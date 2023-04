RIBER: Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

French English





Communiqué de presse



Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Forte progression du carnet de commandes à fin mars 2023 : +45 %

Bezons, le 28 avril 2023 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023.

Évolution du chiffre d’affaires

au 31 mars – en M€ 2023 2022 Évolution Systèmes 1,9 0,0 n.a Services et accessoires 1,8 2,4 -23 % Total CA trimestriel 3,7 2,4 +54%



Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’élève à 3,7 M€, contre 2,4 M€ au premier trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 1,9 M€ et comprend la facturation d’un système de recherche.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 1,8 M€.

A fin mars 2023, le chiffre d'affaires de la Société se répartit entre l’Europe (15%), l’Asie (27%), l’Amérique du Nord (6%) et les autres pays (51%).

Évolution du carnet de commandes

au 31 mars – en M€ 2023 2022 Évolution Systèmes 26,7 16,7 +60% Services et accessoires 6,5 6,2 +5% Total carnet de commandes 33,1 22,8 +45%



À fin mars 2023, le carnet de commandes total s’élève à 33,1 M€, en croissance de +45% par rapport à celui à fin mars 2022, et est porté par la progression de la demande industrielle à la fois pour la R&D et la production.

Le carnet de commandes systèmes progresse de +60% à 26,7 M€ et comprend 11 machines, dont 4 machines de production. Ce carnet ne tient pas compte de l’option d’achat annoncée le 8 juin 2022 pour 4 machines de production.

Le carnet de commandes services et accessoires atteint 6,5 M€, en croissance de +5%.

Perspectives 2023

Compte tenu du bon niveau du carnet de commandes avec un taux élevé de machines livrables en 2023, RIBER anticipe un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 40 M€. Cette croissance de l’activité s’accompagnera d’une amélioration de la rentabilité.

Dans un marché dynamique, la Société va par ailleurs poursuivre ses prises de commandes dans le courant du second trimestre 2023.

Agenda

20 juin 2023 : Assemblée Générale Mixte à 10h au siège social de RIBER à Bezons





À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Elizabeth Melikian| tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

