SICPA riconosce la condanna del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per "carenze organizzative", ma non concorda con le motivazioni

LOSANNA, Svizzera, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'indagine del MPC contro SICPA, avviata nel gennaio 2015, è giunta al suo termine. Si conclude con una condanna della società per “carenze organizzative”. SICPA prende atto della sanzione, pur trattandosi di atti commessi nel passato, avvenuti senza il consenso dell'azienda e contro il suo interesse, ma non concorda con le motivazioni, a causa dell'assenza di misure penali nei Paesi in cui i reati sarebbero stati commessi. Da allora, SICPA ha istituito un dipartimento di conformità altamente efficiente per garantire che le attività svolte per proprio conto siano svolte nel rispetto dell'etica aziendale e del più alto grado di integrità.

Dopo più di 8 anni di procedimenti, il MPC ha finalmente concluso la sua indagine e ha prodotto un decreto sanzionatorio nei confronti di SICPA per atti di "carenze organizzative" tra il 2008 e il 2015. Nella sua dichiarazione integrativa, il MPC specifica: "La responsabilità aziendale non significa che SICPA SA abbia commesso essa stessa tali reati perpetrati da ex dipendenti o consulenti, né che li abbia voluti o accettati. Da allora, SICPA SA ha volontariamente e completamente rimediato a questa carenza organizzativa.”

SICPA dichiara, in linea con quanto essa ha compiuto lungo l'intero iter procedurale, di rifiutare categoricamente comportamenti non etici, di non essere stata a conoscenza di tali atti prima che gli fossero notificati e, non appena tali atti sono stati portati alla sua attenzione, di aver sanzionato i responsabili. Inoltre, in Brasile, le persone la cui condanna avevano imposto a SICPA di sottoscrivere un accordo di clemenza in 2021, sono state assolte l'8 giugno 2022. Negli altri due Paesi menzionati nella decisione del MPC, SICPA non è mai stata perseguita né informata di alcun reato.

L'incertezza di lungo periodo in cui tale procedura aveva posto SICPA ha costretto la società a non opporsi a tale decisione. La reputazione di SICPA, macchiata dalle accuse di pratiche illegali sistemiche, dalle indagini condotte in diversi Paesi e persino dalla responsabilità personale del proprio Amministratore delegato Philippe Amon, che è stato completamente scagionato dalle indagini del MPC, esigeva che questo deleterio procedimento giungesse al termine. SICPA si rammarica che la carenza di organizzazione interna possa aver portato ad azioni considerate non etiche del MPC. Tali carenze organizzative sono state colmate dalla completa riorganizzazione dell'ufficio conformità, al fine di prevenire violazioni dell'etica aziendale e garantire la conformità al diritto della concorrenza.

Dal 2021, SICPA è una delle prime aziende del proprio settore ad essere certificata ISO 37001:2016 per i suoi sistemi di conformità, integrità e protezione della concorrenza. SICPA è anche membro accreditato della Banknote Ethics Initiative, che promuove pratiche commerciali etiche e responsabili in tutto il mondo. Philippe Amon, Presidente e Amministratore delegato della società, afferma: "Il rispetto della legge e l'integrità degli affari non sono elementi opzionali: sono le basi fondamentali della fiducia, che è al centro di ciò che facciamo".

All'avicinarsi del suo 100° anniversario, SICPA e le sue migliaia di dipendenti possono concentrarsi pienamente sulla loro missione: proteggere gli interessi dei governi e dei clienti del settore che hanno fiducia nelle sue tecnologie fisiche e digitali per combattere il commercio illecito, riconosciuto dalle principali istituzioni internazionali.

Contatto per i media

SICPA Relazioni con i media

sicpamediarelations@sicpa.com

Tel +41 21 627 55 55

Informazioni su SICPA

Leader di mercato nel settore degli inchiostri di sicurezza e principale fornitore di soluzioni sicure per l'autenticazione, l'identificazione, la tracciabilità e la supply chain, SICPA è un partner affidabile per governi, banche centrali, stampatori operanti ad elevata sicurezza e il relativo settore. Ogni giorno, governi, aziende e milioni di cittadini si affidano alla sua esperienza, che combina funzionalità di segretezza basate su materiali e tecnologie digitali, per proteggerne l'integrità e il valore di valuta, identità personale, documenti di valore, servizi di e-government, nonché prodotti e marche. Fedele al suo scopo di favorire la fiducia attraverso l'innovazione costante, SICPA mira a promuovere in tutto il mondo una Economia della fiducia, in cui le operazioni, le interazioni e i prodotti nella realtà fisica e in quella digitale siano basati su dati protetti, non falsificabili e verificabili.

Fondata a Losanna nel 1927, con sede in Svizzera e operante in cinque continenti, SICPA impiega circa 3000 persone.

Ulteriori informazioni su SICPA: https://www.sicpa.com/sicpa-overview

Link alla dichiarazione integrativa del MPC