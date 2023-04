EfTEN Real Estate Fund AS 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Bilansipäevaga 01.01.2023 ühines EfTEN Real Estate Fund AS kui ühendav fond (endise nimega EfTEN Real Estate Fund III AS) EfTEN Kinnisvarafond AS-ga. Ühinemise järgselt kasvas fondi konsolideeritud varade maht 211 miljoni euro võrra, s.o 182 miljonilt eurolt 393 miljoni euroni ning fondi omakapital 126 miljoni euro võrra, s.o 104 miljonilt eurolt 230 miljoni euroni. Ühinemine kanti äriregistrisse 28.02.2023.



Ühinemisel lisandus EfTEN Real Estate Fund AS kinnisvaraportfelli EfTEN Kinnisvarafond AS’i tütarettevõtetele kuuluvad 17 uut kinnisvarainvesteeringut Eestis, Lätis ja Leedus õiglases väärtuses 196,3 miljonit eurot ning üks 50%-lise osalusega ühisettevõttele kuuluv kinnisvarainvesteering õiglase väärtusega 10 miljonit eurot. Ühinemise järgselt on fondi kinnisvaraportfell nii sektorite kui ka üürnike lõikes veelgi paremini hajutatud.

EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud 2023. aasta I kvartali müügitulu oli 7,788 miljonit eurot (2022 I kvartal: 3,458 miljonit eurot). Kontserni neto üüritulu oli 2023. aasta I kvartalis kokku 7,298 miljonit eurot (2022: 3,324 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 4,634 miljonit eurot (2022: 2,278 miljonit eurot).

Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2023. aasta I kvartalis 94% (2022: 96%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 6% (2022: 4%) müügitulust.

Kontserni varade maht 31.03.2023 seisuga oli 395,993 miljonit eurot (31.12.2022: 181,956 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 92% (31.12.2022: 93%).

Kinnisvaraportfell

2023. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 35 (31.12.2022: 18) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 365,977 miljonit eurot (31.12.2022: 168,875 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 325,583 miljonit eurot (31.12.2022: 151,426 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 31.03.2023 seisuga oli 10,075 miljonit eurot.

2023. aasta I kvartalis teenis kontsern kokku 7,499 miljonit eurot üüritulu. Võrreldavatel alustel arvestatud üüritulu oli 2023. aastal I kvartalis kokku 3,427 miljonit eurot, mis on 4% rohkem kui 2022. aastal samal ajal.

Finantseerimine

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kaheksa tütarettevõtte laenulepingud, mille jääk 31.03.2023 seisuga on 45 666 tuhat eurot. Lõppevate laenulepingute LTV on 34%-52% ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi. Tütarettevõtetes, kus üürivoog võimaldab teenindada ka suuremat laenukohustust, kaalub kontserni juhtkond 2023. aastal laenukoormuse tõstmist ning selle arvel tulevikus investoritele täiendava dividendi maksmist.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär tõusis EURIBOR´i muutuse mõjul märtsi lõpuks 4,8%-ni (31.12.2022: 3,7%) ning LTV (Loan to Value) oli 41% (31.12.2022: 40%). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga. Ühe laenulepingu (jääk seisuga 31.03.2023: 12 332 tuhat eurot) intressimäära tõusu riski maandamiseks on sõlmitud intressimäära vahetusleping, kus EURIBOR on fikseeritud 0,35% tasemel. Swapileping lõpeb 2023. aastal ning selle õiglane väärtus on 31.12.2022 seisuga 53 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus (EPRA NDV) seisuga 31.03.2023 oli 21,7 eurot (31.03.2022: 19,55 eurot). EfTEN Real Estate Fund AS´i aktsia puhasväärtus kasvas 2023. aasta I kvartalis 11,0% (2022 I kvartal: 12,7%).



KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

I kvartal € tuhandetes 2023 2022 Müügitulu 7 788 3 458 Müüdud teenuste kulu -394 -60 Brutokasum 7 394 3 398 Turustuskulud -96 -74 Üldhalduskulud -867 -455 Muud äritulud ja -kulud 10 26 Ärikasum 6 441 2 895 Kasum / kahjum ühisettevõtetest -9 0 Intressitulud 6 0 Muud finantstulud ja -kulud -1 550 -362 Kasum enne tulumaksu 4 888 2 533 Tulumaksukulu -254 -255 Aruandeperioodi puhaskasum 4 634 2 278 Aruandeperioodi koondkasum 4 634 2 278 Kasum aktsia kohta - tava 0,43 0,45 - lahustatud 0,43 0,45



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2023 31.12.2022 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 25 166 11 331 Nõuded ja viitlaekumised 1 811 1 522 Ettemakstud kulud 136 49 Varud 1 0 Käibevara kokku 27 114 12 902 Pikaajalised nõuded 51 61 Ühisettevõtete osad 2 568 0 Kinnisvarainvesteeringud 365 977 168 875 Materiaalne põhivara 282 116 Immateriaalne põhivara 1 2 Põhivara kokku 368 879 169 054 VARAD KOKKU 395 993 181 956 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 49 964 22 058 Võlad ja ettemaksed 1 963 1 461 Lühiajalised kohustused kokku 51 927 23 519 Laenukohustused 98 854 45 917 Muud pikaajalised võlad 1 865 1 008 Edasilükkunud tulumaksukohustus 8 543 7 248 Pikaajalised kohustused kokku 109 262 54 173 Kohustused kokku 161 189 77 692 Aktsiakapital 108 198 50 725 Ülekurss 84 721 16 288 Kohustuslik reservkapital 2 149 2 149 Jaotamata kasum 39 736 35 102 Omakapital kokku 234 804 104 264 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 395 993 181 956

