Gestion d’actifs Picton Mahoney annonce une modification du niveau de risque du fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney

TORONTO, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney »), le gestionnaire du Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney (le « Fonds ») (TSX : PFIA), annonce qu’à compter d’aujourd’hui, le niveau de risque du Fonds diminuera de « Faible à moyen » à « Faible ». Le nouveau niveau de risque n’entraîne aucun changement aux objectifs ou aux stratégies de placement ou à la gestion du Fonds.



La modification du niveau de risque est déterminée en fonction de la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. Picton Mahoney revoit le niveau de risque de chacun des fonds qu’elle gère au moins une fois par année ainsi que chaque fois qu’un fonds fait l’objet d’un changement significatif. Ces modifications découlent d’une vérification annuelle et ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion des fonds.

Pour en savoir plus sur l’ensemble des fonds de Picton Mahoney, veuillez consulter le site Web à l’adresse www.pictonmahoney.com.

À propos de Picton Mahoney

Gestion d’actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l’expérience acquise au cours de différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant à 100 % à ses employés, Picton Mahoney est une société de portefeuille spécialisée qui gère un actif de plus de 9,2 milliards de dollars canadiens (au 31 mars 2023). L’entreprise a innové en mettant les principes et les pratiques de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et particuliers partout au pays.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé ne se répète pas forcément. Les titres des fonds communs de placement alternatifs ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.

Renseignements :

Phil Clark, chef du marketing, Gestion d’actifs Picton Mahoney

Tél. : (416) 955-4462

Courriel : service@pictonmahoney.com

Site Web : www.pictonmahoney.com