Purpose Investments lance un nouveau fonds de gestion de trésorerie en dollars américains pour élargir sa gamme de solutions de trésorerie de premier plan

TORONTO, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») est heureuse d’annoncer une nouvelle expansion de sa gamme de solutions de trésorerie de pointe grâce au lancement du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose (le « fonds »), dont les titres commencent à être négociés aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole MNU.U.



Tirant parti du succès de son pendant en dollars canadiens, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose (la « TSX ») sous le symbole MNY, qui a été lancé en septembre 2022, le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose est conçu pour naviguer dans la conjoncture économique actuelle et transformer des taux d’intérêt élevés en rendements attrayants pour les investisseurs qui ont des liquidités en dollars américains. Au lancement, le rendement net annualisé cible initial devrait être de 5,01 %.

Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire à court terme de grande qualité libellés en dollars américains afin d’atteindre son objectif principal, qui est de préserver le capital et de maintenir la liquidité sans prendre de risques excessifs.

« Dans un contexte d’inflation persistante, qui pourrait maintenir les taux d’intérêt plus élevés à long terme, une durée prudente et une gestion rigoureuse des risques et de la liquidité pour les placements en espèces est devenue un facteur clé pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un rendement intéressant », affirme Greg Taylor, chef des placements chez Purpose.

Le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose constitue une excellente solution de rechange aux autres solutions de rechange traditionnelles fondées sur le dollar américain pour les investisseurs qui cherchent à reconsidérer leurs stratégies en matière de trésorerie et de liquidité sans les bloquer au moyen de certificats de placement garanti. Le Fonds sert également d’outil efficace pour les opérations en bloc.

« Dernièrement, de nombreux investisseurs sont positionnés de façon défensive ou ont un besoin élevé de liquidités quotidiennes, conservant des soldes de trésorerie plus élevés que d’habitude. Grâce à des taux d’intérêt records, les investisseurs peuvent obtenir des rendements concurrentiels sur leurs placements en espèces pour la première fois depuis de nombreuses années », affirme Vlad Tasevski, chef de l’exploitation et chef des produits chez Purpose. « Les taux d’intérêt plus élevés ont rendu les fonds du marché monétaire très attrayants dans le marché actuel, ce qui a eu pour effet d’augmenter le taux de rendement minimum acceptable pour investir dans toutes les autres catégories d’actifs. »

Purpose a clos le placement des parts initiales du fonds et est heureuse d’offrir aux investisseurs des parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains (TSX : MNU.U), de catégorie A et de catégorie F. Les parts de l’OPCVM seront offertes à une valeur nette d’inventaire fixe de 10,00 $.

Les principaux avantages du Fonds comprennent les suivants :

Des niveaux élevés de liquidité et de préservation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire à court terme de grande qualité libellés en dollars américains.

Des rendements intéressants sont générés sans prendre de risque de crédit indu pour satisfaire aux exigences de revenu mensuel courant.

une gestion active pour ajuster la stratégie du portefeuille afin de tirer parti de l’évolution du marché.



Les parts sont négociées en dollars américains et sont offertes à la fois à titre de FNB et de fonds commun de placement pour en faciliter l’utilisation, selon les préférences des investisseurs.



Le Purpose USD Cash Management Fund est la dernière offre de la gamme de produits de trésorerie réputée de Purpose, qui comprend le premier FNB d’épargne à intérêt élevé au monde, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose (la « TSX ») sous le symbole PSA et Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose (la « TSX ») sous le symbole PSU.U, entre autres. La gamme de liquidités de Purpose est reconnue pour offrir les meilleurs rendements de sa catégorie, nettement supérieurs aux solutions de rechange traditionnelles, déposées en toute sécurité auprès des grandes banques canadiennes.

Purpose a révolutionné l’investissement en liquidités avec l’introduction du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose en 2013 et est fier d’élargir sa gamme avec le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose afin de fournir aux investisseurs un nouvel outil pour maximiser les rendements de leurs soldes de liquidités en dollars américains. Apprenez-en plus sur le Fonds ici : http://purposeinvest.com/fr-CA/funds/purpose-usd-cash-management-fund

À propos de Purpose

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs qui gère des actifs d’environ 16 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client en offrant une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigé par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une plateforme de services financiers indépendante et axée sur la technologie qui remodèle le secteur en connectant et en créant des opportunités dans les domaines de la gestion d’actifs, de la gestion de patrimoine et des services financiers pour les petites entreprises.

Les investissements dans les fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les titres de fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.