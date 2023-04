Tras Alarmantes Tasas de VIH y SIDA Entre Negros e Hispanos en Houston el Quilt Conmemorativo Nacional del SIDA Llega a la Ciudad

HOUSTON, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las estadísticas muestran una realidad, hay una grave crisis de VIH en Houston y aún más específicamente entre negros e hispanos. Es por eso que el Quilt Conmemorativo Nacional del SIDA hará una parada en Houston del 3 al 7 de mayo.



“Según el Departamento de Salud de Houston, los negros y afroamericanos representan el 50 por ciento de todos los casos de VIH/SIDA, y los latinos representan el 29 por ciento de todos los casos de VIH/SIDA”, dijo Duane Cramer, director de participación comunitaria del Quilt, National AIDS Memorial. “Estas cifras son demasiado altas y el estigma en torno al VIH y el SIDA en las comunidades negras e hispanas es demasiado frecuente. A través de Change the Pattern, estamos trabajando en terreno en Houston para garantizar que las personas más afectadas por el VIH y el SIDA obtengan la información que necesitan para vivir y, al mismo tiempo, honrar las vidas pérdidas por esta devastadora enfermedad”.

En otro informe de los Centers for Disease Control (Centros para el Control de Enfermedades), Houston ocupó el noveno lugar en la nación en cuanto a índices de nuevos diagnósticos de VIH. En comparación con el resto de los EE. UU., Houston también tuvo tasas más bajas de personas que permanecieron en atención del VIH y lograron la supresión viral. La carga más alta se encuentra entre los hombres negros más jóvenes que tienen sexo con hombres y representan el 19 por ciento de todos los diagnósticos nuevos.

“Change the Pattern rinde homenaje a los seres queridos pérdidos por el SIDA y, al mismo tiempo, genera acción para acabar con el VIH/SIDA en Houston”, dijo John Cunningham, director ejecutivo del National AIDS Memorial. “Esta iniciativa nacional funciona a nivel local para destacar el impacto que la enfermedad ha tenido en las comunidades negras, latinas y LBGTQ+ y educar y motivar a las personas para que ayuden a poner fin a la epidemia”.

Change the Pattern en Houston

Del 3 al 7 de mayo, más de 200 piezas del Quilt Conmemorativo Nacional del SIDA se exhibirán en The MAG, ubicado en el centro de Houston, como parte de la exhibición Art of Black Pride: Black Like Me y del 4 al 5 de mayo en el Black Queer AF Music Festival. Las exhibiciones están disponibles en español e inglés, son gratuitas para el público e incluyen talleres de quilt y foros educativos. Para obtener más información sobre las ubicaciones de Quilt, los horarios de los eventos y la programación especial, visite www.changethepattern.org.

El sábado 29 de abril, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., los habitantes de Houston están invitados a compartir y disfrutar celebrando el Quilt a través de un taller de quilt en el Centro Comunitario Blue Triangle, 3005 McGowen St, Houston, TX 77004.

El National AIDS Memorial, Southern AIDS Coalition (SAC), y Gilead Sciences están trabajando para ‘change the pattern’ en Houston al traer secciones del Quilt Conmemorativo Nacional del SIDA a la ciudad. Los patrocinadores adicionales incluyen Bank of America, Chevron y CVS Health.

El Quilt rinde homenaje a las vidas negras y latinas pérdidas por el VIH y el SIDA y ha viajado a varios estados del sur como parte de Change the Pattern, una campaña nacional para acabar con el VIH en las comunidades negras, latinas y LGBTQ+ del sur de los EE. UU.

Las personas que visitarán el Quilt verán paneles cosidos a mano en honor a las vidas negras y latinas pérdidas por el SIDA, muchos de los cuales fueron hechos por residentes de Houston y Texas para honrar y celebrar las historias de sus amigos y seres queridos. También se mostrarán paneles del Quilt recién creados para presentar la importancia del Quilt a una nueva generación mientras se difunde la conciencia de cómo el VIH impacta las vidas en todo el sur.

Como muestra activa de la lucha en curso por los derechos civiles de las personas que viven con SIDA, el Quilt Conmemorativo Nacional del SIDA muestra con orgullo un panel hecho a mano por la icónica de los derechos civiles Rosa Parks.

Estadísticas Alarmantes Muestran una Realidad

La carga desproporcionada del VIH en el sur se encuentra entre las mujeres negras, los hombres homosexuales y bisexuales negros y latinos, y las mujeres transgénero negras y latinas. Louisiana, Mississippi, Texas, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Carolina del Norte y Tennessee se encuentran entre los 15 estados con las tasas más altas de VIH en el país. El racismo, el estigma del VIH, la homofobia, la pobreza y las barreras a la atención médica continúan impulsando estas disparidades.

Acerca de Change the Pattern

En la lucha por acabar con el VIH y el SIDA en el sur de los EE. UU., el National AIDS Memorial se ha asociado con Southern AIDS Coalition para traer secciones del Quilt Conmemorativo Nacional del SIDA en honor a las vidas negras, latinas y LGBTQ+ pérdidas por el VIH y el SIDA a las comunidades de toda la región para crear conciencia sobre la crisis del VIH que persiste hoy en día dentro de las comunidades de color y las poblaciones marginadas. Financiado a través de una subvención de $2.4 millones de Gilead Sciences, Change the Pattern se enfoca principalmente en llegar a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por el VIH y el SIDA a través de exhibiciones gratuitas de Quilt, talleres de confección de quilts, programas educativos y promoción. Obtén más información en www.changethepattern.org.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1287f4d3-efa7-4dd3-b146-c70e239fb800/es