Comparé à l'année dernière, les acheteurs consacrent 35 minutes de plus par semaine à la recherche des meilleurs offres et de produits non alimentaires

Un quart d'entre eux passent plus de temps à faire des recherches car ils ont réduit des activités telles que la socialisation

L'âge est un facteur plus important que le sexe, la situation géographique ou l'aisance financière

Les résultats montrent une baisse impressionnante des volumes de ventes au détail en ligne (en chute de 14,9 % d'une année sur l'autre), renforçant le fait que les parcours d'achat sont devenus plus complexes

PHILADELPHIE, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude de Retail Economics et FreedomPay montre que les Britanniques prennent plus de temps pour décider quels produits acheter, dans un contexte de pressions continues sur leurs finances personnelles. Par rapport à l'année passée, plus d'un quart des acheteurs (33,7 %) consacrent davantage de temps à l'étude des articles avant de passer à l'achat. Cette proportion éclipse nettement les 10 % d'individus qui ont réduit leur temps de « recherche », généralement pour éviter la tentation d'acheter des produits non essentiels.

Dans l'ensemble, les Britanniques consacrent 35 minutes supplémentaires par semaine à « faire des recherches » et comparer des produits par rapport à l'année dernière, ce qui équivaut à un jour et demi de plus par an. Cela représente une augmentation de 17,6 % du temps consacré à chercher des articles, comparer les prix et essayer de trouver les meilleures offres de produits non alimentaires sur les canaux physiques et numériques d'une année sur l'autre, pour une moyenne d'environ quatre heures par semaine par personne.

Mais le temps supplémentaire qui précède le point d'achat ne se traduit pas par une augmentation des ventes, la quantité de produits non alimentaires achetés ayant baissé de 5,7 % par rapport à l'année précédente¹.

Figure 1. Le fait de passer plus de temps à faire des recherches en ligne ne se traduit pas obligatoirement par des ventes. Source : Retail Economics et FreedomPay

Les données de ventes sont l'indice des ventes au détail, les volumes et les chiffres annuels non ajustés vis-à-vis des saisons de l'ONS (période de 12 mois d'avril 2022 à mars 2023). Il est important de se concentrer sur le volume des ventes, étant donné que l'inflation historiquement élevée fausse la valeur des ventes.

Un impact disproportionné en ligne

Les acheteurs sont deux fois plus susceptibles d'utiliser le temps de recherche supplémentaire pour regarder en ligne plutôt qu'en magasin, un chiffre qui a augmenté de plus d'un quart (28,3 %) par rapport à l'année dernière. Mais au cours de l'année écoulée, les ventes au détail en ligne ont connu un déclin disproportionné, les volumes du commerce électronique non alimentaire ayant chuté de 14,9 % d'une année sur l'autre. Cela suggère que les parcours des clients sont devenus plus complexes à travers les canaux, les acheteurs passant plus de temps à faire des recherches en ligne, avec l'intention finale d'acheter en magasin.

En effet, 86 % des acheteurs qui disent faire leurs achats « presque exclusivement en ligne » envisagent de s'adresser pour la première fois à de nouveaux détaillants afin de réaliser des économies en raison du contexte économique difficile, contre 71 % de ceux qui font leurs achats « presque exclusivement en magasin ».

Les comportements de récession stimulent la recherche

Peu étonnamment, le fait que les acheteurs consacrent davantage de temps à la décision d'acheter ou non des produits est causé par les comportements d'achat liés à la récession, tels que l'hésitation renforcée, la plus grande sensibilité au prix et la réduction d'autres activités.

Parmi les acheteurs qui passent plus de temps à « faire des recherches », 39,8 % le font pour trouver de bonnes affaires, 35,1 % passent plus de temps à s'assurer que les produits valent la peine d'êtres achetés, et 25,1 % utilisent leur temps de cette manière parce qu'ils réduisent d'autres activités telles que la socialisation.

Figure 2. Les comportements de récession incitent à passer plus de temps à faire des recherches. Source : Retail Economics et FreedomPay

Les moins de 35 ans sont les leaders du comportement de « recherche »

L'âge est un facteur clé de l'évolution de ce comportement de « recherche », plus que le sexe, la situation géographique ou l'aisance financière. La moitié des acheteurs qui passent plus de temps à « faire des recherches » que l'année dernière ont moins de 35 ans. Les personnes d'entre 25 et 35 ans consacrent environ six heures par semaine à faire des recherches et comparer des produits dans les magasins, en ligne et via d'autres médias tels que la télévision et la presse écrite. C'est plus du double du temps passé par les personnes de 55 ans et plus.

Figure 3. Les individus de la génération Y sont ceux qui passent le plus de temps à faire des recherches de produits. Source : Retail Economics et FreedomPay

L'importance de la personnalisation pour favoriser la conversion

L'idée que les générations Y et Z sont à l'origine de l'augmentation du « temps de recherche » est importante car les acheteurs de moins de 35 ans sont ceux qui sont les plus susceptibles d'apprécier les expériences d'achat personnalisées. Environ un tiers (32,2 %) des achats au détail effectués par les 18-24 ans sont motivés par le marketing personnalisé, 29,3 % chez les 25-34 ans. Ce chiffre est à comparer à une moyenne d'un quart (24,8 %) pour l'ensemble des acheteurs britanniques.

Figure 4. Proportion des dépenses liées à la personnalisation. Source : Retail Economics et FreedomPay

Cela donne aux détaillants l'opportunité de favoriser des expériences personnalisées pour soutenir la conversion alors que les acheteurs consacrent davantage de temps à faire des recherches et essayer de trouver les bons produits. Dans un contexte économique en pleine dépression, la recherche révèle que la plupart des personnes accordent de l'importance aux remises et offres personnalisées lors de leurs achats, bien plus qu'aux nouveaux produits et offres fidélité.

Figure 5. La majorité des personnes accordent de l'importance aux remises personnalisées. Source : Retail Economics et FreedomPay

Chris Kronenthal, président de FreedomPay, a déclaré : « Cette nouvelle recherche valide la perspective de FreedomPay sur l'avenir de la vente au détail selon laquelle les marchands demandent une véritable expérience omnicanale sans accroc afin de servir l'acheteur contemporain à la fois en ligne et hors ligne. Le secteur des paiements évolue de plus en plus rapidement et il est impératif de disposer d'une économie entièrement connectée, car la technologie et les données deviendront la devise de la nouvelle ère numérique. »

Richard Lim, président-directeur général de Retail Economics, a déclaré : « Les foyers sont aujourd'hui en quête constante d'un bon rapport qualité/prix alors que l'inflation durablement élevée et la hausse des taux d'intérêt continuent de restreindre leurs finances. Les acheteurs passent beaucoup plus de temps à chercher les meilleures offres, les prix les plus bas et les détaillants les plus concurrentiels avant de s'engager dans un achat.

Cependant, davantage de temps passé à faire des recherches en ligne n'a pas donné lieu à plus de ventes pour l'e-commerce. Alors que les détaillants se battent pour attirer l'attention des acheteurs, les gagnants sont ceux qui offrent la proposition numérique la plus sophistiquée, étayant aussi l'expérience du client en magasin. Les données montrent que les gens retournent vers les détaillants physiques dans le but de profiter des prix les plus bas et, dans certains cas, pour éviter les coûts superflus associés aux livraisons et retours des marchands en ligne. Mais pour beaucoup de personnes, le moment de découverte, d'inspiration et d'intention d'achat a lieu en ligne. »

Méthodologie de la recherche

Les enquêtes de consommation ont été entreprises par Retail Economics en avril 2023 afin de modéliser le comportement d'achat et incluent les réponses d'un échantillon de plus de 1 500 consommateurs représentatifs de leur pays à travers le Royaume-Uni.

Le temps passé à « faire des recherches » exclut le temps passé à voyager d'une destination à l'autre.

Les données de ventes de détail sont modélisées à partir des données de l'Office for National Statistics (ONS).

Le temps passé à « faire des recherches » se définit comme la phase pendant laquelle les consommateurs ont l'intention d'acheter un produit, mais sont toujours à la recherche du bon produit.

¹ Les comparaisons d'une année sur l'autre évaluent la période d'avril 2022 à mars 2023 par rapport à la période allant d'avril 2021 à mars 2022, soit les dernières données disponibles en date.

