe continuera sa stratégie de croissance organique tout en conservant une rentabilité stable.Le budget 2023 prévoit une croissance organique de 15 %.Agenda28/04/23 | Assemblée Générale 202220/07/23 | Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2023A propos de Sword GroupSword, c’est 3 000+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.Sword optimise vos processus et valorise vos données.

