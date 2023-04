Uus-Järveküla OÜ sõlmis Uus-Järveküla elurajooni esimese etapi ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 15,432 miljonit eurot

English Estonian

26. aprillil 2023. aastal allkirjastasid EfTEN United Property Fundi poolt rahastatav Uus-Järveküla OÜ ja Coop Pank AS laenulepingu summas 15,432 miljonit eurot. 1,5 aastase tähtajaga laenu eesmärk on Uus-Järveküla elurajooni esimese etapi ehituse rahastamine.

Uus-Järveküla arenduse esimeses etapis ehitatakse välja 86 ridaelamut, millest on klientide poolt tänaseks 52 broneeritud. Kokku rajatakse Uus-Järvekülla 149 ridaelamut ja 16 paarismaja netopinnaga ca 18 000 m2.

„Uus-Järveküla elurajoon on eelkõige suunatud peredele, kellele nende esimene kodu on pere kasvades kitsaks jäämas. Suuresti on see täna 30ndatesse eluaastatesse jõudnud n.n laulva revolutsiooni ajal sündinud Eesti demograafiliselt suurim põlvkond. Projekt konkureerib eelkõige Tallinna suuremate korteritega. On hea meel tõdeda, et viimase poolaasta jooksul alanenud ehitushindade ning projekti mastaapsuse toel, saame Uus-Järvekülas pakkuda soodsamaid müügihindu võrreldes konkureerivate projektidega. See on ka ilmselt põhjuseks, miks vaatamata tehingute arvu vähenemisele kinnisvaraturul viimase poolaasta jooksul, on klientide poolne huvi Uus-Järveküla arenduses broneerimislepingute sõlmimiseks jätkunud,“ kommenteeris EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla

Uus-Järveküla elurajooni arendajaks on OÜ Invego, kellel on pikaajaline ja edukas kogemus elukondliku kinnisvara arendamisel. EfTEN United Property Fund on arenduse rahastajaks, omades elurajooni arenduses 80% suurust osalust.