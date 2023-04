betFIRST gaat partnerschap aan met Leap Gaming

English Dutch French

BRUSSEL, België, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST - een toonaangevend Belgisch online gamingbedrijf met een sterk casino-aanbod- verwelkomt Leap Gaming bij zijn verzameling spelaanbieders, en breidt daarmee zijn toch al indrukwekkende bibliotheek uit met spannende gokspellen.



betFIRST Casino is al vele jaren sterk aanwezig op de Belgische kansspelmarkt en is alom bekend als betrouwbaar en veilig gokplatform. Ook staat het erom bekend gebruikerservaring en spelersentertainment centraal te stellen in alles wat het doet; bovendien is het voortdurend op zoek naar manieren om zijn producten en diensten verder te ontwikkelen.

Door samen te werken met het beste talent op het gebied van softwareontwikkeling en gamedesign, blijft betFIRST zijn spelers het neusje van de zalm bieden op het gebied van responsieve gamecontent.

Leap Gaming is gespecialiseerd in het maken van meeslepende, mobielvriendelijke casinospellen die een breed publiek van sport- en casinospelers op alle niveaus aanspreken. Uitblinkers uit hun collectie die nu te spelen zijn op betFIRST Casino zijn onder meer: Football Cup , Instant Velodrome en Virtual Golf .

Marcus Pieck, Head of Inbound Marketing bij betFIRST zei: “We zijn zeer verheugd om samen te werken met Leap Gaming en om het beste van hun spelportfolio te bieden aan onze vele trouwe spelers. Hun toewijding aan innovatie weerspiegelt die van ons- we zijn er dan ook zeker van dat onze spelers optimaal zullen genieten van alles wat ze te bieden hebben, zowel nu als in de toekomst. Dit zal ons algehele aanbod nog meer diversifiëren en we denken dan ook dat deze variatie niet alleen casinospelers zal aanspreken maar ook aantrekkelijk zal zijn voor onze fans van online sportwedden”.