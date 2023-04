Le nombre d'institutions basées en France qui investissent dans le capital-investissement a augmenté de 88 % depuis 2018 — Rapports Preqin

English French

LONDRES, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin, le leader mondial des données, outils et informations sur les actifs alternatifs, a publié son Guide 2023 du capital-investissement en France sous le titre « Private Equity in France 2023 : Preqin Territory Guide ». Le rapport constate que malgré des bases solides, l'année dernière a connu des ralentissements à la fois en termes de collecte de fonds et d’investissements, tandis que la performance a mieux résisté que les moyennes mondiales. Alors que Preqin suit actuellement 108 fonds de capital-investissement basés en France qui cherchent à lever un total de 64,0 milliards de dollars sur le marché, l'activité devrait rebondir malgré un environnement macroéconomique difficile.



On dénombre désormais 224 institutions basées en France qui investissent dans le capital-investissement.

Au cours des cinq dernières années, il y a eu en moyenne 327 transactions pour une valeur totale moyenne de 9,6 milliards d'euros.

Le gestionnaire de fonds le plus performant a été ArchiMed, dont les trois fonds figurent en tête du classement des fonds par rendement.



Dans l'ensemble, les gestionnaires de fonds français se caractérisent par leur solidité et leur stabilité. Le nombre d'institutions basées en France et suivies par Preqin qui investissent dans le capital-investissement a augmenté de 88 %, passant ainsi de 119 en 2018 à 224 en mars 2023. Les progressions les plus importantes concernent les gestionnaires d'actifs et de fortunes, les family offices, les investisseurs institutionnels, les agences gouvernementales, ainsi que les établissements bancaires et les banques d'investissement. En termes de levée de fonds, le marché français du capital-investissement est resté relativement stable ces dernières années, avec 30 à 47 fonds clôturés au cours de chacune des cinq dernières années et une moyenne de 17,5 milliards d'euros de fonds collectés.

Performance : générer des rendements à deux chiffres

La performance des fonds de capital-investissement basés en France s'est montré conforme à celle du stock mondial de fonds. Le taux de rendement interne (TRI) à cinq ans de 19,2 % est inférieur à celui du capital-investissement mondial (20,8 %), mais le rendement à un de 24,8 % est bien supérieur aux 14,4 % du capital-investissement mondial. Les TRI nets médians se situent entre 15 % et 20 % pour les fonds collectés depuis la crise financière mondiale. Le gestionnaire de fonds français le plus performant a été ArchiMed, dont les trois fonds figurent en tête du classement des fonds par rendement.

La France est en tête des investissements ESG

La France s'est imposée comme un leader de l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG). Selon ESG Solutions de Preqin, les gestionnaires basés en France obtiennent un indicateur moyen de 20 % pour la transparence ESG, soit un taux supérieur à la moyenne européenne de 14 %, et considérablement supérieur à celle de l'Amérique du Nord (9 %) et de l'APAC (5 %). Le plus grand gestionnaire de capital-investissement du pays, Ardian, est l'un des plus performants selon les indicateurs de Preqin, avec un score de 78 % pour la transparence des ICP ESG.

Les transactions : un moteur de croissance pour les PME

Du côté des transactions, la France dispose d'un marché intermédiaire particulièrement actif, signe de maturité dans l'écosystème du capital-investissement. Au cours des cinq dernières années, il y a eu en moyenne 327 transactions d'une valeur globale moyenne de 9,6 milliards d'euros, soit une taille moyenne de 29 millions d'euros par transaction. L'année 2021 correspond à l'année de pointe pour les transactions, avec 430 transactions conclues pour une valeur totale de 11,8 milliards d'euros. L'activité a connu un ralentissement en 2022, avec 223 transactions conclues pour une valeur totale de 5,4 milliards d'euros. La plus grosse transaction de l'année dernière a porté sur l'investissement de 1,5 milliard d'euros de CVC dans la Ligue de Football Professionnel, l'opérateur de la première ligue française de football.

Grant Murgatroyd, rédacteur en chef et auteur du rapport, déclare : « Dans le monde du capital-investissement, la France n'est peut-être pas autant sous les projecteurs que son grand voisin allemand. Cela dit, le secteur du capital-investissement du pays est en pleine croissance et mûrit. Il compte certains des meilleurs gestionnaires de fonds sur les marchés de niche et dispose d’un écosystème favorable. Du point de vue de Preqin, les perspectives de croissance sont solides. »

Pour obtenir de plus amples informations et recevoir une copie complète du rapport, contactez mimiceleste.taylor@preqin.com .

_____________________________________________________________________________________________

À propos de Preqin