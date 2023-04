Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 141 MSEK (137), en ökning med 3%.

Rörelseresultatet (EBITDA) för första kvartalet upp­gick till -1,6 MSEK (6,8), rörelse­marginal -1,1% (4,9).

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet upp­gick till -2,7 MSEK (5,5), rörelse­marginal -1,9% (4,0).

Resultatet för första kvartalet uppgick till -2,8 MSEK (4,0).

Resultatet per aktie före och efter utspäd­ning för första kvartalet uppgick till -0,32 SEK (0,45).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 19,2 MSEK (-1,8).

Händelser efter rapportperiodens utgång

NGS har erhållit certifiering i Norge för att kunna bli partner till kommunala vårdgivare, vilket är en viktig milstolpe i koncernens strategi.





VD-Kommentar

Resultat 1:a kvartalet

Årets första kvartal visar en omsättningstillväxt på 3,3 % och en omsättning som hamnar på 141,3 MSEK (136,8 MSEK). Koncernen gjorde en resultatförsämring i jämförelse med föregående år med ett rörelseresultat (EBIT) om -2,7 MSEK (5,5 MSEK)

Omsättningstillväxten är framförallt hänförlig till våra verksamhetsområden inom rekrytering och konsult-tjänster såsom assessment, där vi har gjort investeringar i personal. Vad gäller bemanning ser vi även en ökad efterfrågan av läkar- och skolbemanning.

Omsättningen för sjuksköterskor i Sverige har gått ned beroende på att flertalet av regionerna, däribland vår stora kund Region Stockholm, har infört begränsningar för inhyrning av personal. Med stor sannolikhet kommer detta mönster att fortsätta påverka oss även i andra kvartalet.

Den underliggande personal- och kompetensbristen är alltjämt mycket hög för regionerna, detta gäller både sjuksköterskor och läkare, vilket vi kan följa diskussioner om i den allmänna debatten.

Rörelseresultatförsämringen är en konsekvens av ett svagare underliggande resultat starkt påverkat av situationen inom sjuksköterskebemanningen. Den är dessutom påverkad av en kombination av nya investeringar i uppbyggnad av tjänsteområdena rekrytering och interim och IT. Vi ser också en volymminskning inom interimsspecialister jmf. med föregående år. Investeringarna belastar våra marginaler vilket också beskrevs i Q3- och Q4-rapporterna. I Q4-rapporten flaggades det även att dessa investeringar kommer påverka även första halvåret 2023. Högre räntekostnader än förväntat gör att de finansiella kostnaderna är högre än föregående år.

Rekrytering och interim

Våra verksamhetsområden där vi rekryterar högre chefer till offentlig sektor samt chefer och specialister till bank, finans och försäkring uppvisar en god omsättningstillväxt under första kvartalet och vi ser att det finns goda möjligheter att accelerera ytterligare med den investering i personal som genomförts under Q3 och Q4 2022 samt Q1 2023. Våra kunder och målmarknader är inom sektorer som uppvisar en stabil efterfrågan även om vi för närvarande befinner oss i en konstaterad lågkonjunktur.

Vi har dessutom breddat oss genom att under hösten 2022 investerat i ledarskap för det nya området Interim Management som nu börjar forma sig och ta fart. Under Q1 har vi anställt ytterligare resurser för att förfina utbudet av tjänster där vi verkar, såsom assessment-tjänster och ledar- och specialistutveckling. Inom ramen för befintlig tillväxtstrategi kommer vi under Q2 att fördjupa vårt arbete med marknadsbearbetning och kundrelationer dessutom kommer vi att identifiera andra operativa och tjänsteutvecklande synergier.

Sjukvård, socialtjänst och skola

Det finns ett stort underliggande och ökande behov av bemanning inom vården och vi är en uppskattad partner till sjukhusavdelningarna som ger oss hög kundnöjdhet för våra tjänster. Vår läkarbemanning har vuxit kraftigt under första kvartalet men med pressade marginaler.

Omsättningen för sjuksköterskebemanningen i Sverige har minskat påtagligt efter de begränsningar av inhyrningstjänster som många regioner aviserade i slutet av januari. För att förvalta och utveckla våra fina relationer med sjukhusen och våra konsulter på bästa sätt har vi den första april tillsatt en stark affärsdriven ledning som ansvarig för affärsutveckling och personal inom sjuksköterskebemanningen. Sveriges regioners nationella upphandling av vårdtjänster ligger fortfarande för överprövning hos Förvaltningsrätten.

Vår skolverksamhet har vuxit fint under första kvartalet och visar en god marginal och vår socionombemanning har tagit fart.

Vård i Norge

Det är glädjande att kunna skriva att vi i Norge i april erhållit certifiering för att kunna vara en partner till kommunala vårdgivare. Exempel på kommunala vårdgivare i Norge är vårdcentraler och äldreomsorg. För oss på NGS är detta ett viktigt steg för att växa strategiskt på den norska marknaden. Vi har idag en stark ledning i Norge och vi kommer i takt med tillväxten bygga på personalstyrkan ytterligare.

Norges regioner startade under kvartalet den stora nationella upphandlingen för inhyrning av sjuksköterskor till alla sjukhus. Det nya avtalet löper på två år med möjlighet till två års förlängning.

Kort reflektion och fokus framåt

Efter två månader som ny VD för NGS Group är det med glädje jag ser att vi tar oss an en hög aktivitetsnivå och är laddade med mycket energi. Vi har en lågkonjunktur att hantera och dessutom en osäkerhet inom vårdsektorn. Vår starka kundbas kommer vi fortsätta att vidareutveckla och ytterligare stärka relationen med. Vår lagda strategiska plan ligger fast och ett stort antal initiativ är igång.

Här på NGS har jag slagits av den djupa kompetens och expertis som finns hos kollegorna och jag känner mig väldigt stolt över att jobba tillsammans med teamet. Våra medarbetare och ledare är den viktigaste tillgången vi har. För att stärka våra chefer och det interna nätverket dem emellan lanserar vi 3 maj NGS Chefsprogram.

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 14:00.

För ytterligare information kontakta:

Erika Rönnquist Hoh ,VD, telefon +46 73 343 41 30

