Resultat i 1Q påvirket av fallende priser, men strammere nitrogenmarked inn i 2Q

Oslo, 28. april 2023: EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 487 millioner for første kvartal, sammenlignet med USD 1,346 millioner ett år tidligere. Nettoresultat henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD 104 millioner (USD 0,41 per aksje) sammenlignet med USD 944 millioner (USD 3,71 per aksje) i første kvartal 2022.

Hovedelementene i resultatet for første kvartal er:

Lavere resultat sammenlignet med et sterkt 1Q22, med sterkt fallende markedspriser som påvirket både salgsvolumer og marginer

Redusert produksjon tilsvarende ~0,6 mt ammoniakk og 1,3 mt ferdigvare i kvartalet

~370 MUSD negativ effekt fra lavere leveranser og 190 MUSD negativ effekt fra nedskrivninger av varelager, noe som mer enn utlignet den positive effekten av lavere gasskostnad

Forbedret kontantstrøm fra drift, inkludert reduksjon av arbeidskapital

Strammere nitrogenmarked inn i andre kvartal, med sterk europeisk etterspørsel etter lansering av ny sesongpris for nitrat



- Lavere leveranser og marginer på grunn av fallende markedspriser førte til et svakere resultat i første kvartal, sammenliknet med et sterkt første kvartal i 2022. Vi ser imidlertid et strammere nitrogenmarked inn i andre kvartal, med økt etterspørsel i Europa etter lanseringen av ny sesongpris, og bonden har gode insentiver for å øke nitrogenbruken på jordet og dermed også avlingene, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

- I mars annonserte vi et samarbeid med Enbridge for å bygge et storskala anlegg for produksjon av blå ammoniakk nær Corpus Christi i Texas, USA. Med det tar vi et viktig nytt steg i strategien for å dekarbonisere landbruket og betjene nye segmenter innen hydrogenøkonomien, sier Holsether.

1) For definisjon og avstemming av alternative resultatmål, se APM avsnitt side 33-40 i kvartalsrapporten

Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 33-40 i kvartalsrapporten.

Informasjonen gitt i denne meldingen er definert som innsideinformasjon etter EU Market Abuse Regulation og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne kunngjøringen ble publisert av Maria Gabrielsen, Leder for Investorrelasjoner, 28. april 2023 kl 08.00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

