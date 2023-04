English French Italian

EssilorLuxottica et Roger Federer annoncent une collaboration mondiale exclusive entre Oliver Peoples et la marque RF

pour des collections de lunettes

Charenton-le-Pont, France (27 avril 2023) – EssilorLuxottica et Roger Federer ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusif entre les marques Roger Federer (« RF ») et Oliver Peoples portant sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes.

La toute première collection, développée en collaboration entre Roger Federer et Oliver Peoples, sera lancée au printemps 2024. Les modèles auront comme source d’inspiration une volonté commune d'exceller dans leurs domaines respectifs et un goût partagé pour le luxe discret.

« Roger Federer est un sportif de légende, un entrepreneur passionné et une véritable force dans l'univers de la mode et du lifestyle. Compte tenu de nos valeurs communes et de son influence à l'échelle mondiale, Roger Federer est un partenaire idéal pour nous et pour la marque Oliver Peoples. Nous nous réjouissons à l’idée de créer ensemble de très belles lunettes », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.

Roger Federer a déclaré : « Je suis ravi de collaborer avec Oliver Peoples. Je suis fan de la marque depuis des années, et j'ai toujours apprécié son savoir-faire exceptionnel ainsi que l'élégance de ses modèles intemporels. Nous partageons une vision similaire de notre travail, c'est donc un partenaire idéal pour le lancement de ma première collection RF en 2024. »

Rocco Basilico, Directeur général d'Oliver Peoples, a réagi : « Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec Roger Federer. Sa notoriété et son influence culturelle sont légendaires et dépassent les frontières du tennis. Nous sommes impatients de nous lancer dans les prochaines étapes. »

Roger Federer est l'un des joueurs de tennis les plus aimés et les plus titrés de l'histoire du sport. Il détient le record du plus grand nombre de victoires à Wimbledon, avec 8 victoires, et a remporté 20 tournois de Grand Chelem au cours de sa prestigieuse carrière. Ces 20 dernières années, la Roger Federer Foundation a permis à plus de 2,5 millions d'enfants en Afrique et dans son pays, la Suisse, de recevoir une bonne éducation.

A propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut, Lenscrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus d’information : www.essilorluxottica.com .

A propos d’Oliver Peoples

Oliver Peoples a été fondée en 1987, avec l’ouverture de la première boutique de la marque au cœur de West Hollywood, en Californie, et le lancement de la collection originale qui suivit. Les premières créations d’Oliver Peoples ont été inspirées par une prestigieuse collection de lunettes américaine vintage rachetées par les fondateurs de la marque à la fin des années 80.

Son design vintage, combinant la culture unique de Los Angeles avec des références de la mode, du cinéma, des arts, de la musique et du style de la Californie du Sud, représente toujours l’ADN de la marque et incarne sa source d’inspiration pour un style au charme mondialement apprécié.

Les modèles Oliver Peoples sont fabriqués à la main avec des matériaux de qualité supérieure, un soin extrême pour les détails des produits et les meilleures technologies de verres de lunettes. Ils sont disponibles exclusivement auprès d’une sélection d’opticiens, de grands magasins et de boutiques spécialisées dans le monde entier ; la marque rassemble une communauté de fans fidèles, reconnus pour leur bon goût, et qui se distinguent par leur culture alliant une attitude innovante et une forte capacité d’influence.

La marque est aujourd’hui distribuée dans plus de 60 pays et gère 41 boutiques, avec de nouveaux points de ventes à Amsterdam, Aspen, Milan et d’autres villes. Pour découvrir les créations Oliver Peoples et les adresses des boutiques : www.oliverpeoples.com

Pièce jointe