betFIRST s'associe à Leap Gaming

BRUXELLES, Belgique, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST , l'un des principaux casinos en ligne belges, annonce l'arrivée de Leap Gaming parmi ses fournisseurs, renforçant ainsi son offre de jeux déjà très complète.



betFIRST Casino jouit d'une réputation solide sur le marché du jeu belge. Renommé pour donner une place centrale à la satisfaction de l'utilisateur, la plateforme de jeu est constamment en quête de solutions innovantes pour ses produits et services.

En travaillant aux côtés des plus grands talents en matière de développement de logiciels et de conception de jeux, betFIRST continue à offrir à ses joueurs un contenu de jeu adapté à leurs besoins.

Leap Gaming est spécialisé dans la conception de titres immersifs et compatibles avec les téléphones portables. Parmi les titres de leur collection désormais disponibles sur betFIRST Casino, citons Football Cup , Instant Velodrome et Virtual Golf .

Marcus Pieck, responsable du Marketing interne chez betFIRST, explique : "Nous sommes ravis de travailler avec Leap Gaming et de pouvoir proposer le nec plus ultra de leur catalogue à nos clients. Leur volonté d'innovation reflète la nôtre, et nous sommes certains que nos joueurs apprécieront leurs jeux."

