La Fondation Carnegie pour la paix internationale ouvre le nouveau Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin

BERLIN, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Carnegie pour la paix internationale a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin, son cinquième centre mondial.



« Alors que nous ouvrons les portes du Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin, nous entamons un nouveau chapitre de l'avenir de Carnegie tout en intensifiant également l'attention que nous portons depuis des décennies à l'une des régions les plus importantes du monde », a déclaré Mariano-Florentino (Tino) Cuéllar, président de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. « Alexander Gabuev, directeur fondateur du centre, ainsi que notre équipe d'experts, continueront de fournir des données et une analyse stratégiques inégalées, garantissant ainsi que notre nouveau centre devienne un pôle dynamique de notre réseau mondial aidant les décideurs à faire face aux défis politiques urgents et à long terme impliquant la Russie, l'Ukraine et la région au sens large. »

Pour marquer l'ouverture du Carnegie Russia Eurasia Center, la Fondation a organisé une session accessible uniquement sur invitation à Berlin, le mardi 25 avril. L'événement a été suivi par un échantillon des principaux décideurs politiques, experts, diplomates et médias allemands et internationaux. « Il est enthousiasmant que le Carnegie Russia Eurasia Center ait fait de Berlin sa base. Les idées et les analyses produites par les experts de Carnegie sont extrêmement précieuses », a déclaré l'ambassadeur Andreas Michaelis, le secrétaire d'État du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

« Après l'attaque non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, les experts de Carnegie ont contribué à des analyses et à des données inestimables sur la guerre et les rouages de l'élaboration des politiques et de la société russes », a indiqué Penny Pritzker, présidente du conseil d'administration de la Fondation Carnegie et ancienne secrétaire au Commerce des États-Unis. « Je suis honorée de contribuer à marquer cette occasion spéciale et de servir une institution engagée à amener un monde plus pacifique. »

Le Carnegie Russia Eurasia Center est le successeur du célèbre Carnegie Moscow Center, que le gouvernement russe a ordonné de fermer début 2022 dans le cadre d'une répression impitoyable contre la société civile russe et les médias indépendants. Au cours de ses presque trois décennies d'activités, le Carnegie Moscow Center a joué un rôle unique dans la formation de la compréhension internationale de toute la région. Carnegie Politika, la plateforme de médias numériques en ligne du Centre de Berlin, est l'une des sources d'analyses les plus influentes de Russie, offrant une analyse indépendante, basée sur des preuves, qui n'est disponible nulle part ailleurs.

Le Carnegie Russia Eurasia Center, qui fait partie de la Fondation Carnegie pour la paix internationale basée à Washington, rejoint une communauté de centres à Beyrouth, New Delhi et en Asie de l'Est, ainsi qu'un centre à Bruxelles qui se concentre sur la politique étrangère européenne à Bruxelles, Berlin, Paris, Londres ainsi que d'autres capitales européennes. Tous les centres fournissent des données concrètes de classe mondiale concernant les débats politiques internationaux sur les défis les plus urgents du monde.

Le directeur inaugural du centre, Alexander Gabuev, est l'un des plus grands experts mondiaux de la politique étrangère russe et des relations sino-russes. M. Gabuev, qui est chercheur principal chez Carnegie depuis mars 2015, parle couramment l'anglais, l'allemand, le mandarin et le russe. Sous sa direction, le centre accueillera une équipe exceptionnelle d'experts éminents, notamment Alexander Baunov, Andrei Kolesnikov, Alexandra Prokopenko, Tatiana Stanovaya, Maxim Samorukov, Artyom Shraibman, Vita Spivak, Temur Umarov et Sergey Vakulenko. « Le nouveau Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin a une mission importante : aider le monde à faire face aux défis massifs déclenchés par l'agression non provoquée du Kremlin contre l'Ukraine et comprendre les futurs moteurs de développement dans toute la région. Je suis honoré d'aider à diriger une institution aussi importante à ce moment critique », a déclaré M. Gabuev.

La Fondation Carnegie pour la paix internationale est un groupe de réflexion mondial non partisan. Dans un monde complexe, changeant et de plus en plus contesté, la Fondation Carnegie génère des idées stratégiques et des analyses indépendantes, soutient la diplomatie et forme la prochaine génération de chercheurs-praticiens internationaux afin d'aider les pays et les institutions à affronter les problèmes mondiaux les plus difficiles et à faire progresser la paix.

