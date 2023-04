English Danish

28. april 2023

Stærk start på året skabt af fremgang på tværs af forretningen

og solid kreditkvalitet under volatile forhold

Resultat efter skat på 5,2 mia. kr. for 1. kvartal 2023

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

”I årets første kvartal var der fortsat god kundeaktivitet på tværs af vores forretning og en yderligere forbedring af tendensen for tilgangen af privatkunder i Danmark. De samlede indtægter steg 32 pct. Det højere renteniveau og høje handelsindtægter som følge af god kundeaktivitet hos Large Corporates & Institutions bidrog til det stærke resultat. Desuden var både handelsindtægterne generelt og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter positivt påvirket af de mere gunstige markedsvilkår samt vores nye rentemarkedsstrategi, som giver os bedre mulighed for at drage fordel af nye markedsdynamikker. Nedskrivningerne lå fortsat på et meget lavt niveau i 1. kvartal, hvilket afspejler udlånsporteføljens solide kreditkvalitet. Sammen med vores fortsatte forretningsmæssige momentum gav dette en stigning i resultat efter skat på 89 pct., og vi kunne for nylig opjustere forventningerne til årets resultat for 2023.

Der hersker dog fortsat stor usikkerhed globalt set, og der skete nye ting i kvartalet, som var med til at øge usikkerheden. De renteforhøjelser, der blev foretaget som modsvar på inflationen, affødte bekymringer om konsekvenserne for væksten, og krakket i Silicon Valley Bank og UBS’ overtagelse af Credit Suisse førte til yderligere volatilitet, og der blev sat spørgsmålstegn ved bankernes likviditet og den finansielle stabilitet generelt.

Under disse omstændigheder er det en klar fordel for vores interessenter, at vores udlånsportefølje har en solid kreditkvalitet, at vi har en tilstrækkelig likviditetsbuffer, og at vi har et solidt kapitalgrundlag. Sammen med vores stærke rådgivningsløsninger sætter det os i stand til at hjælpe vores kunder med at håndtere den usikre makroøkonomiske situation.

Det, at vi tidligt på året opjusterede vores forventninger til 2023, afspejler også troen på vores forretningsmæssige momentum, hvor vi bygger videre på det solide fundament, vi har skabt for banken, vores kapitalgrundlag og vores evne til at håndtere den makroøkonomiske usikkerhed.”

1. kvartal 2023 i forhold til 1. kvartal 2022

Indtægter i alt på 13,4 mia. kr. (mod 10,2 mia. kr. i 1. kvartal 2022)

Driftsomkostninger på 6,3 mia. kr. (mod 6,4 mia. kr. i 1. kvartal 2022)

Nedskrivninger på udlån på 147 mio. kr. (mod 234 mio. kr. i 1. kvartal 2022)

Resultat efter skat på 5,2 mia. kr. (mod 2,8 mia. kr. i 1. kvartal 2022)

Egenkapitalforrentning på 12,7 pct. (mod 6,2 pct. i 1. kvartal 2022)

Solidt kapitalgrundlag med en kapitalprocent på 22,3 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 18,0 pct. samt solid likviditetsposition med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 169 pct. (31. december 2022: 151 pct.).

Solidt kapitalgrundlag til gavn for vores interessenter

I løbet af 1. kvartal 2023 stod det klart, at den store usikkerhed, der prægede 2022, fortsat var til stede. Eksempelvis voksede de geopolitiske spændinger, og krakket i Silicon Valley Bank og UBS’ overtagelse af Credit Suisse i slutningen af marts førte til yderligere volatilitet og spekulationer om den finansielle stabilitet. Det er i relation til sidstnævnte betryggende, at Danske Bank ikke er eksponeret mod de pågældende banker og har et solidt kapitalgrundlag og en tilstrækkelig likviditetsbuffer til at kunne modstod eventuel yderligere volatilitet.

Udlånsporteføljens solide kreditkvalitet og vores solide kapitalgrundlag var en klar fordel for vores interessenter, da vi med udgangspunkt i vores solide fundament og stærke rådgivningsløsninger fortsat kunne hjælpe vores kunder og samfundet generelt med at håndtere den makroøkonomiske usikkerhed.



Solid indtjening under udfordrende forhold

Økonomisk set fik vi en stærk start på året med et resultat efter skat på 5,2 mia. kr. og en stigning i de samlede indtægter på 32 pct. Nettorenteindtægterne steg i forhold til samme periode sidste år som følge af en yderligere normalisering af renteniveauet, selv om udlånet lå på et mere eller mindre uændret niveau, når der tages højde for valutakurseffekter. På trods af den store volatilitet på de finansielle markeder og den generelle usikkerhed var gebyrindtægterne robuste, og de mere gunstige markedsforhold og god kundeaktivitet bidrog positivt til indtjeningen fra handelsaktiviteter og forsikringsaktiviteter. Omkostningerne faldt en smule, og kreditkvaliteten var fortsat solid, hvilket betød, at vi kun foretog modelberegnede nedskrivninger på udlån og kun i et beskedent omfang.

”1. kvartal var præget af stor makroøkonomisk usikkerhed og deraf følgende stor volatilitet på de finansielle markeder. På trods af markedsforholdene fortsatte vores diversificerede forretningsmodel og kerneforretningen med at skabe gode resultater. Nettorenteindtægterne steg 43 pct. i 1. kvartal – og for 10. kvartal i træk – som følge af højere renter og vores pristiltag. Nettogebyrindtægterne lå på et godt niveau på trods af den lavere aktivitet på boligmarkedet. Indtjeningen fra handelsaktiviteter og forsikringsaktiviteter normaliserede sig, efterhånden som markedsvilkårene blev bedre. Kreditkvaliteten var fortsat solid, og vi har fortsat en forsigtig tilgang, hvilket er afspejlet i det forventede nedskrivningsniveau for året som helhed. Vores bestræbelser på at øge effektiviteten gav et fortsat fald i de underliggende omkostninger, og som afspejlet i vores nylige opjustering af forventningerne til 2023 tror vi fortsat på vores evne til at kunne hjælpe vores kunder med at håndtere den aktuelle situation, der er præget af lav sigtbarhed,” siger Stephan Engels, CFO.

Personal Customers

I 1. kvartal var der en væsentlig stigning i nettorenteindtægterne i Personal Customers på 76 pct. Udviklingen skyldtes hovedsageligt stigende indtægter fra indlån som følge af renteudviklingen samt pristiltag. Kunderne skiftede investeringsprodukterne ud med opsparingsprodukter, og vi lancerede derfor en række højrenteprodukter for at imødekomme efterspørgslen. Nettogebyrindtægterne faldt som følge af lavere konverteringsaktivitet og et fald i investeringsindtægterne forårsaget af usikkerheden på de finansielle markeder. Driftsomkostningerne faldt som følge af fortsatte effektivitetsforbedringer. Kreditkvaliteten var fortsat solid, men nedskrivninger på udlån steg som følge af de makroøkonomiske udsigter. Resultat før skat for 1. kvartal 2023 udgjorde 1,9 mia. kr., svarende til en stigning på 51 pct. i forhold til samme periode året før. Det bedre resultat blev skabt på baggrund af højere indtægter og lavere driftsomkostninger. Effekten blev dog delvist modsvaret af de højere nedskrivninger på udlån.

Business Customers

Business Customers startede året med gode resultater, der skyldtes positive markedsvilkår og en øget kundeaktivitet. Vi tilpassede organisationen i 1. kvartal og tog dermed det næste skridt i retning mod øget specialisering, større effektivitet og ensretning på tværs af de nordiske lande. Resultat før skat for 1. kvartal 2023 udgjorde 2,4 mia. kr., en forbedring på 79 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dette skyldtes primært højere indtægter fra indlån som følge af det højere renteniveau og tilpasning af rentevilkårene for indlån men også tilpasningen af servicegebyrer og overgang til en servicebaseret gebyrmodel for kunderne. Gebyrer fra lånekonverteringer faldt som følge af faldende aktivitet på erhvervsejendomsmarkedet. Resultatet var negativt påvirket af svækkede valutaer.

Large Corporates & Institutions

Markedsvilkårene var fortsat udfordrende i 1. kvartal, hvor centralbankerne strammede pengepolitikken mere. Desuden gav økonomiske problemer i nogle få schweiziske og amerikanske banker anledning til en generel bekymring omkring stabiliteten af det globale finansielle system. Vi er dog klar til at hjælpe vores kunder, samtidig med at vi løbende holder øje med det aktuelle risikobillede. Vi ser fortsat et positivt underliggende momentum, hvilket afspejles i fortsat stigende gebyrer for daglige bankforretninger, vores førende position inden for bæredygtig finans og tilgangen af nye kunder i Sverige. Desuden begynder vi at se den positive effekt af vores nye rentemarkedsstrategi, hvor vi har kalibreret vores markedsrisiko til nye markedsdynamikker. Vi kunne således med tilfredshed konstatere, at vi havde høje handelsindtægter i 1. kvartal og samtidig havde reduceret kapitalbehovet med 5 pct. i forhold til det foregående kvartal. Resultat før skat udgjorde 2,9 mia. kr., svarende til en stigning på 69 pct. i forhold til samme periode sidste år, primært på grund af højere handels- og nettorenteindtægter.

Danica Pension

Gunstige finansielle markeder i årets første to måneder gav vores kunder en positiv start på 2023 i relation til deres pensionsopsparing. Marts var dog påvirket af ustabilitet i den globale finansielle sektor som følge af likviditetsproblemer blandt nogle få amerikanske og europæiske banker. Den direkte effekt på Danica Pensions investeringer var ubetydelig, og de finansielle markeder har efterfølgende stabiliseret sig. Resultat af forsikringsaktiviteter udgjorde 0,5 mio. kr. i 1. kvartal 2023 og steg dermed i forhold til samme periode sidste år.

Nordirland

I Nordirland fokuserer vi på fortsat at være en stabil, stærk og risikobalanceret bank, hvor vi konsoliderer vores markedsførende position og samtidig forfølger mulighederne for at øge forretningsomfanget i resten af UK baseret på en forsigtig og omkostningseffektiv tilgang. Dette understøttes af en fortsat stærk indtjening og lønsomhed, hvilket var afspejlet i et resultat før skat på 0,51 mia. kr. i 1. kvartal 2023.

Forventninger til 2023

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som anført i selskabsmeddelelse af 13. april 2023 nu vores forventning, at årets resultat for 2023 vil være på 16,5-18,5 mia. kr. Ved offentliggørelsen af årets resultat for 2022 den 2. februar i år var det vores foreløbige forventning, at årets resultat for 2023 ville være på 15-17 mia. kr.

