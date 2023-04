Periodemeddelelse Q1 2023

Resultatet for 1. kvartal 2023 udgør før skat et overskud på 37,4 mio. kr. og efter skat et overskud på 28,4 mio. kr. Resultatet anses som særdeles tilfredsstillende.

Resultatet er bedre end forventet og som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 5 af 13. april 2023 opjusterede koncernen forventningerne for hele 2023 til et resultat før skat i niveauet 80 - 100 mio. kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 60 - 70 mio. kr.

Hovedpunkter for 1. kvartal 2023:

Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 36,5% til 67,4 mio. kr.

Basisindtjeningen mere end fordobles og stiger med 123,8% til 28,8 mio. kr.

Positive kursreguleringer på 5,6 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 3,0 mio. kr. som følge af netto tilbageførte nedskrivninger.

Udlån udgør 1,8 mia. kr. og er uændret i forhold til ultimo 2022.

Indlån udgør 3,2 mia. kr. og er faldet med 6,5 % i forhold til ultimo 2022.

Kapitalprocent 22,6

Se endvidere vedhæftede meddelelse.





