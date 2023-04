PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2023-04-27

Kallelse till årsstämma i Elon AB (publ)

Aktieägarna i Elon AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556065-4054, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2023, klockan 10.00, på Hammarby Kaj 14 i Stockholm. Röstregistrering börjar klockan 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen för stämman, dvs. fredagen den 19 maj 2023,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget till adress Elon AB, Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm, per e-post: info@elongroup.se eller per telefon 0480 - 584 00. Anmälan kan också göras via Bolagets hemsida www.elongroup.se. Anmälan ska ha inkommit till Bolaget senast tisdagen den 23 maj 2023. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen för stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 23 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.elongroup.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 26 maj 2023.

Förslag till dagordning på årsstämman

Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av sekreterare och en justeringsperson Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslut om att godkänna att utomstående deltar som åhörare vid stämman genom elektronisk uppkoppling Föredragning av verkställande direktören Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022 respektive per den 31 december 2022 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning och fastställande av avstämningsdag för utdelning Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer Beslut om arvoden åt styrelsen och åt revisor Val av styrelse och styrelsens ordförande Val av revisor Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2024 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande Beslut om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslut om bemyndigande för emissioner Beslut om ändring av bolagsordningen Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår styrelseordföranden Fredrik Johansson som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning och fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 603 400 488 enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om sammanlagt 29 720 686 kronor, vilket motsvarar 2,00 kronor per aktie, och att återstående belopp om 573 679 802 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdagen för utdelning ska fastställas till onsdagen den 31 maj 2023. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske från Euroclear måndagen den 5 juni 2023.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1).

Beslut om arvode åt styrelsen och revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 15)

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Fredrik Johansson, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom, Peter Engell, Anette Fransson, Pierre Mayr och Jacob Wall omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2024.

Vidare föreslår valberedningen att Fredrik Johansson omväljs till styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse samt en presentation av de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.elongroup.se.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Johan Eklund att vara huvudansvarig revisor.

Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2024 (punkt 17)

Inför årsstämman 2023 har valberedningen bestått av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Robert Asplund (representerande Elon Group Holding AB), Pierre Mayr (representerande Elon Group Holding AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående), vilka utsågs genom beslut på årsstämman den 28 mars 2022.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att samma sammansättning av valberedningen ska gälla inför årsstämman 2024. Håkan Lissinger föreslås omväljas till sekreterare utan rösträtt.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om följande regler för hur valberedningen ska utses och arbeta inför årsstämman 2024.

Ledamöterna i valberedningen utses på följande sätt:

Bolaget ska ha en valberedning, som består av fyra ledamöter, vilka väl representerar Bolagets aktieägare. Utgångspunkten för valberedningens sammansättning är att Bolagets röstmässigt största ägare nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter samt att Bolagets övriga större aktieägare tillsammans nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter.

Valberedningens ledamöter utses av bolagsstämman efter förslag från valberedningen (efter konsultation med Bolagets större aktieägare enligt ovan).

Valberedningens mandat löper till dess att en ny valberedning utses vid nästa årsstämma.

För det fall att en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden ges det i uppdrag till valberedningen att, i enlighet med de principer som anges ovan, utse en ny ledamot vars mandat löper till nästföljande stämma.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.





Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta med och lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman 2024:

Förslag till stämmoordförande.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer.

Förslag till styrelse.

Förslag till styrelsens ordförande.

Förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och





övriga ledamöter, samt förslag till ersättning vid utskottsarbete.

I förekommande fall förslag till revisor eller revisorer och förslag till arvode för Bolagets revisor.

Förslag till valberedning inför årsstämman 2025 enligt de principer som framgår ovan, samt förslag till instruktioner för valberedningens arbete.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen får utse en sekreterare, som saknar rösträtt i valberedning, vars uppgift är att föra protokoll vid valberedningssammanträden samt ansvara för att publicera valberedningens sammansättning på Bolagets hemsida enligt Kodens regler.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Kriterier för personer som föreslås som ledamöter i styrelsen:

För att säkerställa ett kvalificerat arbetssätt inom styrelsen ska styrelsemedlem, för att vara valbar, besitta tillräcklig utbildning eller ha omfattande erfarenhet i frågan om styrelsearbete i noterade bolag.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)

Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022. Rapporten kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.elongroup.se.

Beslut om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det huvudsakliga innehållet presenteras nedan.

Översyn av tidigare beslutade riktlinjer

Styrelsen har gjort en översyn av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2021. Styrelsen har funnit att riktlinjerna bör uppdateras med anledning av samgåendet mellan Electra Gruppen AB och Elon Group AB som genomfördes under 2022. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedanstående förslag.

De föreslagna förändringarna av riktlinjerna innebär ett förtydligande av hur riktlinjerna bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet samt vissa förtydliganden avseende vilka kriterier som krävs för utbetalning av den rörliga ersättningen. Vidare framgår hur beslutsprocessen ska gå till för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna. Till sist framgår att övriga förmåner som högst kan utgå till ett värde om 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga lön.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören, vice verkställande direktören (om tillämpligt) samt de personer som vid var tid ingår i bolagsledningen. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamot för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Med ersättning likställs överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Befattningshavare som eventuellt upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Hur riktlinjerna bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Elon är ett hemelektronik- och vitvaruföretag som bedriver handel, installation och service av vitvaror, el, belysning och annan hemelektronik. Produkterna säljs till fackhandelskedjor, vilka genom avtal med Bolaget är anslutna till de kedjekoncept som bolagskoncernen driver och erbjuder, samt fristående butiker. Produkterna (samt näraliggande tjänster) säljs även till företag och konsumenter.

Elons affärsstrategi bygger på att ha en omfattande lokal närvaro med personlig och enastående kundservice, att kontinuerligt förbättra och utveckla befintliga kedjekoncept samt produkt- och tjänsteutbud, geografisk expansion, introduktion av nya produktkategorier och tjänster samt kanalexpansion och slutligen skräddarsydda, flexibla och IT-intensiva logistiklösningar och tjänster för tredje part.

Bolagets vision är att det ska vara förstahandsvalet och en förebild när det gäller varuförsörjning och tjänster för hemmets produkter till företag och konsumenter i Norden.

Bolagskoncernen arbetar kontinuerligt med hållbarhet såväl inom koncernen som gentemot leverantörer. Fokusområden och målsättningar uppdateras kontinuerligt och väljs utifrån var de hållbarhetsmässiga konsekvenserna kan ge som störst påverkan för koncernen, men även utifrån var koncernen kan åstadkomma störst effekt för att kunna bidra till ett mer hållbart nyttjande av resurser.

En framgångsrik implementering av Bolagets strategi, tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen samt hållbarhetsarbete förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge Bolaget möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig ersättning.

Former av ersättning

Bolagets ersättningssystem ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Den baseras även på befattning, den individuella prestationen och koncernens resultat. Ersättning får utbetalas i form av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön ska utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön.

Rörlig ersättning ska relateras till utfallet av Bolagets mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Rörlig ersättning får dock motsvara högst 25 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som följer därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 35 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor som gäller för den ledande befattningshavarens anställning. Sådana förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Konsultarvode m.m. Marknadsmässig ersättning ska kunna utgå till styrelseledamot som tillhandahåller tjänster vid sidan av styrelseuppdraget. Beslut om sådana uppdrag samt ersättning ska fattas i enlighet med bolagets vid var tid gällande policys och riktlinjer för transaktioner med närstående.

Bolagsstämman kan utöver och oberoende av dessa riktlinjer besluta om aktierelaterade ersättningar och dylikt.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att kriterierna ligger i linje med Elons aktuella affärsstrategi och resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma, finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar Bolagets affärsstrategi, hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen. Kriterierna kan exempelvis vara kopplade till Bolagets finansiella mål och eller hållbarhetsmål. Kriterierna kan också vara kopplade till målsättningar för Bolagets kedjekoncept. Kriterierna kan även vara kopplade till den anställde själv, exempelvis att personen behöver ha arbetat inom Bolaget under en viss tid.

Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna har uppfyllts ska uppgå till minst ett år. Bedömningen av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska göras när mätperioden har avslutats. Bedömningen av om finansiella kriterier har uppfyllts ska baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen beslutar om utbetalning av eventuell rörlig ersättning, efter beredning i ersättningsutskottet.

Lön och anställningsvillkor för anställda

I syfte att bedöma skäligheten av riktlinjerna har styrelsen vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer beaktat lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda. Härvid har styrelsen tagit del av uppgifter avseende anställdas sammanlagda ersättning, vilka former ersättningen består av, hur ersättningsnivån har förändrats över tid och i vilken takt.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Avseende verkställande direktören ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den verkställande direktören ska vara högst sex månader.

Avseende andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara lägst tre månader och högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande befattningshavaren ska vara lägst tre månader och högst sex månader, om inte annat följer av lag.

Avgångsvederlag kan utgå till ledande befattningshavare vid uppsägning från Bolagets sida. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Ersättning kan utgå för åtagande om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen får uppgå till högst 60 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Sådan ersättning får utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket får vara högst tolv månader efter anställningens upphörande, med möjlighet till avräkning mot andra inkomster av tjänst eller enligt konsultavtal.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. I utskottets uppgifter ingår också att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer vid behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsen ska lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

I syfte att undvika intressekonflikter närvarar inte ledande befattningshavare vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Elons långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska stabilitet.

Särskilda skäl kan till exempel bestå i att en avvikelse bedöms vara nödvändig för att rekrytera eller behålla nyckelpersoner eller vid extraordinära omständigheter som till exempel har krävt extraordinära arbetsinsatser. Avvikelser från riktlinjerna ska redovisas i Bolagets ersättningsrapport.

Beslut om bemyndigande för emissioner (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 21)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Ny §10: Föreslagen lydelse § 10







Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).







Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

Nuvarande §§10–11 i bolagsordningen ska följa efter den nya §10 i ordningen, det vill säga benämnas §§11–12.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår Bolagets registrerade aktier och röster till 14 860 343. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt till upplysningar på årsstämman

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Elon AB, Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm eller via e-post till info@elongroup.se.

Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman

Ersättningsrapporten, övriga beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Elon AB, Hammarby Kaj 14, Stockholm och Bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 8 maj 2023 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 publiceras på Bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 28 april 2023.

Behandling av personuppgifter

I samband med årsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Euroclears integritetspolicy, som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/EESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Välkomna

___________________

Stockholm i april 2023

ELON AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Elon Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Camilla Waldmarks försorg, för offentliggörande den 27/4 2023 kl. 15:00.

För mer information vänligen kontakta



Stefan Lebrot

VD och koncernchef Elon Group

076–76 263 29, stefan.lebrot@elongroup.se

Camilla Waldmark

Presskontakt Elon Group

070-570 11 94, camilla.waldmark@elongroup.se







