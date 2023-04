English Finnish

EFECTE OYJ -- LIIKETOIMINTAKATSAUS -- 28.4.2023 klo 8.30

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-3/2023 – SaaS +28 % ja oikaistu käyttökateprosentti -3 %

1-3/2023:

Kokonaisliikevaihto kasvoi 20 % ja oli 6,0 miljoonaa euroa (5,0)

SaaS-liikevaihto kasvoi 28 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 38 %

Käyttökate oli –0,3 miljoonaa euroa (0,1) ja liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,0)

Oikaistu käyttökate 1 oli –0,2 miljoonaa euroa (0,2)

oli –0,2 miljoonaa euroa (0,2) Käyttökateprosentti oli -4 % (3 %) ja oikaistu käyttökateprosentti 1 oli -3 % (3 %)

oli -3 % (3 %) Uusia GPT-pohjaisia ominaisuuksia lisäämään ammattikäyttäjien tehokkuutta

Ohjeistus vuodelle 2023 (muuttumaton):

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 1-3/2023 1-3/2022 2022 Liikevaihto 6 041 5 036 21 607 Käyttökate (EBITDA) -264 145 -13 Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 -160 168 519 Liikevoitto -585 12 -864 SaaS MRR (1000 eur) 1 343 1 054 1 270

1 Oikaistut luvut sisältävät 0,1 miljoonan euron oikaisun ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 0,0 miljoonan euron oikaisun kaudella 1-3/2022 ja 0,5 miljoonan euron vuonna 2022 liittyen epäorgaaniseen toimintaan.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Efecten vuosi 2023 käynnistyi hyvin luoden perustan koko vuoden kasvulle ja paranevalle kannattavuudelle. Etenimme suunnitelmamme mukaisesti kohti tavoitettamme rakentaa palvelunhallintaohjelmistojen selvä eurooppalainen markkinajohtaja. Efecte on jo nyt aidosti eurooppalainen yritys: asiakaspohjamme on yhä kansainvälisempi, kumppaniverkostomme kattaa yli 20 maata ja henkilöstöstämme lähes 40 % on Suomen ulkopuolella.

Kasvua kansainvälisillä markkinoilla ja julkisella sektorilla

SaaS-kasvu oli jälleen erittäin vahvaa ollen 28 %. Olimme erityisen tyytyväisiä menestyksestä kansainvälisillä markkinoillamme. Kansainvälinen SaaS-kasvu kiihtyi 38 %:iin ja voitimme uusia asiakkaita Espanjassa, Saksassa, Ruotsissa ja Puolassa. Panostuksemme julkiseen sektoriin tuottivat myös edelleen tulosta, mistä osoituksena voitimme Helsingborgin kaupungin julkisen kilpailutuksen Ruotsissa ja useita Suomessa. Käyttökate vastasi odotuksiamme. Käyttökatteeseen vaikuttivat eniten viime vuonna tehtyjen rekrytointien myötä kasvaneet henkilöstökustannukset ja asiantuntijapalveluiden hieman alhaisempi kannattavuus. Kuten olemme aiemmin kommunikoineet, odotamme työntekijämäärän hitaamman kasvun ja paranevan tuottavuuden johtavan loppuvuotta kohti paranevaan kannattavuuteen.

Potentiaalia tekoälyvetoiselle disruptiolle

Uskomme, että generatiivisten kielimallien viimeaikainen kehitys avaa mahdollisuuksia disruptiolle myös palveluhallinnan markkinassa. Automaatioastetta voidaan kasvattaa ja käyttäjäkokemusta parantaa. InteliWISE-yrityskaupan myötä meillä on kokenut tekoälytiimi, joka on auttanut meitä tarttumaan tähän mahdollisuuteen nopeasti.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä seurasimme aihetta ja kokeilimme aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia. Olemme ylpeitä julkistaessamme tänään Efecte-alustan ensimmäiset GPT-pohjaiset ominaisuudet, jotka auttavat ammattikäyttäjiä parantamaan tehokkuuttaan automaattisesti generoiduilla vastausehdotuksilla. Ominaisuus on palvelunhallintamarkkinan ensimmäisiä tuotantokäyttöön valmiita generatiivisiin kielimalleihin perustuvia toteutuksia. Tietoturvaan ja -suojaan liittyy edelleen kysymyksiä, mutta koemme tärkeäksi olla tämän innovaatioaallon harjalla ja tarjota kiinnostuneille pilottiasiakkaille mahdollisuutta kokeilla uutta teknologiaa käytännössä.

Kahdenlaisia viestejä asiakkailta

Kuulemme asiakkailtamme kahdensuuntaisia signaaleja. Useimmat organisaatiot jatkavat digitalisaatio- ja automaatiohankkeitaan, mutta osa leikkaa, lykkää tai pienentää projekteja ja etsii muita ratkaisuja kulujen leikkaamiseksi lyhyellä tähtäimellä. Odotamme SaaS-kasvun olevan toisella puolivuotiskaudella hieman hitaampaa kuin ensimmäisellä puoliskolla InteliWISEn tullessa osaksi vertailukauden lukuja. Olemme kuitenkin luottavaisia kyvystämme suunnistaa mahdollisesti heikkenevässä markkinassa ja vahvistamme aiemmin antamamme ohjeistuksen tälle vuodelle. Jatkamme matkaamme kohti visiotamme keskittyen olennaiseen: auttamaan joka päivä asiakkaitamme digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään.

Muut tapahtumat

Katsauskauden lopulla yhtiöllä oli likvidejä varoja 5,4 miljoonaa euroa (8,6) ja korollista lainaa 1,8 miljoonaa euroa (0,0). InteliWISE-yrityskaupan vaikutus on huomioitu kassavarojen ja lainojen viime vuoden vertailuluvuissa. Business Finland myönsi meille ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,4 miljoonan euron rahoituksen tutkimus- ja kehityshankkeeseen.

Toistuvan liikevaihdon liukuva 12 kuukauden bruttokate oli 80 % (82 %), bruttopoistuma 4,7 % (3,8 %), nettopysyvyysaste 112 % (115 %), LTV/CAC-suhdeluku 5,7 (10,6) ja toistuvan liikevaihdon (SaaS ja ylläpito) osuus 70 % kokonaisliikevaihdosta (67 %). InteliWISEn lukuja ei ole sisällytetty näihin 12 kuukauden liukuviin metriikoihin. Tarkoituksemme on aloittaa yhdistettyjen metriikoiden raportointi toisella vuosipuoliskolla.

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli tarkastelujakson päätteeksi 201 (134). Näistä 125 (110) oli Suomessa, 48 (0) Puolassa, 19 (14) Saksassa, 7 (7) Ruotsissa ja 2 (0) Espanjassa. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijöitä oli keskimäärin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 199 (129). Keskusorganisaatiomme Suomessa tukee asiakkaita, kumppaneita ja myyntiä kaikilla markkinoillamme ja sen työntekijämäärä sisältää myös uusista markkinoista vastaavat toimintomme.

Operatiivinen johtajamme Steffan Schumacher tulee jättämään yhtiön toisen vuosineljänneksen aikana siirtyäkseen toisiin tehtäviin. Meillä on siirtymäsuunnitelma valmiina ja tulemme ilmoittamaan johtoryhmän uudet vastuualueet puolivuotiskatsauksemme yhteydessä.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.

Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.

Ohjeistus vuodelle 2023

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen.

Seuraava tulosjulkistus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, +358 40 507 1085

Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.