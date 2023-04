Norsk Hydro: Robuste resultater og fremdrift på strategisk gjennomføring

English Norwegian

Hydros justerte EBITDA for første kvartal 2023 var 7 525 millioner kroner, som er en nedgang fra 11 165 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette ga en justert RoaCE på 18 prosent i løpet av de siste tolv månedene. Lavere salgspriser på aluminium og alumina og høyere råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatene, men ble delvis utlignet av positive valutaeffekter.

Gode resultater til tross for ustabile markedsforhold og svakere etterspørsel

Balanserte aluminiummarkeder og fallende råvarepriser bidro til bedre marginer

Utnyttet vekst i etterspørselen etter grønnere produkter

Strategisk vekst i Recycling og Extrusions

Hydro og Glencore blir partnere for å videreutvikle Alunorte

– Hydro leverer gode økonomiske resultater og gjennomfører våre strategiske målsettinger, til tross for ustabile markedsforhold og svakere etterspørsel. Selskapet har et godt utgangspunkt med økende etterspørsel etter våre grønnere produkter kombinert med en langsiktig og stabil tilgang på råvarer og energi . Vi fortsetter med målrettede investeringer som skal styrke selskapets langsiktige posisjon, der grønnere aluminium ventes å bli svært ettertraktet, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

27. april signerte Hydro en avtale med Glencore, som skal kjøpe 30 prosent av det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte, og Hydros eierandel på 5 prosent i den brasilianske bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN).

– Vi ser fram til å gå sammen med Glencore om å styrke Alunortes posisjon som verdens største og ledende aluminaraffineri. Anlegget forsyner Hydro og markedet med lavkarbonalumina av høy kvalitet for framtiden. Salgsutbyttet fra transaksjonen vil brukes til strategisk vekst og utdeling til aksjonærene, sier Aasheim.

Glencore vil kjøpe enda en eierandel på 40 prosent i MRN som i øyeblikket eies av Vale. Hydro vil kjøpe denne andelen på 40 prosent fra Vale, og deretter umiddelbart selge den videre til Glencore på en «back-to-back»-basis. Etter at transaksjonene er gjennomført vil Hydro ikke lenger ha noen eierinteresser i MRN. Transaksjonene har en samlet selskapsverdi på 1,15 milliarder USD, som skal justeres for gjeldslignende poster og arbeidskapital. Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2023.

Transaksjonen er et viktig skritt i gjennomføringen av Hydros strategi. Alunorte vil fortsatt være en viktig strategisk virksomhet for Hydro, og en sentral kilde til lavkarbonalumina for våre primærverk. Hydro vil fortsatt ha en lang posisjon i alumina, men den vil nå bli mer balansert i forhold til etterspørselen i selskapets smelteverksportefølje.

Helse og sikkerhet har fortsatt førsteprioritet i Hydro, både når det gjelder medarbeidere og lokalsamfunn selskapet har virksomhet i. Samlet antall registrerte skader per million arbeidstimer (TRI) viser fortsatt en positiv trend, og var nede på 2,3 ved utgangen av første kvartal.

Hydro fortsetter satsingen på kostnadsreduksjoner og effektivisering av driften. Forbedringsprogrammet er et viktig verktøy for å gjennomføre Hydros strategi fram mot 2025, og Hydro anslår at målet om 8,4 milliarder kroner i samlede forbedringer innen utgangen av året vil bli nådd.

Veksten i verdensøkonomien avtok noe mot slutten av 2022 og inn i første kvartal 2023, som følge av fortsatt høye energipriser og raske renteøkninger fra sentralbankene for å takle høy inflasjon. Eksterne kilder anslår at veksten i verdensøkonomien vil ligge i området 2-3 prosent i 2023, noe som reflekterer en gradvis forbedring i de makroøkonomiske forholdene.

Det globale forbruket av primæraluminium gikk ned med 6 prosent, sammenliknet med et svært godt første kvartal i 2022, drevet av en nedgang på 17 prosent i Europa. I 2023 anslår eksterne kilder et globalt underskudd på primæraluminium på mellom 0,1 millioner og 0,8 millioner tonn. Høye energipriser har ført til ytterligere kutt ved produksjonsanlegg for aluminium i Europa, og de høye energikostnadene skaper risiko for ytterligere kutt.

Det grønne skiftet bidrar til økt etterspørsel etter aluminium, og det ventes en økning på ytterligere 5 millioner tonn innen 2050 i Europa, noe som hovedsakelig drives av vekst i markedet for elbiler, strømnett og solenergi. Gjennomsnittlig innhold av aluminium per bil fortsetter å øke, og ventes å komme opp i rundt 250-300 kg per bil. Dette er en økning fra rundt 150-200 kg i 2020, og skyldes veksten i elbilmarkedet.

Hydros kunder setter seg ambisiøse mål om avkarbonisering på tvers av industrisektorer som transport, bygg og anlegg, emballasje og elektronikk. 26. april kunngjorde Hydro og Porsche AG at de inngår et samarbeid for ytterligere reduksjon av karbonavtrykket til Porsches bilmodeller. Hydro leverer lavkarbon, og etter hvert karbonfri, aluminium og komponenter til Porsche og til Porsches komponentleverandører. I tillegg vil de to selskapene samarbeide om et innovativt verdikjedekonsept for batterimaterialer og resirkulering av batterier.

– Vi er glade for å jobbe sammen med Porsche og bruke vår kompetanse gjennom hele verdikjeden, fra Bauxite & Alumina og Aluminium Metal til Extrusions og nye energiløsninger, for å skaffe lavkarbon, og etter hvert karbonfri aluminium til deres framtidige bilmodeller. I tillegg vil vi samarbeide om å utvikle et innovativt verdikjedekonsept for batterimaterialer, som støtter Hydros strategiske investeringer i bærekraftige batterimaterialer, sier Aasheim.

For å hjelpe kundene med avkarbonisering og styrke egne marginer satser Hydro på tre alternative teknologiløp som kan redusere karbonfotavtrykket fra aluminium ytterligere. I første kvartal har selskapet jobbet med å forberede sin første karbonfangst etter vellykket testing av teknologi i Sunndal sammen med teknologipartneren Verdox. Videre forbereder selskapet seg på testing av HalZero i stor skala, og har bygget et testanlegg for HalZero med støtte fra myndighetene gjennom Enova.

Resirkulering er også et viktig verktøy for å styrke Hydros posisjon innenfor lavkarbonaluminium. 27. april kunngjorde Hydro oppstart av en ny tilbudsprosess for kjøp av 100 prosent av aksjene i det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A. Det opprinnelige tilbudet ble lagt inn i april 2022, men dette utløp senere under Europakommisjonens utvidede fusjonskontroll. Kommisjonens behandling pågår fortsatt, og har en foreløpig frist for beslutning 23. mai. Tilbudsprisen utgjør en samlet pris på selskapets egenkapital på ca. 1 230 million polske zloty (PLN) (ca 267 millioner euro).

Det planlagte oppkjøpet vil passe godt strategisk i gjennomføringen av Hydros resirkuleringsstrategi, herunder utvide selskapets produkttilbud i markedet for lavkarbon støpelegeringer basert på resirkulert aluminiumskrap. Etter oppkjøpet av Alumetal vil Hydro øke bruken av brukt aluminiumskrap (PCS) med om lag 150 000 tonn i året, noe som med god margin overgår selskapets ambisjon fra 2020 om å doble resirkuleringen av PCS innen 2025.

Extrusion er et viktig vekstområde for Hydro. Inntjeningen har bedret seg betydelig de siste åtte årene, fra 1,9 milliarder kroner i justert EBITDA for Sapa i 2014 til 7,0 milliarder kroner i 2022, og er godt i rute mot 8 milliarder kroner i justert EBITDA innen 2025. Til tross for noe svakere markedsforhold i øyeblikket, fortsetter marginene å forbedre seg. Hydros oppkjøp av Hueck, et selskap med virksomhet innenfor byggsystemer og ekstrudering, ble gjennomført i første kvartal. Oppkjøpet vil styrke Hydros tilstedeværelse i Tyskland og andre europeiske markeder, og ventes å gi klare synergieffekter både i drift og kommersielt knyttet til ekstrudering, systemer og resirkulering.

Hydro har jobbet videre med strategien om å skape vekst innenfor ny energi som kan bidra til å avkarbonisere sektorer med høye utslipp, blant annet gjennom produksjon av fornybar energi, investeringer i verdikjeden for batterier og produksjon av grønt hydrogen. Utbyggingen av Hydro Reins prosjekter Stor-Skälsjön, Mendubim, Feijao og Boa Sorte har god fremgang sammen med de ulike prosjektpartnerne. Prosessen for å hente kapital til Hydro Rein pågår.

Batteries fortsetter å utvikle porteføljen sin som planlagt. Hydrovolt øker volumene videre, mens Vianodes førstefaseanlegg er under bygging.

Hydro har kunngjort en investering på 5 millioner euro i det nederlandske selskapet e-Magy, som utvikler avanserte silisiumanodematerialer for fremtidige batterigenerasjoner. Investeringen styrker Hydros portefølje innen teknologiutvikling og anodematerialer. Hydro styrket også sin posisjon i markedet for bærekraftige batterimaterialer i første kvartal gjennom oppkjøpet av en eierandel på 12 prosent i Lithium de France.

Hydros enhet for grønt hydrogen, Hydro Havrand, jobber videre med utvikling av verdens første pilotanlegg for bruk av grønt hydrogen i aluminiumproduksjon i Høyanger.

Resultater og markedsutvikling per forretningsområde

I Bauxite & Alumina gikk justert EBITDA ned i første kvartal, sammenliknet med første kvartal i fjor, noe som hovedsakelig skyldes økte priser på caustic og lavere salgspriser på alumina. Gjennomsnittet på Platts aluminaindeks (PAX) gikk opp til 360 USD per tonn i første kvartal, sammenliknet med 317 USD per tonn i fjerde kvartal 2022.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned i første kvartal 2023, sammenliknet med første kvartal 2022, hovedsakelig på grunn av lavere all-in metallpriser og høyere karbonkostnader, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter, et positivt bidrag fra salg av kraft og lavere energikostnader.

17. april gikk ansatte organisert i Industri Energi og FLT ved Hydro Karmøy og Hydro Årdal ut i streik etter brudd i meklingen mellom NHO og YS/LO. Streiken ble avsluttet 20. april, med begrensede økonomiske konsekvenser for Hydro.

Justert EBITDA for Metal Markets økte i første kvartal, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Dette skyldtes bedre resultater fra tradingvirksomheten og positive valuta- og lagervurderingseffekter, som ble delvis utliknet av en nedgang i resultatene fra resirkuleringsanleggene, sammenliknet med et rekordsterkt første kvartal i 2022.

Justert EBITDA for Extrusions var noe lavere i første kvartal, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økte salgsmarginer og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av lavere salgsvolumer og svakere resultater fra resirkuleringsanleggene. Det er fortsatt inflasjonsdrevet kostnadspress på faste og variable kostnader.

I Europa er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter var 18 prosent lavere i første kvartal 2023 enn samme kvartal året før, men at den økte med 10 prosent fra fjerde kvartal i 2022, på grunn av sesongeffekter. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter gikk ned med 10 prosent i løpet av første kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal året før, men at den økte med 9 prosent fra fjerde kvartal 2022.

Justert EBITDA for Energy gikk betydelig ned i første kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal i fjor, noe som først og fremst skyldes et betydelig tap på en intern 12-måneders fastpriskontrakt fra tidlig i oktober 2022, lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder, lavere priser og lavere kraftproduksjon, som ble utliknet noe av bedre resultater fra sikringsaktivitetene (hedging).

De nordiske kraftprisene var i gjennomsnitt lavere i første kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal i fjor, og betydelig lavere enn i forrige kvartal. Det har fortsatt vært betydelige forskjeller mellom prisområdene i Norden i første kvartal, men disse har vært mindre enn i forrige kvartal, og vesentlig mindre enn i samme kvartal i fjor.

Andre viktige nøkkeltall

Sammenliknet med fjerde kvartal, har Hydros justerte EBITDA økt fra 7 184 millioner kroner til 7 525 millioner kroner i første kvartal 2023. Høyere realiserte priser på aluminium og alumina og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av lavere salgsvolumer.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 1 144 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst på 156 millioner kroner, et urealisert tap på kraft- og råvarekontrakter på 458 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 708 millioner kroner.

Hydros netto kontantbeholdning gikk ned fra 1 300 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2022 til en netto gjeldsposisjon på 1 700 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2023. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom frigitte sikkerhetsstillelser, utgjorde 2 900 millioner kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 3 900 millioner kroner.

Justert netto gjeld økte fra 6,0 milliarder kroner til 8,5 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av økningen i netto gjeld, som delvis ble utlignet av reduserte sikkerhetsstillelser på 0,7 milliarder kroner.

Hydros eksisterende program for tilbakekjøp av aksjer, som ble startet i september 2022, fullførte sine kjøp i markedet 10. mars. Innløsning og kansellering av aksjer som eies av staten er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen 10. mai 2023.

