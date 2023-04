English Finnish

NoHo Partners Oyj

SIJOITTAJAUUTINEN 27.4.2023 KLO 8.00

Suosittu tamperelainen Saunaravintola Kuuma osaksi NoHo Partnersia yrityskaupassa

NoHo Partners on ostanut Tampereella sijaitsevan Saunaravintola Kuuman. Tässä ainutlaatuisessa menestystarinassa yhdistyvät suomalainen sauna, pohjoismainen keittiö ja kaunis järvimaisema. 100 % ostettavan yrityksen Lumo Laukontori Oy:n osakkeista siirtyy NoHo Partnersille 1.6.2023 alkaen. Myyjänä kaupassa on yhtiön toimiva johto ja Nordia Rahasto Oy.

Vuonna 2018 perustettu Saunaravintola Kuuma sijaitsee Tampereen ytimessä, aitiopaikalla Pyhäjärven rannalla. Tämä ympärivuotinen, kaikille avoin olohuone tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen elämyksen ja pitää sisällään pohjoismaisia puhtaita makuja korostavan ruokaravintolan, kahvilan, suuren terassialueen näköalalla, perinteisen puulämmitteisen saunan ja modernin savusaunan, sekä löylyjen välissä virkistävän pulahdusaltaan Pyhäjärvessä. Saunaravintolan vuotuinen liikevaihto on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Ravintolaelämykset ovat osa elävää ja monipuolista kaupunkikulttuuria

”Etsimme ravintolaportfolioomme hyvin aikaa ja trendejä kestäviä klassikoita. Saunaravintola Kuuma on nopeasti noussut tamperelaisten suosituksi kohtaamispaikaksi ja kaupunkilaisten omaksi olohuoneeksi. Kuuman sijainti kaupungin keskustassa aivan Pyhäjärven rannalla, panostus ystävälliseen asiakaspalveluun ja helposti lähestyttävään ravintolaan on toimiva ja ajaton menestysresepti myös tulevaisuudessa”, kommentoi NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

