Communiqué de presse : Forte croissance au premier trimestre soutenue par la Médecine de Spécialités, les Vaccins et la Santé Grand Public

Forte croissance au premier trimestre soutenue par la Médecine de Spécialités, les Vaccins et la Santé Grand Public



Paris, le 27 avril 2023

T1 2023 : Augmentation des ventes de 5,5% à TCC et du BNPA des activités(1) de 11,9% à TCC

La Médecine de Spécialités progresse de 18,3% portée par Dupixent ® (+39,7%, à 2 316 millions d’euros) et les maladies rares

(+39,7%, à 2 316 millions d’euros) et les maladies rares Les ventes de Vaccins sont en hausse de 15,2% avec la poursuite de la reprise des vaccins Rappels et des vaccins pour voyageurs ainsi qu’aux livraisons du vaccin COVID en Europe

Les ventes de la Médecine Générale sont en baisse de 11,4%, en raison principalement de la baisse des ventes de Lantus ® et des cessions. Les produits stratégiques sont en hausse de 1,6%

et des cessions. Les produits stratégiques sont en hausse de 1,6% Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 11,2% en raison principalement d’un effet prix et d’une séquence favorable des stocks

Le BNPA des activités est de €2,16, en hausse de 11,3% à données publiées et de 11,9% à TCC

Le BNPA IFRS est de €1,60, (en baisse de 0,6%)

Avancées en R&D et réglementaires au T1

Approbation par la FDA d’ALTUVIIIO™ chez l’adulte et l’enfant atteints d’hémophilie A

Deux nouvelles approbations par la Commission Européenne pour Dupixent ® dans le traitement de l’œsophagite à éosinophiles à partir de 12 ans et dans la dermatite atopique chez le nourrisson

dans le traitement de l’œsophagite à éosinophiles à partir de 12 ans et dans la dermatite atopique chez le nourrisson Examen de Dupixent ® accordé par la FDA et au Japon pour le traitement de l’UCS

accordé par la FDA et au Japon pour le traitement de l’UCS Dupixent® a atteint son critère d’évaluation primaire et l’ensemble de ses critères d’évaluation secondaires, lors de sa première étude de phase 3 chez les patients atteints de BPCO

Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au T1

Sanofi s'associe au ministère de la Santé du Ghana pour améliorer l'accès aux soins du diabète

SBTI valide l’objectif de zéro émission nette(2) en 2045 et le nouvel objectif de réduction du scope 3 de Sanofi

Perspectives de BNPA des activités 2023(1)

Sanofi anticipe une croissance du BNPA des activités(1) 2023 “low single digit” (dans le bas de la fourchette à un chiffre(3)) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -5,5% à -6,5% en appliquant les taux de change moyens d’avril 2023.





Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

“Nous démarrons l'année 2023 avec de solides résultats, grâce à une croissance à deux chiffres des ventes de Médecine de Spécialités, des Vaccins et de la Santé Grand Public. Dupixent® poursuit sa forte performance et est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 10 milliards d'euros de ventes pour cette année. Le profil unique du Dupixent® a encore été souligné par les résultats très positifs de l’étude pivot dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, non contrôlée. Nous sommes impatients d'en discuter avec les régulateurs. Notre portefeuille de produits à un stade précoce à intermédiaire progresse et nous prévoyons de présenter plusieurs candidats prometteurs lors de prochains événements investisseurs consacrés à la R&D. Nous sommes confiants dans les perspectives de nos activités pour le reste de l'année, tout en gérant notre dernière perte d’exclusivité significative de la décennie avec l’entrée sur le marché américain à la fin du premier trimestre des génériques d'Aubagio®. Nous continuons de déployer notre stratégie de croissance "Play to Win" avec le lancement d’Altuviiio™ en cours aux États-Unis et le lancement attendu de Beyfortus® dans les temps pour la saison du VRS plus tard cette année.”

T1 2023 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 222 m€ +5,7% +5,5% Résultat net IFRS publié 1 995 m€ -0,7% — BNPA IFRS publié 1,60 € -0,6% — Cash flow libre(4) 1 537m€ -10,0% — Résultat opérationnel des activités 3 333 m€ +8,7% +9,3% Résultat net des activités(1) 2 699 m€ +11,3% +11,9% BNPA des activités(1) 2,16 € +11,3% +11,9%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 7) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 7). Le compte de résultats consolidés du T1 2023 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4;(2) Définition de Sanofi du “Zéro Emission nette” dans la section ESG; (3) Le BNPA des activités de 2022 s’élève à €8,26; (4) Le Cash-flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à l'Annexe 7).

