McPhy Energy : Document d’enregistrement universel 2022 et Assemblée générale mixte du mercredi 24 mai 2023

Grenoble, le 27 avril 2023 – 17h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce les modalités de mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2022 et la tenue de l’Assemblée générale mixte des actionnaires le mercredi 24 mai 2023.

Document d’enregistrement universel 2022

Le Document d’enregistrement universel 2022 a été déposé le 25 avril 2023 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF »).

Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :

le rapport financier annuel incluant les comptes annuels et consolidés ;

le rapport de gestion ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise;

des informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale ; et

les rapports des Commissaires aux comptes ainsi que les honoraires de ces derniers.

Le Document d’enregistrement universel 2022 est tenu gratuitement à la disposition du public, dans les conditions prévues par la réglementation, et peut être consulté sur le site Internet de McPhy Energy ( www.mcphy-finance.com ) (rubrique « Documentation »). Il est également disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Conformément à la réglementation applicable, le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF a été établi au format ESEF (European Single Electronic Format).

Assemblée générale mixte des actionnaires du mercredi 24 mai 2023

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de McPhy Energy se tiendra le mercredi 24 mai 2023,

à 15h30, au Village CA Sud Rhône-Alpes (Village by CA Grenoble) situé 5 Place Nelson Mandela à Grenoble (38000).

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 17 avril 2023 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale.

L’avis de réunion, le rapport du Conseil d’administration sur le projet de résolutions et les informations légales relatives à cette Assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de McPhy Energy (rubrique « Assemblée générale »). Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale seront consultables sur le site Internet précité ou tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

