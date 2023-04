English Finnish

Cargotec Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden uudesta kannustinohjelmasta

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Uuden sitouttavan osakepalkkio-ohjelman 2023–2025 mukainen palkkio on ehdollinen hallituksen määrittämien strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi palkkio edellyttää voimassa olevaa työ- tai toimisuhdetta. Palkkio maksetaan vuoden 2025 alussa. Ohjelmasta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa rajoitusjaksolla joka päättyy kuusi kuukautta palkkion maksamisen jälkeen. Ohjelma on tarkoitettu noin 50 Cargotec-konsernin avainhenkilölle, mukaan lukien valikoidut johtoryhmän jäsenet. Ohjelmasta jaetaan palkkiona yhteensä enintään noin 268 750 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahana maksettava osuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

