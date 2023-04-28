MODIFI 將業務擴展至新加坡，為亞洲商業客戶提供更佳服務

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新加坡, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MODIFI 是一間歐洲頂尖金融科技公司，專門為全球出口商提供跨境支付解決方案和流動資金，並於近日宣佈在新加坡開設新辦事處。 MODIFI 致力於提升自身的全球影響力，且為亞洲客戶提供更佳服務，而此次擴張是該策略的其中一項舉措。



公司商務總裁 Matthias Hendrichs 將從德國調往新加坡，擔任新辦事處的領導角色並監督公司在該地區的發展情況。Hendrichs 在亞洲工作超過 16 年，經驗豐富，迄今為止在推動 MODIFI 的全球擴張方面發揮了重要作用。

MODIFI 行政總裁 Nelson Holzner 表示：「我們欣然宣佈在新加坡開設新辦事處，這是我們擴大全球影響力的重要里程碑。 透過這個新辦事處，我們希望深入發展與亞洲客戶的合作關係，為他們提供最好的跨境支付解決方案。」



新加坡位於主要航線交匯處的策略性位置，成為往返於歐洲、亞洲和中東之間的船隻的重要停靠港。 此外，憑藉發達的航空運輸網絡和作為國際航班主要樞紐的樟宜機場，新加坡是企業運輸貨物和連接全球市場的理想地點，高效便捷。 而且，最近新加坡超越香港，現已成為世界第三大金融中心。



MODIFI 進軍新加坡之際，公司業務正在快速增長，亞洲客戶對其服務的需求不斷增加。 該公司的創新平台為出口商提供了跨境業務的首選支付方式：使用 MODIFI，出口商可立即收到付款，而買家最多可在 180 天後付款。MODIFI 的解決方案已經幫助全球 1,500 多家企業發展業務並拓展新市場。

Hendrichs 說：「我們很高興能夠加入新加坡充滿活力的金融科技生態系統，並與當地合作夥伴攜手，為客戶提供最佳服務。 我們的目標是為亞洲企業提供在當今全球市場取得成功所需的支援，協助他們蓬勃發展。」

MODIFI 的新辦事處位於新加坡金融區，將成為該公司在亞洲地區的總部。

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44281225-6202-425f-8caa-c82fed6761bb