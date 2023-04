Kitron: Q1 2023 - Rekordresultater og styrkede utsikter

English Norwegian

(2023-04-28) Kitron rapporterer i dag resultater for første kvartal som viser rekordnivåer for inntekter og overskudd. Utsiktene for 2023 justeres opp på grunn av sterk etterspørsel og ytterligere bedring i forsyningssituasjonen.

Kitrons driftsinntekter for første kvartal var EUR 190,6 millioner, sammenlignet med EUR 140,0 millioner i fjor. Sammenlignet med fjoråret var det omsetningsvekst for alle markedssektorene. Veksten var spesielt sterk innen markedssektoren Elektrifisering.

Driftsresultatet (EBIT) i første kvartal var EUR 17,3 millioner, sammenlignet med 7,9 millioner i fjor. EBITDA var EUR 21,4 millioner, sammenlignet med 11,7 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 586 millioner euro, en økning på 35 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten var spesielt sterk innenfor markedssektorene Elektrifisering og Forsvar & Luftfart.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Dette var det sjette kvartalet på rad med inntekts- og lønnsomhetsvekst, drevet av den økende etterspørselen etter elektronikk for automatisering, mobilitet, konnektivitet og autonomi i sektorene Elektrifisering, Industri og Forsvar & Luftfart. Vi er fornøyde med at høy utnyttelse har medført en rekordhøy EBIT. Vi forventer å forbedre enkelte enheter ytterligere i løpet av andre kvartal i takt med pågående opptrappinger og ny aktivitet. Den sterke ordrereserven vår understøtter fortsatt vekst, og vi forventer at andre kvartal 2023 vil fortsette den nåværende trenden.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 9,1 prosent i første kvartal, mot 5,5 prosent i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble EUR 13,3 millioner, sammenlignet med 4,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på EUR 0,07, opp fra 0,02 i fjor.

Forbedret kapitaleffektivitet

Kontantstrøm fra driften i første kvartal var EUR 10,4 millioner, sammenlignet med EUR -10,9 millioner i første kvartal 2022.

Netto arbeidskapital var EUR 183,7 millioner, en økning på 4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 23,7 prosent sammenlignet med 27,8 prosent i fjor. Kapitaleffektiviteten er forbedret, og denne trenden forventes å fortsette.

Outlook

Kitron oppdaterer utsiktene for 2023, noe som både reflekterer ytterligere styrking av den underliggende virksomheten og den tidligere annonserte endringen av presentasjonsvaluta fra NOK til EUR. En positiv megatrend driver markedssektoren Elektrifisering, sterk vekst forventes for Forsvar/Luftfart-sektoren de kommende årene, og etterspørselen fortsetter å være robust i markedssektoren Industri. På leveransesiden er komponentsituasjonen jevnt over i bedring, selv om det fortsatt er utfordringer innen spesifikke nisjer. For 2023 forventer Kitron nå inntekter mellom EUR 700 og 800 millioner. Driftsresultatet (EBIT) forventes å være mellom EUR 60 og 75 millioner.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20230428_3

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 3.200 ansatte, og driftsinntektene var EUR 641 million i 2022. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg