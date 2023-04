Norsk Hydro: Hydro og Glencore blir partnere for å videreutvikle Alunorte

English Norwegian

Hydro har signert en avtale med Glencore, som vil kjøpe 30 prosent av det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i den brasilianske bauksittprodusenten Mineração Rio do Norte (MRN).

Glencore vil kjøpe en ytterligere eierandel på 40 prosent i MRN, som i dag eies av Vale. Hydro vil kjøpe denne andelen på 40 prosent fra Vale, og deretter umiddelbart selge den videre til Glencore på en «back-to-back» basis. Etter at transaksjonene er gjennomført vil Hydro ikke lenger ha noen eierinteresser i MRN.

Bauksittavtalen mellom Vale og Hydro vil opphøre, og etter gjennomføring av transaksjonene vil Glencore fortsatt levere om lag 30 prosent av Alunortes langsiktige bauksittbehov fra MRN.

Hydro inviterer til telefonkonferanse i dag (torsdag 27. april) kl. 08:30 CET for å gi ytterligere detaljer rundt transaksjonene. Se separat invitasjon eller Hydro.com for oppringingsdetaljer.

– Denne transaksjonen er et viktig steg i gjennomføringen av Hydros strategi. Salgsutbyttet fra transaksjonen vil bli brukt til strategisk vekst og utdeling til aksjonærene. Alunorte vil fortsatt være en viktig strategisk virksomhet og en sentral kilde til lavkarbonalumina for våre primærverk. Hydro vil fortsatt ha en lang posisjon innen alumina, men den vil nå bli mer balansert i forhold til etterspørselen i selskapets smelteverksportefølje, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros strategi fram mot 2025 ble etablert i 2020, med en klar ambisjon om å løfte lønnsomhet og fremme bærekraft i hele selskapet. En del av strategien har vært å utvikle Alunorte gjennom å allokere kapital til vedlikehold og forbedring av driften, fortsette arbeidet for å styrke raffineriets posisjon i første kvartil på kostnads- og karbonkurven, og sørge for økt involvering av lokalsamfunnet.

– Forretningsområdet Bauxite and Alumina har gjort betydelige framskritt de siste årene i arbeidet med å redusere fotavtrykket knyttet til produksjon av alumina, noe som gjør at Hydro kan styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Vi ser fram til å bli partner med Glencore, som har omfattende industrierfaring med metaller og gruvedrift, for videre utvikling av Alunorte, sier Aasheim.

Hydro og Glencore vil fortsette arbeidet for å redusere karbonutslippene fra Alunorte gjennom et prosjekt for energiomstilling, der brenselolje skal skiftes ut med naturgass (LNG) og kullkjelene elektrifiseres. Dette vil plassere Alunorte i øverste desil på den globale karbonkurven allerede i 2025, og posisjonere Alunorte som en ledende leverandør av lavkarbonalumina. I tillegg til avkarboniseringen av Alunorte, er partnerne enige om å jobbe videre med utvikling av sosiale prosjekter som skal skape mer livskraftige lokalsamfunn i nærheten.

Transaksjonene vil ha en samlet selskapsverdi på 1,11 milliarder USD, som skal justeres for Alunortes netto gjeld pr. 30. juni 2023. Netto gjeld for 30 prosent av Alunorte per 31. mars 2023 utgjorde 335 millioner USD. Selskapsverdien og netto gjeld omfatter ikke 40 millioner USD knyttet til fjerningsforpliktelser (ARO) på 30 prosent basis.

Partene har også avtalt en prisjustering etter gjennomføring av transaksjonen basert på Alunortes økonomiske resultater over en periode på 21 måneder fra 30. juni 2023. Basert på Alunortes resultater må Hydro eventuelt foreta visse tilbakebetalinger til Glencore, som har en øvre grense på 55 millioner USD.

Transaksjonene er gjenstand for godkjenning fra myndighetene. Begge transaksjonene ventes gjennomført i løpet av andre halvår av 2023.

Ytterligere informasjon knyttet til fordeling av salgsutbyttet vil bli gitt ved gjennomføring av transaksjonen.

Etter transaksjonene vil Hydro fortsatt være største aksjonær i Alunorte, med en eierandel på 62 prosent. Glencore vil eie 30 prosent av Alunorte, mens de gjenværende fire minoritetseierne til sammen vil eie 8 prosent.

Alunorte vil fortsatt bli konsolidert i Hydros konsernregnskap. Det vil ikke foretas noen revurdering eller inntektsføring av gevinst knyttet til denne transaksjonen.

Aluminaraffineriet Alunorte har en årlig kapasitet på 6,3 millioner tonn alumina, og er en sentral råvarekilde for Hydros smelteverksvirksomhet, blant annet for smelteverket Albras, raffineriets nærmeste nabo, norske primærverk og eksterne kunder. Transaksjonen vil ikke ha noen innvirkning på fysiske forsyningskontrakter eller kostnader for Hydro Aluminium Metal.

Bauksitt fra MRN står for en tredjedel av Alunortes bauksittbehov, mens resten dekkes av Hydros heleide bauksittgruve Paragominas. Etter transaksjonen vil MRN fortsatt drives uavhengig, med Glencore som største aksjonær med 45 prosent av aksjene. De gjenværende 55 prosent av aksjene vil eies av South 32, Rio Tinto og CBA.

Citigroup Global Markets AG og Latham & Watkins har vært rådgivere for Hydro.

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

