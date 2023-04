Huhtamäki lanseeraa ainutlaatuisia innovaatioita joustopakkauksiin - teknologiassa yhdistyvät luokkansa paras tuotteen suoja, täysi kierrätettävyys ja kustannustehokkuus

English Finnish

Maailmanlaajuisesti johtava pakkausvalmistaja Huhtamäki kehittää uraauurtavia monomateriaaliratkaisuja. Tällä viikolla Huhtamäki tuo markkinoille kolme ainutlaatuista kestävän kehityksen mukaista joustopakkausratkaisua.



Huhtamäen PE- tai PP- muovista ja paperista valmistetut uudet tuotteet vastaavat sekä asiakkaiden että kuluttajien kestävän kehityksen mukaisille pakkauksille asettamiin vaatimuksiin.



"Olemme ylittäneet aiemmin tunnettujen mahdollisuuksien rajat joustopakkausteknologiassa ja asettaneet koko toimialan monomateriaaliratkaisuille uudet standardit. Uudet blueloopTM-innovaatiomme ovat kierrätettäviä, mutta eivät silti tingi pakkauksen suojausominaisuuksista tai kustannustehokkuudesta. Kokonaisuus on täysin ainutlaatuinen markkinoilla”, kertoo Huhtamäen Flexible Packaging -segmentin johtaja Marco Hilty.



“Innovaatiomme on suunniteltu kattamaan laaja kirjo pakkausratkaisuja. Ne auttavat asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa pakkausten kierrätettävyyden, kompostoitavuuden ja uudelleen käytettävyyden osalta vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tuemme pakkausalan pitkän aikavälin yhteiskunnallisia ja ympäristötavoitteita niin Euroopan unionissa kuin laajemminkin. Innovaatiomme takaavat, että pakkaukset pysyvät kohtuuhintaisina, mikä on erittäin tärkeää kuluttajille ympäri maailman. Ne myös tarjoavat elintarvikkeille sekä kodin perustarvikkeille sitä laatua, josta joustopakkaukset tunnetaan”, Hilty jatkaa.



Vuonna 2020 Huhtamäki asetti tavoitteekseen tehdä pakkauksistaan täysin kierrätettäviä, kompostoitavia tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Monet elintarvikkeita ja muita perustuotteita valmistavat asiakkaamme ovat sitoutuneet samaan. Vaikka tällä hetkellä Huhtamäen pakkauksista voidaan kierrättää jo suurin osa, eli noin 70 prosenttia, kevyet joustopakkaukset ovat olleet tekninen haaste. Valtavista eduistaan, kuten vähäisemmistä liikennepäästöistä, ruokahävikin ehkäisystä ja edullisuudesta, huolimatta joustopakkausten kierrätys nykyisessä jätehuollossa on ollut haastavaa.



"Tiimimme ympäri maailman ovat tehneet töitä tehdäkseen mahdottomasta mahdollista. Olemme kehittäneet aiemmin monimutkaisina tunnetuista pakkausrakenteista yksinkertaisia käyttämällä vähemmän materiaaleja, emmekä enää tarvitse alumiinista tai vastaavista materiaaleista tehtyjä suojakerroksia pakkauksen rakenteessa. Läpimurtomme tukevat kiertotaloutta lisäämällä pakkausten kierrätettävyyttä ja tätä kautta materiaalin arvoa. Voin ylpeänä nyt kertoa, että olemme valmiita lanseeraamaan uudet ainutlaatuiset innovaatiomme maailmanlaajuisesti”, Hilty päättää.



Tällaiset läpimurtoinnovaatiot asettavat pakkausalalle uusia standardeja. Käytettävät materiaalit on suunniteltu kierrätettäviksi ja niissä käytetään vähemmän raaka-aineita kuin perinteisissä, kompleksisissa monikerrosmateriaaleissa, jotka niiden on tarkoitus korvata. Nämä innovaatiot ovat ainutlaatuisia, sillä niissä yhdistyy markkinoiden korkein monomateriaalin osuus laatuun ja kohtuuhintaisuuteen.



Huhtamäen uudet innovaatiot kattavat monomateriaalista valmistetut ja vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin soveltuvat joustopakkaukset kolmessa eri materiaaliratkaisussa: paperi, PE (polyeteeni) ja sterilisointiin soveltuva PP (polypropeeni). PE:n monomateriaaliosuus on jopa 95 prosenttia ja paperin ja PP:n vähintään 90 prosenttia, joten uudet ratkaisut ovat ainutlaatuisia. Eikä suoja- ja tiiveysominaisuuksissa, kierrätettävyydessä tai kohtuuhintaisuudessa ole tehty kompromisseja. Käytetyn materiaalin määrä on painettu minimiin, jotta resurssien käyttö olisi tehokkaampaa.



Huhtamäki on tehnyt investointeja uusiin tuotantoteknologioihin kautta koko tuotantoverkostonsa, ja rakentanut siten uusille innovaatioille globaalia toimituskapasiteettia.



Innovaatioihin voi tutustua Interpack 2023 -tapahtumassa, joka on maailman suurin pakkausteollisuuden messutapahtuma. Kuusi vuotta tauolla ollut Interpack 2023 järjestetään 4.–10. toukokuuta 2023 Düsseldorfin messukeskuksessa Saksassa.





Lisätietoja:

Media: Maria Tomminen, Senior Manager, Media Relations &; Engagement, Huhtamäki, maria.tomminen@huhtamaki.com, puh. +358 44 3252 714, media@huhtamaki.com



Tuotetiedustelut: Katri Saarenheimo, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Flexible Packaging-segmentti, Huhtamäki, puh. +358 40 7637 293, katri.saarenheimo@huhtamaki.com







