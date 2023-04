English French Italian

EssilorLuxottica e Roger Federer

annunciano una partnership esclusiva a livello mondiale

per occhiali a marchio Oliver Peoples e RF

Charenton-le-Pont, Francia (27 aprile 2023) – EssilorLuxottica e Roger Federer hanno siglato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Roger Federer (“RF”) e Oliver Peoples.

La prima collezione, sviluppata sotto la direzione artistica di Roger Federer e Oliver Peoples, verrà lanciata nella primavera del 2024. I modelli proposti prenderanno ispirazione dalla comune vocazione all'eccellenza e dall’inclinazione verso un lusso discreto.

“Roger Federer è un atleta leggendario, un imprenditore appassionato e una vera e propria personalità nel mondo della moda e del lifestyle. Condividiamo gli stessi valori e siamo certi che la sua notorietà e influenza a livello globale lo rendano il partner perfetto per noi e per il marchio Oliver Peoples. Non vediamo l'ora di creare insieme bellissimi occhiali", ha dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Roger Federer ha commentato: “Sono entusiasta di collaborare con Oliver Peoples. Da anni sono fan del marchio e ne ho sempre apprezzato la straordinaria artigianlità unita al design elegante e senza tempo. Ci siamo trovati sin da subito in grande sintonia nel modo di affrontare il nostro lavoro e per questo il brand rappresenta un partner perfetto per la mia prima collezione di occhiali RF nel 2024”.

Rocco Basilico, CEO di Oliver Peoples, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Roger Federer. La sua rilevanza e il suo impatto sull’immaginario collettivo sono ormai leggendari e vanno oltre il mondo del tennis. Non vediamo l’ora di scoprire insieme quello che verrà”.

Roger Federer, uno dei tennisti più amati e premiati nella storia di questo sport, detiene il record maschile per Wimbledon con 8 titoli conseguiti e ha vinto 20 Grande Slam nella sua carriera. La Roger Federer Foundation ha sostenuto negli ultimi venti anni progetti di formazione per oltre 2,5 milioni di bambini in Africa e nel suo paese d'origine, la Svizzera.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 190.000 dipendenti, nel 2022 EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati di 24,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg:EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com

Oliver Peoples

Oliver Peoples è stata fondata nel 1987 con l'apertura della prima boutique nel cuore di West Hollywood, in California, e il successivo lancio di articoli sviluppati internamente. Le montature si sono ispirate a una collezione di occhiali vintage americani acquisita dai fondatori del marchio alla fine degli anni '80. L'estetica vintage, unita alla cultura unica di Los Angeles, con elementi della moda, dell'industria cinematografica, dell'arte, della musica e dello stile della California del sud, continua ad essere il DNA del marchio e rappresenta l'ispirazione per un design dal fascino globale. Gli occhiali Oliver Peoples sono realizzati a mano con materiali di altissima qualità, con particolare attenzione ai dettagli esclusivi del prodotto e a una tecnologia superiore delle lenti. I prodotti Oliver Peoples sono disponibili esclusivamente presso i principali rivenditori di ottica, department stores e boutique specializzate in tutto il mondo; l'azienda ha conquistato clienti fedeli, veri e propri punti di riferimento del gusto che si distinguono dal punto di vista culturale, per la loro attitudine innovativa e la loro influenza. L'azienda ha attualmente una distribuzione in più di 60 paesi in tutto il mondo e gestisce 41 negozi, con nuove aperture ad Amsterdam, Aspen, Milano e altri. Per scoprire i prodotti Oliver Peoples online e per gli indirizzi delle boutique: www.oliverpeoples.com.



