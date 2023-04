English French Dutch

Communiqué d'Umicore sur les conditions commerciales et les perspectives





Début d’année solide

Umicore a commencé l'année en ligne avec ses attentes, malgré une pression à la baisse des prix des métaux clés qui s'est manifestée au cours du trimestre.

Le business group Catalysis a enregistré une forte performance au premier trimestre 2023, supérieure à celle de l'année précédente. La production mondiale de véhicules légers est restée globalement en ligne avec le niveau du premier trimestre 2022, masquant toutefois des évolutions contrastées. Alors que la production de voitures en Europe et en Amérique du Nord a augmenté sur la même période d’une année sur l’autre, bénéficiant d'une reprise progressive des chaînes d'approvisionnement mondiales, cette croissance a été contrebalancée par une baisse substantielle de la production de voitures en Chine comparé à la même période l’an passé. Dans ce contexte, les performances d'Automotive Catalysts ont suivi celles du marché automobile mondial, les volumes et les revenus reflétant les tendances du marché dans les régions clés. La business unit a enregistré des performances particulièrement solides sur les marchés automobiles européen et nord-américain, grâce à sa position forte dans les applications essence légères et à un mix de plates-formes favorable. En reconnaissance de sa technologie essence de pointe, Umicore s'est vu attribuer la majorité des plates-formes essence Euro 7, renforçant ainsi sa position de leader dans ce segment. Dans le segment des moteurs diesel pour poids lourds, Automotive Catalysts a bénéficié d'une forte demande sur le marché européen et d'une reprise progressive de la production chinoise de moteurs diesel pour poids lourds. Un solide début d'année dans les business units Fuel Cell & Stationary Catalysts et Precious Metals Chemistry a également contribué à la bonne performance du premier trimestre.

Au sein du business group Energy & Surface Technologies, Rechargeable Battery Materials a enregistré des résultats globalement conformes à ceux du premier trimestre de l'année précédente. La business unit a pu réduire sa sensibilité à la volatilité du prix du lithium grâce à la mise en œuvre de mécanismes de couverture1. Comme prévu, les volumes de vente de matériaux actifs pour cathode (CAM) sont restés faibles au cours du premier trimestre. Depuis le début de l'année, la business unit a toutefois réalisé de nouveaux progrès importants dans la montée en puissance des volumes de CAM à haute teneur en nickel vers la fin 2023, avec une croissance significative des volumes attendue à partir de 2024. Dans ce contexte, un nouvel accord - couvrant un engagement annuel de 20 000 tonnes de CAM à haute teneur en nickel pour la Chine - a été conclu avec un fabricant chinois de batteries. Les premiers volumes commerciaux dans le cadre de cet accord entreront en production fin 2023 et devraient se traduire par une augmentation matérielle de l'utilisation de l'usine d'Umicore en Chine. Comme prévu, la performance de la business unit Cobalt & Specialty Materials est revenue à des niveaux plus normalisés par rapport à la rentabilité exceptionnelle du premier trimestre 2022, qui était dans un contexte de demande extraordinairement forte et de prix favorables pour les produits chimiques à base de cobalt et de nickel et les activités de distribution connexes. Les performances de Metal Deposition Solutions et Electro-Optic Materials sont restées stables d'une année à l'autre. Compte tenu de ce qui précède, les résultats du premier trimestre du business group Energy & Surface Technologies ont été, comme prévu, inférieurs à ceux de l'année précédente.

Le business group Recycling a réalisé une solide performance opérationnelle au cours du premier trimestre de l'année. Comme prévu, les bénéfices ont été inférieurs à ceux de l'année dernière, reflétant l'impact d'un environnement de prix des métaux platinoïdes moins favorable, en particulier pour le rhodium et le palladium, et l'impact total de l'inflation des coûts comparé avec le premier trimestre 2022. La business unit Precious Metals Refining a continué à bénéficier d'un apport solide de sous-produits industriels complexes riches en PGM. La disponibilité de produits recyclables riches en platinoïdes est toutefois restée faible, reflétant la tendance des collecteurs à conserver ces produits recyclables plus longtemps dans un contexte de baisse des prix des métaux précieux. La business unit continue de prendre des mesures pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement en créant une zone verte tampon autour de l'usine. Les travaux de démolition pour la création de cette zone verte tampon devraient commencer en mai et se terminer fin 2024.

La business unit Battery Recycling Solutions a continué à bénéficier de l'intérêt rapidement croissant des clients pour ses technologies de recyclage des batteries.

La performance de Jewelry & Industrial Metals a été inférieure à celle de l'année précédente, reflétant la baisse de la demande de produits d'investissement en or et en argent ainsi que l'impact de la baisse des prix des platinoïdes sur ses services de recyclage. La contribution de Precious Metals Management a légèrement augmenté, grâce à des conditions commerciales favorables dans un contexte de forte volatilité des prix des métaux précieux.





Faits marquants du premier trimestre 20232

Au cours du trimestre, Umicore a annoncé plusieurs étapes clés opérationnelles visant à appuyer ses ambitions en matière de croissance. En février, le Groupe a annoncé la signature d’un accord à long terme avec Terrafame pour un approvisionnement en sulfate de nickel à haute teneur, durable et faible en carbone, preuve de son engagement à établir une chaîne de valeur durable des matériaux pour batteries en Europe. Umicore a également progressé dans sa feuille de route en matière d’innovation et de technologie dans les matériaux cathodiques actifs (CAM), en annonçant l’industrialisation de sa technologie CAM HLM (high lithium manganese) de pointe et son investissement dans Blue Current , fabricant leader de batteries solide en composites silicium-élastique, et ainsi faire progresser le développement de ses batteries à état solide. Dans le cadre de ses ambitions Let’s Go for Zero, Umicore a introduit de nouveaux cadres d'approvisionnement durable pour le nickel et le lithium, applicables à tous ses fournisseurs de nickel et de lithium dès le 1er avril.





Perspectives pour 20233

En Catalysis, la business unit Automotive Catalysts devrait continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché des applications de catalyse pour essence, de la poursuite de la reprise de la chaîne d'approvisionnement automobile et du marché chinois du diesel pour poids lourds. Compte tenu de ces éléments, l'EBIT/EBITDA ajusté en 2023 devrait être légèrement supérieur aux niveaux records de 2022, soit un peu plus que les attentes actuelles du marché.

Au sein d'Energy & Surface Technologies, Umicore s'attend à ce que les bénéfices de Rechargeable Battery Materials soient en ligne avec le niveau de 2022. En tenant compte de la normalisation de la performance de Cobalt & Specialty Materials en 2023 par rapport à la rentabilité exceptionnelle de 2022, l'EBIT/EBITDA ajusté du business group en 2023 devrait être légèrement inférieur au niveau de 2022, mais légèrement supérieur aux attentes actuelles du marché.

Les performances du segment Recycling devraient être affectées par la baisse des prix des métaux platinoïdes et par un environnement d'approvisionnement connexe, moins favorable, pour les produits recyclables riches en platinoïdes. En supposant que les prix actuels des métaux prévalent tout au long de l'année et en tenant compte des couvertures stratégiques des métaux en cours, l'EBIT/EBITDA ajusté du business group Recycling en 2023 devrait se situer dans la fourchette inférieure des attentes actuelles du marché.

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, a commenté : « Umicore a réalisé un début d'année solide en dépit d'un environnement de marché difficile. Nous restons très concentrés sur l'exécution de notre stratégie 2030 RISE et nos efforts se sont déjà traduits par des preuves supplémentaires telles que la confirmation de notre leadership technologique dans Automotive Catalysts et la poursuite de la montée en puissance des volumes de CAM à haute teneur en nickel dans Rechargeable Battery Materials. Nous avons également renforcé notre approche pionnière en matière d'approvisionnement en matières premières responsables et à faible teneur en carbone en introduisant des cadres d'approvisionnement durables pour le nickel et le lithium. Je suis fier des résultats obtenus jusqu'à présent par les équipes et je reste confiant dans notre capacité à atteindre les objectifs à moyen et long terme que nous avons fixés dans le cadre de la stratégie 2030 RISE. »





Conférence call et webcast



Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, et Wannes Peferoen, CFO, tiendront une conférence téléphonique à 19:00 CEST aujourd'hui, le 27 avril 2023. Veuillez-vous diriger sur : http://umicore.com/Q1_2023_Business_Update









Pour plus d’informations – Umicore

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com

Calendrier financier

2 mai 2023 Date de négociation ex-dividende

3 mai 2023 Date d’enregistrement du dividende

4 mai 2023 Date de paiement du dividende

28 juillet 2023 Résultats du premier semestre 2023

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,2 milliards (chiffre d'affaires de € 25,4 milliards) en 2022 et emploie actuellement plus de 11.000 personnes.







1 Le lithium et le manganèse étant des composants de plus en plus précieux et volatils dans les matériaux des batteries rechargeables, il a été décidé de ne plus les traiter comme des consommables mais comme des métaux couverts. Veuillez-vous référer au communiqué de presse de l'année 2022 publié le 16 février 2023 pour plus d'informations.

2 Pour d'autres actualités, visitez la newsroom du site web d'Umicore.

3 Sur la base des niveaux de prix actuels des métaux et en supposant que les conditions actuelles du marché et les conditions macroéconomiques continuent à prévaloir.