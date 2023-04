IT Link : Rapport Financier Annuel 2022 - Arrêté des comptes et mise à disposition du Rapport Financier Annuel

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 27 avril 2023





Arrêté des comptes par le Conseil d’Administration du 27 avril 2023

Comptes consolidés IT Link Groupe En M€



2021



2022



Variation Chiffre d’affaires 58,75 64,44 +9,7% Résultat d’exploitation 4,84 4,68 -3,3% Résultat net 2,99 3,08 +3,0% Capitaux propres 19,69 22,44 +14,0% Total Actif 43,72 62,54 +43,0%





Arrêté des comptes 2022

Le Conseil d'Administration d'IT Link s'est réuni le 27 avril 2023 pour clôturer les états financiers de la société. Les comptes consolidés ont fait l’objet d’un rapport sans réserve des commissaires aux comptes.

Les comptes arrêtés ne font pas apparaître d’écarts par rapport aux données estimées publiées le 23 mars 2023.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale du 29 juin 2023 le versement d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2022.





Mise à disposition du Rapport Financier Annuel

IT Link mettra à la disposition du public et déposera auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel 2022 au plus tard le vendredi 28 avril 2023 après bourse.

Le rapport financier annuel 2022 pourra être consulté sur le site de la société www.itlink.fr , dans la rubrique Nous connaître > Investisseurs > Documents Financiers 2023.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 775 collaborateurs présents sur 15 zones géographiques en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D.





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

