Norsk Hydro: Invitasjon til telefonkonferanse i dag kl. 08:30 CEST

Hydro har i dag annonsert et nytt samarbeid med Glencore i Brasil. Hydro vil selge 30% av aluminaraffineri, Alunorte og selskapets eierandelen i brasilianske bauksittprodusenten Mineração Rio do Norte (MRN) til Glencore.

Hydro inviterer til telefonkonferanse i dag (torsdag 27. april) kl. 08:30 CEST (kl 06:30 GMT) for å gi ytterligere detaljer rundt transaksjonene.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim og konserndirektør for økonomi og finans Pål Kildemo holder en presentasjon via webcast på engelsk og det åpnes for spørsmål etter presentasjonen.

Presentasjonen via webcast kan følges ved å registrere deg her. Det vil også være en Q&A direkte etter presentasjonen. For å kunne stille spørsmål, vennligst benytt denne lenken for å registrere deg til telefonkonferansen. Etter registrering vil du motta en e-post med telefonnummer og deltakerkode.

Investor kontakter:





Line Haugetraa

+47 41406376

line.haugetraa@hydro.com

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

martine.rambol.hagen@hydro.com