WENDEL : Activité du 1er trimestre 2023 en progression ; Déploiement des nouvelles orientations stratégiques

COMMUNIQUÉ – 27 avril 2023





Activité du 1er trimestre 2023 en progression

Déploiement des nouvelles orientations stratégiques

Actif net réévalué au 31 mars 2023 : 7 662 M€, soit 172,5 € par action, en hausse de +2,8 % depuis le début de l’année

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 : 2 181 M€, en hausse de +10,4 % en données publiées et en progression de +8,4 % en organique

Forte croissance de Constantia Flexibles (+21,8 %), CPI (+18,0 %) et Bureau Veritas (+8,9 %).

Chiffre d’affaires de Stahl en repli de -8,6 %, impacté par un démarrage lent de l’industrie des revêtements de spécialité au 1 er trimestre.

trimestre. Premier trimestre d’ACAMS en repli (-14 %), impacté par des effets de calendrier. Progression des ventes de +9,6 % retraitée de ces effets.

Bonne dynamique au sein du portefeuille de Wendel, avec une forte croissance externe

Stahl a finalisé l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l’emballage et à l’étiquetage. ISG a généré un chiffre d’affaires d’environ 140 millions de dollars en 2022.

Constantia Flexibles poursuit sa stratégie d’acquisition sélective : acquisitions en Pologne de Drukpol Flexo, et de Lászlópack Kft. en Hongrie. Ces deux acquisitions représentent un supplément de chiffre d’affaires annualisé estimé à environ 45 M€ en 2023.

Déploiement des orientations stratégiques

Succès de l’émission d’obligations échangeables en actions Bureau Veritas à échéance 2026, générant 750 M€ de liquidités supplémentaires pour Wendel.

Entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle. Wendel investirait environ 550 M€.





Structure financière solide

Liquidité totale de 2,4 Md€ au 31 mars 2023, dont 1,6 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée).

Ratio LTV de 6,4 % au 31 mars 20231.



Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Le 1er trimestre 2023 a été très actif pour Wendel et ses sociétés. Notre chiffre d’affaires consolidé est en croissance totale de 10,4 % au 1er trimestre, porté en particulier par les bonnes performances de Bureau Veritas, Constantia Flexibles et de Crisis Prevention Institute. Nos sociétés ont également poursuivi leurs stratégies de croissance externe ciblée.



Nous avons commencé à exécuter les orientations stratégiques annoncées en mars, avec la réalisation d’une émission obligataire échangeable en titres Bureau Veritas, nous donnant 750 M€ de liquidités supplémentaires et l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian. Cet investissement majoritaire de taille significative dans le non coté s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre ambition d’investir environ 2 milliards d’euros dans les 24 prochains mois et signe le retour de Wendel sur le marché français. »

Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023

(en millions d’euros) T1 2022 T1 2023 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 290,1 1 404,5 + 8,9 % + 8,5 % Constantia Flexibles 432,6 526,7 + 21,8 % + 19,0 % Stahl 224,9 205,5 - 8,6 % - 12,5 % Crisis Prevention Institute 20.8 24.6 + 18.0 % + 14.9 % ACAMS (1) 7,2 19,9 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé (2) 1 975,6 2 181,2 + 10,4 % + 8,4 %

Les comptes d’ACAMS sont consolidés par intégration globale depuis le 11 mars 2022. Le chiffre d’affaires comparable pour le T1 2022 représente 1 975,6 M€ contre 2 007,2 M€ publié en 2022. La différence (31,6 M€) correspond aux activités en Inde de Constantia Flexibles. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de ces activités a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées » fin 2022.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) T1 2022 T1 2023 Δ Δ Organique Tarkett 684,7 698,4 + 2,0 % - 0,9 %





Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe

Bureau Veritas — Fort démarrage de l’année, perspectives 2023 confirmées

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Bureau Veritas a atteint 1 404,5 M€ au 1er trimestre 2023, soit une hausse de +8,9 % par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique s’est élevée à +8,5 %, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de durabilité et de transition énergétique. Durant le trimestre, Bureau Veritas a lancé un schéma de certification dédié à l’hydrogène renouvelable (dont l’objectif est d’assurer qu’il est produit en respectant des principes de sûreté et de durabilité, et à partir de sources d’énergies renouvelables) et a obtenu l’accréditation pour un nouveau label « anti-gaspillage alimentaire ».

La croissance a été tirée par la grande majorité du portefeuille dans toutes les régions (Amériques, Moyen-Orient, Europe, Afrique et Asie-Pacifique) avec une forte croissance organique atteinte pour les activités : Marine & Offshore (+13,5 %), Industrie (+12,5 %), Certification (+11,2 %), Bâtiment & Infrastructures (+9,0 %) et Agroalimentaire & Matières Premières (+7,7 %). Moins d’un sixième du portefeuille (Biens de Consommation) a décliné (-3,5 %) en raison de la baisse des lancements de nouveaux produits et des volumes.

La croissance externe nette (effet périmètre) a été positive à hauteur de +1,5 %, reflétant les acquisitions ciblées réalisées au cours des derniers trimestres. Les variations des taux de change ont eu un impact légèrement négatif de -1,1 %, principalement du fait de la dépréciation des devises de certains pays émergents face à l’euro.

Perspectives 2023 confirmées

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d’atteindre :

une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion2 du cash supérieur à 90 %.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Constantia Flexibles — Croissance en hausse de +21,8 % en données publiées dont +19,0 % en organique, et amélioration de la rentabilité

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 20233 s’élève à 526,7 M€, en hausse de +19,0 % en organique, conduisant à de solides performances en termes de rentabilité et de génération de trésorerie. La croissance du chiffre d’affaires est portée par : i) une forte augmentation des volumes de ventes dans la division Pharma et une croissance modérée à un chiffre de la division Consumer ; et par ii) de nouvelles hausses des prix de vente compensant l’impact de l’inflation des coûts. En données publiées, le chiffre d’affaires est en croissance de +21,8 %. L’acquisition de FFP Packaging Solutions (FFP) en août 2022 contribue à la progression du chiffre d’affaires (+1,4 %) et les variations des taux de change ont un effet positif de +1,4 %.

Constantia Flexibles poursuit sa stratégie d’acquisition sélective : après l’annonce le 2 mars 2023 de la signature d’un accord en vue d’acquérir l’entreprise polonaise Drukpol Flexo, Constantia Flexibles a annoncé le 6 avril 2023 le rachat de Lászlópack Kft., un producteur hongrois d’emballages flexibles. Ces deux acquisitions représentent un supplément de chiffre d’affaires annualisé estimé à environ 45 M€ en 2023. Combinées à celles de Propak (juin 2021) et de FFP, elles renforcent significativement les capacités de Constantia Flexibles en matière d’impression flexographique, tout en apportant de précieux clients locaux.

Pour rappel, en 2022, la répercussion réussie de l’inflation inédite des coûts sur les prix de vente et la bonne gestion du mix des ventes ont permis de protéger les marges. La tendance des marges sur les trois 1ers mois de l’année reste positive, avec des perspectives favorables pour le deuxième trimestre.

Stahl — Chiffre d’affaires en baisse de -8,6 % au 1er trimestre 2023 avec des volumes inférieurs aux attentes. Acquisition d’ICP Industrial Solutions Group finalisée.

(Intégration globale)

Au 1er trimestre 2023, Stahl enregistre un chiffre d’affaires de 205,5 M€, en repli de -8,6 % par rapport à la même période en 2022. Sur une base organique, le chiffre d’affaires est en baisse de -12,5 %. L’effet de change est positif (+1,5 %), de même que l’effet lié au périmètre, qui s’établit à +2,4 % à la suite de l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) en mars 2023.

Le démarrage de l’activité de l’industrie de revêtements de spécialité a été généralement plus graduelle au 1er trimestre. Stahl a enregistré des volumes plus faibles que prévu dans ses divisions, partiellement compensés par les prix et des taux de change favorables. Un redressement du carnet de commandes est observé depuis la fin du 1er trimestre 2023. Stahl prévoit un rebond progressif de son activité à compter du 2ème trimestre, qui devrait se poursuive tout au long de l’année, compte tenu de la normalisation de la situation des chaînes d’approvisionnement et de la fin des déstockages chez les clients.

Le 16 mars 2023, Stahl a finalisé l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l’emballage et à l’étiquetage. Cette opération renforce la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de spécialité et traitements pour les matériaux flexibles.

Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de +12,8 % en données publiées et de +14,9 % en organique par rapport au 1er trimestre 2022

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 26,4 M$, en hausse de +12,8 % par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique atteint +14,9 %, tandis que les variations des taux de change ont un impact négatif de -2,1 %.

La croissance est tirée par l’augmentation continue de la base installée de formateurs certifiés (« Certified Instructors ») ainsi que par la progression des renouvellements et de la formation des pairs. La croissance du 1er trimestre a en outre été soutenue par l’élargissement de l’offre de programmes, proposant aux « Certified Instructors » davantage d’options de formations spécialisées ou axées sur un sujet spécifique.

CPI continue d’observer une évolution du mix de ventes vers les solutions digitales, aussi bien pour les nouveaux « Certified Instructors » que pour les renouvellements, tout en maintenant la composante obligatoire du programme en présentiel. La société se concentre également sur le déploiement de ses offres au travers de formations centrées sur les techniques d’intervention verbale sur des marchés adjacents à ceux actuellement couverts par la société.

ACAMS — Chiffre d’affaires du 1er trimestre en baisse de -14 %, affecté par des effets de calendrier dans la branche Conférences & Formations, qui devraient être compensés au deuxième trimestre

(Intégration globale depuis le 11 mars 2022)





ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention de la criminalité financière, réalise un chiffre d’affaires de 21,3 M$, en baisse de -14,1 % par rapport au 1er trimestre 2022.

Ce repli du chiffre d’affaires était anticipé et s’explique par la tenue au 1er trimestre 2022 de la deuxième plus importante conférence d’ACAMS, qui se tiendra cette année au 2ème trimestre, ainsi que par la signature d’un contrat particulièrement important au 1er trimestre 2022. Ce contrat avait été initié par ce client en réponse à des mesures correctives qui lui avaient été imposées par le régulateur, notamment en matière d’amélioration de sa culture en matière de conformité. Ce type de contrat est susceptible de générer un chiffre d’affaires plus important lors de son démarrage, pour se réduire les années suivantes.

Hors ces effets, le chiffre d’affaires serait en croissance d’environ +9,6 % sur le trimestre, reflétant d’une part le dynamisme commercial d’ACAMS, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que l’engagement croissant des banques chinoises en prévision des évaluations réglementaires à venir.

ACAMS anticipe une accélération de la croissance sur le reste de l’année 2023, compte tenu du dynamisme actuel de l’activité commerciale et des réservations en cours pour les grandes conférences. Cela tient compte des incertitudes induites par les effets de calendrier liés aux conférences et à la signature de certains gros contrats, ainsi que des actions entreprises par les institutions bancaires, qui pourraient avoir des effets sur l’activité.

Tarkett — Croissance des ventes de +2,0 % soutenue par les hausses de prix déployées en 2022. Très bonne performance du Sport qui compense une demande plus faible dans le revêtement de sol

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires net du groupe s’est élevé à 698 M€, en hausse de +2,0 % par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique s’établit à ‐0,5 % en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI. L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +7,3 % par rapport au 1er trimestre 2022.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 230 M€, en baisse de ‐3,4 %, le segment Amérique du Nord de 214 M€, en hausse de +4,9 % et celui du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 122 M€, en baisse de ‐8,8 %.

Comme attendu, l’activité du segment Sport reste en très forte croissance au 1er trimestre. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 132 M€, en hausse de +22,0 % dont +17,8 % de croissance organique. Le marché reste dynamique en Amérique du Nord tant pour les terrains de sport en gazon artificiel que pour les pistes d’athlétisme, deux segments où Tarkett bénéficie d’une position de leader, et le carnet de commandes reste solide.

Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

IHS Towers (non consolidé) — IHS Towers publiera son chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 au mois de mai

Actif net réévalué de Wendel : 172,5 € par action au 31 mars 2023

L’actif net réévalué de Wendel au 31 mars 2023 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie4.

L’actif net réévalué (ANR) s’élève à 7 662 M€, soit 172,5 € par action au 31 mars 2023 (détail annexe 1 ci-après), en hausse de 4,0 % par rapport à 165,8 € par action au 31 mars 2022. Depuis le 31 décembre 2021, l’actif net réévalué est en hausse de 2,8 %. Cette hausse est attribuable aux actifs cotés.

La décote sur l’ANR au 31 mars 2023 ressort à 42,6 %.

Nouvelle amélioration du profil de la dette et de la structure financière de Wendel

La dette brute à fin mars 2023 s’élève à 2 150 M€, avec une position de trésorerie nette de 1 638 M€, conduisant à une dette nette de 521 M€. Le ratio LTV s’établit à 6,4 %.

Le 22 mars 2023, Wendel a émis avec succès des obligations échangeables en actions Bureau Veritas pour un montant nominal de 750 M€ avec une prime de 25 % au-dessus du cours de référence de l’action et un coupon de 2,625 %.

Au 31 mars 2023, la liquidité totale de Wendel s’élève à 2,4 Md€, dont 1 638 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (intégralement non tirée).

Événements importants depuis le début de l’année 2023

Wendel annonce l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle

Le 17 avril 2023, Wendel a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 M€. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 M€ en fonds propres aux côtés de l’équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société. Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l’obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au second semestre 2023.

Créé en 1989, le Groupe Scalian est classé dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), à l’architecture et au développement de systèmes numériques embarqués et applicatifs de systèmes d’information, de big data et d’IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de projets, de performance des organisations et de transformation digitale.

Le Groupe prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 510 M€ et un EBITDA5 ajusté d’environ 74 M€ sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et comptera environ 5 000 employés à cette date. Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de +30 %, dont +12 % environ de croissance organique, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.

Annexe 1 : ANR au 31 mars 2023 de 172,5 € par action

(en millions d’euros) 31.03.2023 31.12.2022 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 767 4 460 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 26,4 €/24,8 € 4 241 3 990 IHS 63,0/63,0 M 7,5 $/6,5 $ 437 382 Tarkett 12,0 €/11,9 € 89 88 Participations non cotées (2) 3 402 3 440 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 14 15 Trésorerie et placements financiers (4) 1 638 961 Actif Brut Réévalué 9 821 8 876 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 159 - 1 420 Actif Net Réévalué 7 662 7 456 Dont dette nette - 521 - 459 Nombre d’actions au capital 44 407 677 44 407 677 Actif Net Réévalué par action 172,5 € 167,9 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 99,0 € 88,2 € Prime (Décote) sur l’ANR - 42,6 % - 47,5 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2022 et au 31 mars 2023.

(2) Participations non cotées (Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS et Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. Au 31 mars 2023, la valorisation d’ACAMS est fondée à 33,3 % sur le multiple d’acquisition et à 66,7 % sur les multiples de sociétés comparables cotées, selon les principes établis dans la méthodologie. Les investissements directs du Wendel Growth sont valorisés au coût ou au dernier tour de financement.

(3) Dont 983 315 actions propres Wendel au 31 décembre 2022 et 963 406 au 31 mars 2023.

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 332 du document de référence 2022.







1 Proforma de la réalisation du projet d’acquisition de Scalian, le ratio de LTV serait de 12,3 %.

2 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

3 Conformément à la norme IFRS 5, les activités en Inde sont comptabilisées en activités non poursuivies et font l’objet d’un reclassement. Les chiffres indiqués excluent les activités en Inde en 2022 et 2023.

4 La méthodologie de calcul de l’ANR de Wendel est décrite en page 302 du Document d’enregistrement universel 2022.

5 EBITDA post IFRS 16, ajusté calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel.





