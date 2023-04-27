Crurated 公布 2023 年独家活动

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伦敦, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于伦敦的会员制葡萄酒社区 Crurated 今天公布了 2023 年的活动日程。Crurated 旨在为品鉴家与世界一流的生产商提供联络机会。Crurated 活动在世界上诸多最负盛名的餐厅、酒庄和酒店举办，促成会员与他们最喜欢的酿酒师结识。活动参加者还有机会在奢华的环境中品尝世界知名大厨精心打造的菜品。要了解更多信息或注册，请访问 https://crurated.com/events/ 。



“我们的活动旨在促成世界知名生产商和葡萄酒爱好者的近距离接触，”Crurated 创始人 Alfonso de Gaetano 说道。“我们的团队精心打造了前所未有的体验。从与酿酒师的一对一聊天到入住世界绝佳酒店，再到屡获殊荣的厨师烹饪的美食，这些活动不容错过。”

5 月 17 日：Crurated 将在纽约市的 Legacy Records 举办一个令人难忘的美食和美酒之夜。该团队将与酿酒师 Pierre-Vincent Girardin 一起献上来自 Pierre Girardin 酒庄的各种葡萄酒，所有葡萄酒均采用 Magnum 大瓶装；包括 2021 年的 Meursault Les Narvaux、2021 年的 Corton-Charlemagne Grand Cru、2021 年的 Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas、2020 年的 Vosne- Romanée、2019 年的 Échezeaux Grand Cru、2018 年的 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 和 2020 年的 Bâtard-Montrachet Grand Cru。此独家活动仅限付费会员和受邀者。

6 月 12-14 日：仅限 10 名幸运客人可加入 Crurated 的特别之旅，前往香槟地区参观顶级酒庄。活动参与者还将在家庭住宅和高级餐厅用餐，并与生产商会面，其中包括 Billecart-Salmon 的首席执行官 Mathieu Roland-Billecart、Louis Roederer 的老板 Frédéric Rouzaud、Chartogne-Taillet 的 Alexandre Chartogne、Bérêche et Fils 的 Raphaël Bérêche、Pierre Péters 的 Rodolphe Péters。Residence Eisenhower 将提供豪华住宿。

7 月 11 日：以生态为灵感的 Sabina Ibiza 欢迎 Crurated 和 16 位参与者来到他们的五星级会所，享受美味的午餐体验。美食将在 La Paloma 餐厅供应，客人将与生产商会面并品尝来自 Vincent Dancer 酒庄和 Pierre Girardin 酒庄的葡萄酒。

10 月 6 日：Crurated 将在最著名的餐厅 Asador Etxebarri 为 12 位客人举办独家酿酒师晚宴，该餐厅位于全球美食中心巴斯克地区。与酿酒师会面，品尝来自波美侯产区的 La Conseillante 和 Champagne Pierre Péters 的精选葡萄酒。客人还可以享受巴斯克主厨 Victor Arguinzoniz 精心搭配的菜品。

11 月 6 日至 11 日：一群幸运的葡萄酒爱好者将有机会在曼谷、香港或新加坡跟 Vincent Dancer 酒庄的 Vincent Dancer 和 Arnoux-Lachaux 与 Charles Lachaux 酒庄的 Charles Lachaux 一起参加酿酒师晚宴。有关这些独家活动的更多详细信息将在未来几周内公布。



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关于 Crurated

Crurated 自 2021 年成立之初，就将目光聚焦于法国和意大利，属会员制葡萄酒社区，致力于成为连通品鉴家与世界一流生产商的桥梁。专业团队提供个性化的服务和纯正的体验，而 Crurated 的无缝物流服务凭借安全的酒窖存储及创新的区块链技术，保证了葡萄酒的优异品质和产地的可靠。要成为会员，请访问 crulated.com。

公关联系人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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