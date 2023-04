Umicore - Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

English French Dutch

Op donderdag 27 april 2023 hield Umicore haar gewone en bijzondere algemene vergaderingen op haar maatschappelijke zetel te Brussel, België. De vergaderingen werden ook live via webcast uitgezonden.

De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed.

De gewone algemene vergadering keurde in het bijzonder het remuneratieverslag goed, dat gebaseerd is op het nieuwe remuneratiebeleid dat in 2022 werd ingevoerd. Dit beleid is gericht op meer transparantie en een eerlijke en verantwoorde belonings- en vergoedingsstructuur, waarbij financiële en duurzaamheidsprestatiemaatstaven worden gecombineerd in overeenstemming met de ambities van Umicore en internationale marktreferenties inzake verloning.

Bovendien benoemden de aandeelhouders Marc Grynberg als nieuw lid van de raad van toezicht voor een termijn van 3 jaar.

De gewone algemene vergadering heeft ook de uitkering van een bruto jaarlijks dividend van € 0,80 per aandeel goedgekeurd. Rekening houdend met het op 23 augustus 2022 uitgekeerde bruto interim dividend van € 0,25 per aandeel, zal een saldo van € 0,55 bruto per aandeel (ISIN BE0974320526) worden uitgekeerd op 4 mei 2023.

Comités onder de raad van toezicht

Met ingang van de datum van de algemene vergadering heeft de raad van toezicht twee nieuwe comités opgericht: het investeringscomité en het duurzaamheidscomité. Deze comités zullen de raad van toezicht bijstaan bij het toezicht op de investeringsuitgaven van de Groep ter ondersteuning van de groei in het kader van de 2030 RISE strategie enerzijds, en bij het leveren van prestaties in lijn met de Let's Go for Zero-ambities anderzijds.

Birgit Behrendt zal het duurzaamheidscomité voorzitten, met als leden Françoise Chombar, Alison Henwood en Mario Armero. Het investeringscomité zal bestaan uit Birgit Behrendt, Marc Grynberg en Laurent Raets, onder voorzitterschap van Thomas Leysen.

Alison Henwood zal Ines Kolmsee vervangen als voorzitter van het auditcomité. Zij vervoegde Umicore als onafhankelijk lid van de raad van toezicht en het auditcomité in september 2022.





For more information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com





