Crurated 公布 2023 年獨家活動安排

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倫敦, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crurated 是總部位於倫敦的會員制葡萄酒社群，也是葡萄酒品鑑師與世界級製酒商互相結識的平台。Crurated 於今日公布 2023 年的活動時間表。Crurated 活動在諸多最負盛名的餐廳、莊園和酒店舉辦，為會員介紹他們喜愛的釀酒師。活動參與者還有機會在奢華的環境下品嘗到世界知名廚師的訂製菜品。欲了解更多資訊或註冊會員，請造訪 https://crurated.com/events/ 。



Crurated 創始人 Alfonso de Gaetano 稱：「此次活動的目的是促成世界知名製酒商與葡萄酒愛好者的近距離接觸。」「我們團隊的精心策劃會為大家帶來前所未有的體驗。從與釀酒師的一對一聊天到入住全球絕佳酒店，以及享用出自獲獎廚師之手的美食，這些活動個個不容錯過。」

5 月 17 日：Crurated 將在紐約 Legacy Records 舉辦一場難忘的美食和非凡葡萄酒之夜。該團隊將與釀酒師 Pierre-Vincent Girardin 一起，為大家供應產自 Domaine Pierre Girardin 的各類葡萄酒，均為 1.5 升大瓶裝，包括 2021 年的 Meursault Les Narvaux、2021 年的 Corton-Charlemagne Grand Cru、2021 年的 Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas、2020 年的 Vosne-Romanée、2019 年的 Échezeaux Grand Cru、2018 年的 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles，以及 2020 年的 Bâtard-Montrachet Grand Cru。此次獨家活動僅對付費會員和受邀者開放。

6 月 12-14 日：僅 10 位幸運客人可加入 Crurated 特別之旅，前往香檳聖地，參觀頂級莊園。參與者還將在家庭式酒莊和高檔餐廳用餐，並結識諸多製酒商，比如 Billecart-Salmon 的行政總裁 Mathieu Roland-Billecart、Louis Roederer 的所有者 Frédéric Rouzaud、Chartogne-Taillet 的 Alexandre Chartogne、Bérêche et Fils 的 Raphaël Bérêche、Pierre Péters 的 Rodolphe Péters。下榻酒店為 Residence Eisenhower，環境奢華。

7 月 11 日：生態主義者 Sabina Ibiza 十分歡迎 Crurated 及 16 位參與者光臨他們的五星級會所，並在此享用美味的午餐。所有美食均由 La Paloma 餐廳供應，客人可以一邊與製酒商聊天，一邊品鑑 Domaine Vincent Dancer 和 Domaine Pierre Girardin 的葡萄酒。

10 月 6 日：Crurated 將在位於全球美食中心巴斯克地區的最著名餐廳 Asador Etxebarri 為 12 位客人安排獨一無二的釀酒師晚宴。與釀酒師閒談，品鑑產自波美侯產區的 La Conseillante 和 Champagne Pierre Péters 的葡萄酒。客人還能享用由巴斯克廚師 Victor Arguinzoniz 精心搭配的美味菜品。

11 月 6-11 日：一群幸運的葡萄酒愛好者還有機會與 Domaine Vincent Dancer 的 Vincent Dancer、Domaine Arnoux-Lachaux 的 Charles Lachaux 和 Charles Lachaux 在曼谷、香港或新加坡共同參與釀酒師晚宴。更多關於獨家活動的詳情將會在未來幾週公布。



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關於 Crurated

Crurated 是一個成立於 2021 年的會員制葡萄酒社群，旨在為品鑑師和世界級製酒商提供聯絡平台，市場集中於法國和意大利。Crurated 不僅有專家團隊提供個性化服務和純正體驗，還有安全的酒窖存儲和創新的區塊鏈技術支援其無縫物流服務，以此保證葡萄酒的優異品質和可靠原產地。請登入 crurated.com 註冊成為會員。

公關聯絡人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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