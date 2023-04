SATO on Suomen kymmenenneksi paras työpaikka

English Finnish

27.4.2023







SATO, yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, sijoittui tänä vuonna Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon kymmenenneksi suurten yritysten sarjassa. SATOsta hyvän työpaikan tekee satolaisten mielestä erityisesti tasa-arvoisuus, johtaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen



Great Place To Work® julkaisi tänään 27.4. vuosittaisen Suomen parhaiden työpaikkojen listan, joka perustuu henkilöstötutkimuksissa mitattuun työntekijäkokemukseen ja analyysiin yrityksen kulttuurista. Kisaan pääsevät mukaan edellisen vuoden aikana sertifioinnin saaneet yritykset. SATO sai Great Place to Work -sertifikaatin tammikuussa 2023.

SATO osallistui tänä vuonna Great Place to Work -tutkimukseen ensimmäistä kertaa vuosiin.



”Tiesimme, että sisäinen työnantajamielikuva on vahva ja meillä viihdytään töissä erittäin hyvin. Olemme kiitollisia ja onnellisia tästä tuloksesta”, SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio kertoo.



Henkilöstötutkimuksen mukaan satolaisista yhteensä 85 % kokee, että SATO on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Erityisiksi vahvuuksiksi tutkimuksessa satolaisten vastausten pohjalta nousivat tasa-arvoisuus, johtajuus ja työntekijöiden hyvinvoinnista välittäminen. Kehityskohteita taas olivat muun muassa onnistumisten huomioiminen sekä kaikkien satolaisten entistä vahvempi mukaanotto kehitystyöhön ja työtä koskevaan päätöksentekoon.

”Olemme tehneet koko organisaatiossa pitkäjänteisesti työtä SATOn kulttuurin kehittämiseksi ja se näkyy sertifioinnin tuloksissa. Erityisesti olemme keskittyneet työntekijöidemme hyvinvoinnin edistämiseen sekä esihenkilötyön ja osaamisen kehittämiseen. Arvomme Ihminen ihmiselle, Yhdessä onnistumisen ilo ja Rima rohkeasti korkealle ohjaavat vahvasti toimintaamme”, SATOn henkilöstöjohtaja Johanna Koramo sanoo.



Miksi SATO on hyvä työpaikka?



Muun muassa näin satolaiset kertovat työpaikastaan.



Meillä on aivan rautaisen osaava työyhteisö, jossa saa työskennellä upeiden, sydämellisten asiantuntijoiden kanssa. On sellainen fiilis, että kaikkien työpanos on tärkeä.

Arvot näkyvät arjessa läpi koko organisaation johdosta lähtien. SATOssa voi myös päästä tekemään hyvin monenlaisia töitä tai olemaan mukana erilaisissa hankkeissa.

SATOlla saa olla oma itsensä, esihenkilöt löytävät satolaisista hyvät puolet ja talon sisällä pääsee kehittymään hyvin.

Koen, että sato on todella luotettava työnantaja.





Lisätietoja:

SATO Oyj, henkilöstöjohtaja Johanna Koramo, puhelin 0201 344 083, johanna.koramo@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi