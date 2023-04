SAVENCIA : Activité du 1er trimestre 2023

French English

Jeudi 27 avril 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE : A ctivité du 1 er trimestre 20 2 3

Données consolidées en M€



Mars



2023



%



CA



Mars



2022



%



CA



Variations en % Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES 1 669 1 455 14,7 0,1 -3,0 17,6 - Produits Fromagers 977 58,5 851 58,5 14,7 0,1 0,9 13,6 - Autres Produits Laitiers 746 44,7 650 44,7 14,8 0,0 -8,4 23,2 - Non Affectés & intercos -54 -3,2 -46 -3,2 17,7 0,0 -6,7 24,3

Les définitions et modalités des agrégats du type effet de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont extériorisées dans le rapport financier du Groupe.

Le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy au 31 mars 2023 atteint 1 669 millions d’euros en progression de 214 millions d’euros soit 14,7% par rapport à l’année précédente. Cette évolution résulte principalement d’une forte croissance organique de 17,6% réduite par un effet de change négatif de 3,0% : dévalorisation du peso Argentin partiellement compensée par la réévaluation du dollar américain et des monnaies européennes.

Le chiffre d’affaires des Produits Fromagers augmente de 13,6% à structure et taux de change constants. Cette augmentation provient de la répercussion partielle de l’inflation dans les tarifs. Les volumes se contractent légèrement en raison de la modification des comportements des consommateurs dans ce contexte inflationniste. Cette contraction a été limitée par le positionnement des fêtes de Pâques sur le premier trimestre et une dynamique solide des marchés internationaux.

A structure et taux de change constants, le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers est en progression de 23,2%. On observe sur les marchés européens un tassement de la demande et une baisse des cotations des produits industriels cependant plus faible sur les ingrédients à valeur ajoutée. Corman rebondit après une année 2022 fortement pénalisée par les inondations de juillet 2021. Enfin, l’activité de restauration hors domicile poursuit son développement.

Perspectives

A la suite de la prise de contrôle en Argentine de la société « Sucesores de Alfredo Williner (Williner) » le 5 avril dernier, les équipes se focaliseront sur son intégration et le développement de synergies.

Les performances de ce début d’année restent dans la continuité de celles de la fin de l’exercice précédent, avec des parts de marchés solides et une poursuite du développement international. Toutefois, dans cette situation, les incertitudes liées à l’environnement : géopolitique mondiale, inflation, énergie, pouvoir d’achat, économie laitière… ne donnent pas de visibilité sur 2023.

Responsabilité Sociétale et Environnementale

Savencia Fromage & Dairy a franchi une nouvelle étape avec la validation par SBTi (Science Based Targets initiative) de sa trajectoire de décarbonation.

Savencia Fromage & Dairy s’engage à réduire ses émissions en valeur absolue de gaz à effet de serre du scope 1 et 2 de 27,5% d’ici 2030 versus 2019 (*).

Savencia Fromage & Dairy s’engage également à réduire les émissions de gaz à effet de serre du scope 3, provenant des biens et services achetés, des énergies amont, du transport et de la distribution amont et du traitement de fin de vie des produits vendus, de 22,5% par tonne de produits fabriqués d’ici 2030 versus 2019.

(*) Le champ d'application de l'objectif comprend les émissions et les absorptions liées aux terres provenant des matières premières bioénergétiques.

Cet engagement confirme la volonté du Groupe de lutter contre le changement climatique et s’inscrit dans la continuité des actions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre déjà entreprises dans le cadre de sa politique RSE Oxygen.

Toutes les équipes de Savencia Fromage & Dairy à travers le monde sont mobilisées afin de réduire les émissions sur l’ensemble de notre chaîne de valeur et atteindre les objectifs fixés d’ici 2030.

(La prochaine publication interviendra le 14 septembre 2023 à l’occasion des comptes semestriels)

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com





