Géoméga centralise ses activités à St-Hubert, Québec; Nouveau financement R&D pour le recyclage du HCI dans l’extraction des ETR et du Sc & mise à jour sur l’usine de démonstration

MONTRÉAL, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX.V: GMA) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres et alternatives pour l'extraction, le raffinage et le recyclage des terres rares et d'autres matériaux critiques, est heureuse d'annoncer qu’à la suite d'un examen approfondi de ses projets et opérations actuels et futurs et d'une recherche exhaustive du marché de l'immobilier industriel dans la grande région de Montréal, la Société a décidé de regrouper toutes ses opérations en un seul emplacement, plus grand, dans la ville de St Hubert, Québec. De plus, Innord, filiale de Géoméga, s’est vue octroyer une subvention du Programme de soutien à la recherche et développement pour l’extraction, la transformation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques dirigé par le Consortium de Recherche et d’Innovation en Transformation Métallique (CRITM), pour le développement d’un processus permettant le recyclage de l’acide chlorhydrique (HCI) provenant de plusieurs chlorures métalliques et pouvant être utilisé pour la récupération des éléments de terres rares (ETR) et du scandium (Sc) à partir de plusieurs sources. Finalement, nous sommes heureux de fournir une mise à jour technique sur l'usine de démonstration de recyclage d’aimants.

Centralisation des activités à St-Hubert

L'ajout de nouveaux projets de R&D au cours des 24 derniers mois, y compris le processus de recyclage du HCl et d'autres projets en cours pour étendre nos technologies à d'autres applications majeures, a entraîné une augmentation des besoins en espace pour Géomega. En revanche, les installations actuelles de Boucherville ne permettaient plus de répondre à ces besoins croissants ni en espace de laboratoire ni en bureaux nécessaires pour soutenir l'embauche. Avec la construction de l'usine de démonstration de recyclage d'aimants commençant plus tard cette année, la Société a profité de l'occasion pour relocaliser toutes les activités sous un même toit plutôt que de s’étendre vers une troisième installation, évitant ainsi des coûts supplémentaires et davantage de retards dans le futur. L'usine de St-Hubert répondra aux besoins actuels tout en permettant la croissance et en créant des synergies entre les différents départements et projets.

L'installation autonome de plus de 18 000 pieds carrés dans la zone industrielle Gérard-Leclerc de St Hubert, Longueuil, est située à moins de 8 km de notre emplacement précédent et possède tous les mêmes avantages de localisation, dont entre autres d’être à moins de 30 minutes de Montréal et à moins de 6 heures des grandes villes nord-américaines telles que Boston, New York et Toronto avec accès à plusieurs autoroutes et autoroutes majeures. Deux aéroports sont situés à moins de 40 minutes de l'emplacement, l'aéroport international Trudeau de Montréal et l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. Le plus important est l'accès aux principales voies maritimes avec le port de Montréal, à 20 minutes, qui est le plus grand centre de transbordement de conteneurs du système des Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent et un lien direct vers l'Europe et la côte est des États-Unis, tout comme le terminal maritime de Contrecoeur qui n'est qu'à 30 minutes. La disponibilité d'espace extérieur à l'installation de St Hubert est un autre avantage important par rapport à l'emplacement précédent, car elle permet une plus grande flexibilité avec les services publics qui doivent être installés pour le fonctionnement de l'usine de recyclage des aimants.

Les activités d'administration, d'ingénierie et de R&D se poursuivront à l'usine de Boucherville jusqu'à ce que tous les laboratoires et bureaux soient construits dans le cadre de la construction de l'usine de démonstration.

« En l'absence d'espace additionnel pour l'expansion et d'un risque d'exploitation lié à l’opération de 3 installations nécessitant chacune leurs propres laboratoires d'analyse, laboratoires de préparation et autres services et utilités, il y avait une fenêtre d’opportunité pour consolider toutes nos activités avant le début de la construction de l'usine de démonstration. La centralisation de toutes nos activités avec de l’espace pour étendre notre R&D et réaliser plusieurs projets en même temps profitera à Géomega sur le long terme. Cette nouvelle installation de R&D pourra accueillir notre pipeline croissant de projets qui sont déjà en phase de demande de financement. Nous sommes ravis de ce nouvel emplacement, car il nous permettra d’organiser les opérations de Géomega à l'avenir et de simplifier la construction de l'usine de démonstration. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géomega.

Financement du CRITM pour le projet de recyclage du HCl

Le projet de recherche sur le recyclage du HCl devrait être complété sur 24 mois et aura d'importantes synergies avec d'autres projets de la Société. Le HCl est un puissant réactif de lixiviation pouvant être utilisé pour l’extraction de métaux rares, de scandium ainsi que d’autres métaux provenant de sources multiples telles que des aimants permanents, monazite, bastnaésite et résidus de bauxite. Malgré les nombreux avantages, son coût, comparativement à l’acide sulfurique, peut sembler prohibitif due à sa grande absorption par les minéraux de gangue et autres éléments majeurs (Fe, Al). Ceci résulte souvent à une grande consommation d’eau et résidus solides pour lesquels peu de solutions efficaces existes aujourd’hui. La solution développée par Innord est une méthode alternative qui permet de regénérer le HCI à partir de solutions aqueuses de chlorure de métal sans qu’un traitement à haute température ne soit requis. Le projet comprendra la mise à l'essai du processus de recyclage du HCl à l'échelle du laboratoire sur des solutions de lixiviation riches en ETR et Sc et fournira une évaluation technico-économique du processus.

« L'équipe est très enthousiaste à l'idée de commencer à travailler sur cette solution innovante. Géomega a travaillé avec le HCl dès 2013 lors du développement du schéma de traitement de Montviel, mais les limites du recyclage du HCl ont toujours été un défi majeur. Le développement de ce procédé peut ouvrir la porte à de nouvelles méthodes d'extraction des ETR et du Sc de diverses sources à travers le Québec en diminuant le coût de la lixiviation et en limitant les effluents ou résidus de chlorure dans les procédés qui utilisent aujourd'hui du HCl. Ces résultats pourraient à terme être appliqués à d'autres métaux critiques et stratégiques tels que le Co, Ni, Nb, Li et autres. En outre, ce procédé pourrait aider à remplacer l'acide sulfurique dans certains procédés, ce qui le rendra plus durable sur le plan environnemental et plus compétitif en termes de coûts. En d'autres termes, les applications commerciales de cette solution sont très larges et favorables à Géomega » ajoute Kiril Mugerman.

Mise à jour sur l’usine de démonstration de recyclage d’aimants

La recherche d'un nouvel emplacement au cours des derniers mois a eu un impact important sur l'ingénierie de l'usine de démonstration. L'étude HAZOP a été réalisée avec succès à 90 % et des modifications sont actuellement apportées à la conception du procédé. D'autres activités d'ingénierie avec BBA ont été reportées afin d'éviter d'avoir à supporter deux fois les mêmes charges. BBA commence à reprendre ses activités à partir du 1er mai pour la conception technique périphérique à l'usine de St Hubert. La disposition est maintenant ajustée à la nouvelle installation et la conception 3D suivra en conséquence. L'équipe d'ingénierie interne a poursuivi les discussions avec divers fournisseurs en vue de commander d'autres équipements. Les activités d'obtention de permis environnementaux se sont poursuivies et elles ne sont pas affectées par le changement d'emplacement. Les permis municipaux ont commencé cette semaine ainsi que certains travaux de préparation du terrain.

Les équipements commandés en 2022 continuent pour l’instant d’arriver à St-Bruno et seront transférés plus tard à St-Hubert. Les commandes d’équipement avaient été momentanément suspendues étant donné le changement de localisation et reprennent maintenant.

La recherche d'emplacement n'a eu aucune incidence sur les essais en laboratoire et les essais pilotes sur le recyclage des aimants, les résidus de bauxite ou tout autre projet en cours.

À propos de Géoméga (www.Geomega.ca)

Géoméga développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, l'automatisation et la réduction de la consommation d'énergie, les aimants de terres rares ou néo-aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies. La stratégie de Géoméga consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de ces industries pour recycler les aimants qui alimentent toutes ces technologies.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Géoméga s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du processus.

Le projet principal de Géoméga est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire.

Géoméga est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 13% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui développe des projets cuprifères au Québec, Canada.

