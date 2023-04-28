MODIFI将业务扩展至新加坡，为亚洲商业客户优化服务

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新加坡, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MODIFI宣布在新加坡开设新办事处。该公司是欧洲领先的金融科技公司，专注于为全球出口商提供跨境支付解决方案和流动资金。MODIFI致力于提升自身的全球影响力并优化为亚洲客户提供的服务，而此次扩张是该策略中的一项举措。



公司首席商务官Matthias Hendrichs将从德国调往新加坡，掌管新办事处并监督其在该地区的发展。Hendrichs拥有超过16年从事亚洲区业务的丰富经验，为推动MODIFI截至不前在全球的扩张发挥了重要作用。

MODIFI首席执行官Nelson Holzner表示：“我们很高兴宣布在新加坡开设新办事处，这是我们扩大全球影响力的重要里程碑。通过这个新办事处，我们希望深化与亚洲客户的关系，并为他们提供卓越的跨境支付解决方案。”



新加坡位于主要航线交汇的战略要地，这使其成为了往返于欧洲、亚洲和中东之间船只的重要停靠港。此外，新加坡具有发达的航空运输网络和作为国际航班主要枢纽的樟宜机场，是企业运输货物和连接全球市场的理想地点，高效便捷。而且，新加坡最近已超过香港成为了世界第三大金融中心。



MODIFI向新加坡的扩张，正值该公司业务快速增长、亚洲对其服务的需求不断增加之际。该公司的创新平台为出口商提供了跨境业务的首选支付方式：通过MODIFI，出口商可立即收到付款，而买家最多可在180天后付款。MODIFI的解决方案已经助力了全球1500多家企业的业务增长和市场拓展。

Hendrichs表示：“我们很高兴能够加入新加坡充满活力的金融科技生态系统，并与当地合作伙伴携手，为客户提供优质服务。我们的目标是为亚洲企业提供在当今全球市场取得成功所需的支持，协助他们蓬勃发展。”

MODIFI的新办事处位于新加坡金融区，将成为该公司在亚洲地区的总部。

本公告所附照片可在以下网址获取: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44281225-6202-425f-8caa-c82fed6761bb