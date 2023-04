English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 27.4.2023 klo 9.15

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2023

Dovrella vakaa alkuvuosi

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2023. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–maaliskuu 2023

Liikevaihto 45,8 (47,8 milj. euroa) – laskua 4,3 % Projektihenkilöstö: liikevaihto 24,8 (22,7) milj. euroa – kasvua 9,0 % Konsultointi: liikevaihto 5,1 (4,4) milj. euroa – kasvua 17,1 % Uusiutuva Energia: liikevaihto 15,9 (20,7) milj. euroa – laskua 23,2 %

Käyttökate (EBITDA) 1,9 (1,9) milj. euroa – kasvua 1,0 %

Liikevoitto 1,7 (1,7) milj. euroa – kasvua 0,3 %

Voitto ennen veroja 1,5 (1,4) milj. euroa – kasvua 2,0 %

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,0 (1,1) milj. euroa – laskua 7,0 %.

Osakekohtainen tulos 0,010 (0,010) euroa – laskua 7,0 %

Liiketoiminnan nettokassavirta 4,3 (2,0) milj. euroa

Näkymä vuodelle 2023 ennallaan (annettu 23.2.2023):

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2023 arvioidaan kasvavan vuodesta 2022, ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin vuoden 2022 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovre Groupin liikevaihto laski 4,3 prosenttia 45,8 miljoonaan euroon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi kasvanut tammi–maaliskuussa 4,9 prosenttia vertailukaudesta 4,3 prosentin laskun sijaan. Erityisesti heikentynyt Norjan kruunu vaikutti liikevaihtoa vähentävästi.

Liikevoittomme sen sijaan pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 1,7 (1,7) miljoonaa euroa. Ensimmäisen kvartaalin liikevoittomarginaali oli 3,7 % (3,5 %).

Projektiliiketoiminnan ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi merkittävästi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Projektiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 % ja Konsultoinnin kasvoi 17 %. Uusiutuva Energia -liiketoiminnan liikevaihto laski 23 %. Uusiutuvassa Energiassa liiketoiminnan kausiluonteisuus on muita segmenttejä voimakkaampaa tuulipuistojen rakentamisen tapahtuessa pääosin kesäkaudella. Tuulipuistojen rakentamismarkkina on ollut vähemmän aktiivinen kuin vuonna 2022, mikä on luultavasti johtunut kohonneista pääomakustannuksista sekä rajallisesta kapasiteetista ottaa vastaan ​​uusia liittymispyyntöjä valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Projektihenkilöstö- ja konsultointiliiketoimintamme kasvua on tukenut palveluidemme lisääntynyt kysyntä erityisesti Norjassa. Maantieteellisesti myyntimme kasvoi eniten Pohjois-Amerikassa ja EMEA-maissa.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta, joka koostuu Suvic Oy:n liiketoiminnasta, on tullut tärkeä osa liiketoimintaamme. Suvic Oy allekirjoitti maaliskuussa arvoltaan noin 18 miljoonan euron EPC-urakkasopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta CPC Finland Oy:n kanssa. Aurinkopuisto on maksimiteholtaan 32 MW ja näin Suomen suurin rakentamisvaiheessa oleva tai valmistuessaan rakennettu aurinkovoimala. Vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 32 000 MWh. Kyseessä on Dovre Groupin merkittävä laajentuminen uudelle liiketoiminta-alueelle.

Toimintaympäristöömme liittyy useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne ja korkea inflaatio. Samanaikaisesti energian kysyntä pakottaa valtioita ja yksityistä sektoria hakemaan uusia energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme vauhdittavan kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Uusi määräaikaista henkilöstövuokrausta koskeva lainsäädäntö Norjassa astui voimaan 1. huhtikuuta. Uudella lainsäädännöllä on ollut vain vähäisiä kielteisiä vaikutuksia Dovrelle. Energia-alalla ammattiliitot ja yritysasiakkaamme ovat pystyneet neuvottelemaan sovinnollisia ratkaisuja uuden lainsäädännön vaatimuksien suhteen. Julkisella sektorilla osa asiakkaista on viivästyttänyt tarjouspyyntöjään, mutta suuren asiantuntijoiden kysynnän vuoksi suhtaudumme edelleen myönteisesti markkinoiden kehitykseen.

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,3 % ja oli 45,8 (47,8) miljoonaa euroa. Erityisesti norjan kruunun heikentyminen vaikutti negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi noussut tammi–maaliskuussa 4,9 prosenttia vertailukaudesta 4,3 prosentin laskun sijaan.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 54 (48) prosenttia, Konsultoinnin osuus oli 11 (9) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus oli 35 (43) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 24,8 (22,7) miljoonaan euroon. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia 5,1 (4,4) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto laski 23,2 prosenttia 15,9 (20,7) miljoonaan euroon.

Liikevaihto segmenteittäin 1–3 1–3 Muutos 1–12 Milj. euroa 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 24,8 22,7 9,0 90,6 Konsultointi 5,1 4,4 17,1 18,2 Uusiutuva Energia 15,9 20,7 -23,2 94,2 Konserni yhteensä 45,8 47,8 -4,3 203,0

LIIKEVOITTO

Tammi–maaliskuussa Dovren käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,0 prosenttia 1,9 (1,9) miljoonaan euroon.

Tammi-maaliskuussa konsernin liikevoitto kasvoi 0,3 prosenttia 1,7 (1,7) miljoonaan euroon.

Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,6 (0,4) miljoonaa euroa. Uusiutuvan Energian 0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketappio oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Liikevoitto (EBIT) 1–3 1–3 Muutos 1–12 Milj. euroa 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 1,2 1,1 4,7 4,3 Konsultointi 0,6 0,4 54,3 2,5 Uusiutuva Energia 0,2 0,5 -54,9 2,7 Muut toiminnot -0,2 -0,2 -21,3 -0,7 Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 46,5 -0,3 Konserni yhteensä 1,7 1,7 0,3 8,5 Käyttökate (EBITDA) 1–3 1–3 Muutos 1–12 Milj. euroa 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 1,3 1,3 4,9 4,7 Konsultointi 0,6 0,4 49,3 2,5 Uusiutuva Energia 0,3 0,5 -47,6 2,9 Muut toiminnot -0,2 -0,2 -25,2 -0,7 Kohdistamattomat *) 0,0 -0,1 89,7 0,0 Konserni yhteensä 1,9 1,9 1,0 9,5

* Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskaudella keskimäärin 797 henkilöä (795).

Katsauskauden päättyessä konserni työllisti yhteensä 807 (796) henkilöä, joista 656 (674) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 106 (88) konsultointitoiminnassa, 43 (34) Uusiutuvassa Energiassa ja 2 (1) muissa toiminnoissa.

Henkilöstö keskimäärin 1–3 1–3 Muutos 1–12 lukumäärä 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 646 672 -3,8 642 Konsultointi 106 89 19,7 98 Uusiutuva Energia 43 33 29,0 38 Muut toiminnot 2 1 100,0 1 Konserni yhteensä 797 795 0,3 779





Henkilöstö kauden lopussa 31.3. 31.3. Muutos 31.12. lukumäärä 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 656 674 -2,6 583 Konsultointi 106 88 21,1 100 Uusiutuva Energia 43 34 26,5 43 Muut toiminnot 2 1 100,0 2 Konserni yhteensä 807 796 1,4 728

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.3.2023 olivat -6,7 (-2,8) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 13,5 (10,5) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli vertailukauden tasolla 6,9 (7,7) miljoonaa euroa, josta 5,8 (5,5) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,0 (2,2) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 4,3 (2,0) miljoonaan euroon, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos 3,5 (0,6) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvu johtuu suurimmaksi osaksi Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Suvicille urakkasopimus 32 MW:n aurinkopuiston rakentamisesta

Suvic Oy allekirjoitti maaliskuussa arvoltaan noin 18 miljoonan euron EPC-urakkasopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta CPC Finland Oy:n kanssa. Aurinkopuisto on maksimiteholtaan 32 MW ja näin Suomen suurin rakentamisvaiheessa oleva tai valmistuessaan rakennettu aurinkovoimala. Vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 32 000 MWh. Kyseessä on Dovre Groupin merkittävä laajentuminen uudelle liiketoiminta-alueelle.

Aurinkopuisto sijaitsee Lakarin alueella lähellä Raumaa ja sen pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Rakentamistyöt alkavat keväällä 2023, ja projektin odotettu valmistumisajankohta on vuoden 2024 alussa.

Tämän merkittävän sopimuksen myötä Suvicin tilauskanta vuodelle 2023 on noin 50 miljoonaa euroa. Samalla Suvic osoittaa kykenevänsä laajentumaan uusiutuvan energian rakentamisen uusille osa-alueille.

Dovre perustajaosakkaana uusiutuvan energian projektikehitysyhtiö Renetec Oy:ssä, joka

keskittyy ensivaiheessa aurinkoenergiaan

Dovre jatkaa uusiutuvaa energiaa painottavan strategiansa toteuttamista perustamalla maaliskuussa projektikehitysyhtiö Renetec Oy:n yhdessä alan huippuosaajien Janne Mielckin ja Juhani Kanervan kanssa.

Yhtiö keskittyy ensivaiheessa hankkimaan uusille voimalaitoksille sopivia maa-alueita, hankekehittämään niitä, valvomaan rakennuttamisprojekteja sekä operoimaan ja hallinnoimaan valmiita teollisen mittakaavan maa-asenteisia aurinkovoimalaitoksia Euroopassa. Lisäksi Renetec tarjoaa neuvonantopalveluita, kuten esimerkiksi esiselvityksiä ja hallinnointipalveluita energiayhtiöille, teollisille toimijoille ja sijoittajille.

Projekteja tullaan kehittämään sekä omin voimin että yhteistyössä muiden projektikehitysyhtiöiden ja alan toimijoiden kanssa. Renetec näkee kumppanoitumisen keskeisenä menestystekijänä ja keinona vahvistaa kehitysprojektien resursseja, uskottavuutta ja osaamista.

Espoossa, 27. huhtikuuta 2023

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

puh. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

puh. 020 436 2000

sirpa.haavisto@dovregroup.com



