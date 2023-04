French English

Annonce des lauréates 2023 du Capgemini Women in Rugby Leadership Programme pour soutenir la nouvelle génération de dirigeantes du rugby

Ces 12 femmes inspirantes vont bénéficier d’un coaching et de formations personnalisées

afin de développer leur leadership

Dublin et Paris, 27 avril 2023 - World Rugby et Capgemini présentent aujourd’hui la promotion 2023 du Capgemini Women in Rugby Leadership Programme, confirmant leur engagement à soutenir des dirigeantes féminines et l’égalité hommes/femmes dans le rugby.

Ces 12 lauréates proviennent d’Australie, du Brésil, du Burundi, du Canada, de Colombie, de Géorgie, d’Inde, d’Italie, des Philippines, de Sainte-Lucie, des Tonga et d’Ouganda – deux représentantes de chacune des six fédérations régionales de World Rugby.

Accélérer l’émergence de la prochaine génération de dirigeantes du rugby

Le programme, lancé en 2018, a eu un impact majeur en identifiant et en soutenant les dirigeantes actuelles et futures dans le rugby partout dans le monde. Il les aide à atteindre leur potentiel en soutenant leur développement personnel et professionnel, avec pour objectif d’accroître le nombre de femmes à des postes clés au sein des organismes et fédérations régionales. Encourager la diversité dans le sport à l’échelle mondiale, notamment au niveau des dirigeantes, est un élément central du plan stratégique Accélérer le développement du rugby féminin mondial 2021-25 de World Rugby. En créant une filière de dirigeantes du rugby, le programme « Leadership » fait avancer la parité et offre aux femmes davantage d’opportunités à tous les niveaux du sport.

Capgemini, Partenaire Mondial du programme Women in Rugby de World Rugby et l’un des principaux acteurs de la transformation business et technologique à travers le monde, participe activement au plan stratégique de World Rugby visant à accélérer le développement du sport féminin. Le Groupe va apporter au programme son expertise pour la seconde année, dans le cadre de son partenariat majeur avec World Rugby, qui inclut également son rôle comme Partenaire Majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2025 et Partenaire mondial du WXV, la nouvelle compétition internationale féminine qui devrait propulser le sport vers de nouveaux sommets lors de son lancement cette année.

Les lauréates recevront un soutien financier pour leur permettre d’approfondir leur développement professionnel. Elles bénéficieront également cette année de l’offre de formation de l’Université interne Capgemini, avec de séances de coaching personnalisés et l’accès à des masterclasses dédiés au leadership et à des centaines de parcours de formation en ligne. Avec près de 360 000 salariés dans 50 pays, et un objectif d’atteindre 30 % de femmes parmi les dirigeants du Groupe d’ici 2025, Capgemini est bien placé pour apporter au programme son savoir-faire de longue date à emmener les meilleurs talents au niveau supérieur.

Capgemini Women in Rugby Leadership Programme : la promotion 2023

Les bénéficiaires 2023 du Capgemini Women in Rugby Leadership Programme sont: Angella Camille « Acee » San Juan (Philippines), Beatriz Futuro Muhlbauer (Brésil), Faamoana Leilua (Australie), Giuliana Campanella (Italie), Maria Samson (Canada), Marie Stella Gakima (Burundi), Natalie Kurtanidze (Géorgie), Nicole Acevedo Tanguerife (Colombie), Sanaya Mehta (Inde), Dr. ‘Unaloto Sili (Tonga), Zakia Kulabako (Ouganda) et Zhenya Allain (Sainte Lucie).

Sally Horrox, responsable du rugby féminin chez World Rugby, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer la nouvelle promotion du Capgemini Women in Rugby Leadership Programme. Nous sommes engagés à soutenir des dirigeantes inspirantes sur le terrain et en dehors dans le cadre de notre plan stratégique du développement du sport féminin. Ce programme est un pilier clé de cette stratégie et continue de jouer un rôle majeur pour accélérer l’émergence de ces dirigeantes dans le rugby et s’assurer que les femmes sont représentées à tous les niveaux et dans tous les aspects du sport. Grâce au programme de leadership de Capgemini, nos lauréates 2023 vont bénéficier d’opportunités de formation et de coaching sans égal, qui vont leur permettre de développer leurs compétences pour approfondir leur parcours vers le leadership. Cela va avoir un impact positif sur les futures générations de femmes dans le rugby et sur le sport dans son ensemble. »

Anne Lebel, Directrice des Ressources Humaines du groupe Capgemini et Membre du Comité de Direction générale du Groupe, ajoute : « Capgemini est profondément engagé à promouvoir et à favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, tant dans la technologie que dans le rugby, sur le terrain et en dehors. Nous avons aidé des milliers de femmes de nos équipes à passer au niveau supérieur dans notre univers professionnel grâce à notre Université interne, et cela nous semblait naturel d’offrir cette opportunité aux boursières 2023 du Capgemini Women in Rugby Leadership Programme, afin de soutenir le développement du rugby féminin. Les retours d’expérience des boursières 2022 et de nos équipes sur le coaching et les formations proposés l’an passé nous ont beaucoup inspirés et nous encouragent à en faire plus cette année. »

Un puissant réseau de dirigeantes du rugby pour accélérer la parité dans le sport

Le Capgemini Women in Rugby Leadership Programme crée un réseau mondial grandissant de dirigeantes et de « role models » dans le rugby. Soixante et une femmes ont jusqu'à présent bénéficié directement du programme, avant d’assumer des fonctions de gouvernance aux niveaux local, national et régional, et de transmettre leur savoir-faire et leur expérience à celles qui les suivent.

Le Programme compte parmi ses anciennes lauréates Rowena Davenport, boursière en 2022, qui a depuis été nommée au conseil d'administration du rugby néo-zélandais et est également présidente de la Commission des athlètes du rugby. On peut également citer Ada Milby, membre du Conseil de World Rugby, qui a participé au premier programme de bourses en 2018, et Maha Zaoui, qui a été nommée Responsable du rugby féminin de Rugby Afrique deux ans après avoir suivi le programme. Marjorie Enya, ancienne boursière, a également une carrière riche, devenant membre du conseil d'administration de la Confédération brésilienne du Rugby, représentant le rugby sud-américain au Conseil de World Rugby et actuelle présidente du Comité régional de World Rugby. En Europe, Rebecca Davies, lauréate en 2021, est entrée dans l'histoire en étant cooptée au sein du Conseil de la « Rugby Football Union », et est récemment retournée sur le terrain en tant qu'arbitre. Araba Chintoh, ancienne internationale canadienne et lauréate 2018, est aujourd'hui présidente de la Commission des athlètes de rugby et également du comité de pilotage sur le bien-être des joueuses de World Rugby.

Soutien majeur du rugby mondial, Capgemini entretien une relation spéciale avec ce sport qu’il sponsorise depuis longtemps. Capgemini est le premier Partenaire Majeur à sponsoriser à la fois World Rugby et de la plupart de ses grandes compétitions internationales, pour les hommes (Coupe du Monde de Rugby France 2023) et pour les femmes (Coupe du Monde de Rugby 2021, jouée en 2022, et Coupe du Monde de Rugby 2025), ainsi que les HSBC World Rugby Sevens Series.

A propos de World Rugby

World Rugby est une fédération internationale et un mouvement mondial rassemblant plus de 500 millions de supporters et huit millions de joueurs au sein de 133 fédérations nationales membres affiliées par le biais de six associations régionales.

L'objectif de World Rugby est de développer le rugby en le rendant plus pertinent et plus accessible, avec la vision d'un sport mondial pour tous, fidèle à ses valeurs. Le portefeuille de grands événements de World Rugby a été l'élément moteur derrière la croissance significative du sport, avec notamment les emblématiques Coupes du Monde de Rugby masculine et féminine en passant par les HSBC World Rugby Sevens Series, qui met en avant la version Olympique du sport.

Le succès financier de la Coupe du Monde de Rugby masculine permet à World Rugby d'investir des sommes record dans le développement et la croissance du sport, de l'aire de jeu au podium, en veillant à ce que ce sport soit accessible et plaise au plus grand nombre. Entre 2020 et 2023, la fédération internationale va investir plus de 565 millions de livres GBP dans le rugby, soit 22 pour cent de plus que sur les quatre années précédentes.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

