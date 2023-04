English French

COFACE SA : publie des comptes pro forma 2022 à la suite de l'application de la norme IFRS 17

Paris, le 27 avril 2023 – 17h35

Coface applique la norme comptable IFRS 17 depuis le 1er janvier 2023. Afin de faciliter l'analyse de ses futures publications, Coface présente aujourd'hui des comptes pro forma 20221. Coface applique également la norme IFRS 9 depuis le 1er janvier 2023 mais aucun pro forma ne sera établi.

Ces chiffres pro forma 2022 doivent être analysés conjointement avec la première application (FTA – First time application) de la norme, car le passage d'une norme à l'autre crée des différences de court terme. Les rythmes de reconnaissance des profits sont en effet différents entre IFRS 4 et IFRS 17. Toutefois, à moyen terme, il y a convergence entre les deux normes en termes de capitaux propres et profits.

La philosophie de provisionnement reste globalement inchangée. En particulier, les ratios de sinistres non actualisés pour l'année de souscription courante sont presque identiques entre l'ancienne norme IFRS 4 et la nouvelle norme IFRS 17.

La stratégie de Coface n'est pas affectée par la norme IFRS 17. La société continuera de publier et de s'appuyer sur les mêmes indicateurs clés de performance, avec des changements de définition très limités. Les objectifs à travers le cycle du plan stratégique « Build to Lead » restent valables dans ce nouveau cadre.

Phalla Gervais, directeur finance et risques de Coface, a déclaré :

« La publication aujourd'hui de nos chiffres pro forma IFRS 17 marque une étape importante d’un projet comptable clé. Je tiens tout d'abord à remercier les équipes de Coface qui ont mené à bien ce projet transformateur pour la fonction finance. La norme IFRS 17 ne changera pas l'activité ou la stratégie de Coface. Elle conduira à une reconnaissance des profits un peu plus rapide et permettra d'aligner davantage les pratiques et de renforcer la robustesse du processus de provisionnement.

Enfin, je suis heureuse de confirmer que les objectifs à travers le cycle de notre plan stratégique « Build to Lead » restent valables dans le nouveau référentiel comptable ».

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les comptes pro forma 2022 de Coface à la suite de l'application de la norme IFRS 17 seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 27 avril 2023 à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Benoît CHASTEL : +33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Corentin HENRY : +33 1 49 02 23 94 – corentin.henry@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2023

(sous réserve de changements)

Assemblée Générale : 16 mai 2023

Résultats T1-2023 : 25 mai 2023, après bourse

Résultats S1-2023 : 10 août 2023, après bourse

Résultats 9M-2023 : 14 novembre 2023, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2022 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2022

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









1 La FTA de janvier 2022 a été examinée par des auditeurs externes. Toutes les données pro forma (y compris les comptes trimestriels et annuels 2022 ainsi que le bilan de fin d'exercice 2022) sont en cours de revue par les auditeurs.

