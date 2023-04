ARGAN lance les travaux de réhabilitation et d'extension du hub de messagerie de Géodis à Toulouse

French English

Communiqué de presse – jeudi 27 avril 2023 – 17h45

ARGAN lance les travaux de réhabilitation et d’extension du hub de messagerie de GEODIS à Toulouse

ARGAN accompagne la croissance de son locataire GEODIS en lançant le chantier d’extension de son hub de messagerie de Bruguières (31), pour le porter à 13 400 m². Ce chantier est également l’occasion de réaliser des travaux d’amélioration du bâtiment existant et d’inscrire dans la durée le partenariat avec GEODIS au travers d’un nouveau bail d’une durée ferme de 12 ans.

GEODIS est un leader mondial dans le transport et la logistique, numéro 1 en France, pour des livraisons en 24 à 48 heures, spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre.

Depuis 2003, la société a installé son hub régional à Bruguières à partir duquel elle opère pour le département de la Haute-Garonne, et alimente également les plateformes départementales du Sud-Ouest. Ce site est idéalement localisé pour les activités de logistique et de messagerie, à quelques kilomètres au nord de Toulouse et le long de l’autoroute A62.

Avec la hausse de son volume d’activité, GEODIS avait besoin de surfaces supplémentaires.

Dans le cadre d’une discussion avec ARGAN, l’option d’une extension du site existant a été retenue permettant à la messagerie de gagner 2 200 m² et de voir ainsi sa surface totale portée à 13 400 m². La forme du foncier ne permettant pas un agrandissement classique du bâtiment dans sa longueur, les équipes d’ARGAN et de GEODIS ont mis en place un plan d’extension novateur dans la largeur, le tout en permettant la poursuite de la pleine exploitation du site pendant la phase de chantier.

L’extension du bâtiment sera l’occasion de réhabiliter l’existant, notamment le bloc bureaux de 1 900 m², la voirie, ainsi que les équipements de quais. L’ensemble de ces travaux permettra d’améliorer sensiblement le cadre de vie au travail des collaborateurs de GEODIS.

Ce nouveau développement va également participer à réduire fortement le bilan énergétique du site, notamment grâce à l’installation d’une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation de GEODIS et d’un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB). De plus, les lampes à iodure vont être remplacées par des luminaires LEDs intelligents asservis à la présence et à la luminosité.

La livraison de l’extension marquera le démarrage d’un nouveau bail long terme de 12 années fermes qui souligne la solidité du partenariat qui unit GEODIS et ARGAN.

Avec ce nouveau développement, la foncière confirme aussi sa capacité à accompagner ses clients dans leurs projets de croissance et son attention portée à l’amélioration de son parc immobilier.

