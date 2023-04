Ajourført prospekt - Investeringsforeningen Sparinvest

Foreningens prospekt er ajourført, idet der er tilføjet yderligere information om foreningens afdelinger under afsnittet "Bæredygtighedsrisiko". Ajourføringen vedrører ordlyden af beskrivelserne i afsnittet, og der er således ikke foretaget materielle ændringer i afdelingerne.

Ordlyden i SFDR-bilagene bagerst i prospektet er ligeledes blevet tilpasset for at sikre, at prospektet er i overensstemmelse med den løbende vejledning til og fortolkning af EU's Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"/"Disclosureforordningen).

Derudover er der foretaget få ændringer af redaktionel karakter til prospektet.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

